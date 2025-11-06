Cuáles son las claves para la longevidad saludable de Jaclyn Smith, estrella de Los Ángeles de Charlie

Mantener una alimentación natural y rica en vegetales es un pilar en la vida de Jaclyn Smith Instagram/Jaclyn Smith)

A los 80 años, Jaclyn Smith sigue deslumbrando con su belleza, vitalidad y elegancia.

Reconocida internacionalmente por su papel como Kelly Garrett en la serie Los Ángeles de Charlie, la actriz y empresaria estadounidense ha trascendido su fama televisiva para convertirse en una figura influyente en temas de bienestar, moda y salud, inspirando a miles de seguidores con su ejemplo y consejos.

Smith, con una comunidad de casi 600.000 seguidores en Instagram, comparte habitualmente sus rutinas, preferencias y reflexiones sobre el paso del tiempo. Su influencia se extiende a la promoción de hábitos saludables y una actitud positiva ante la vida, valores que ha defendido a lo largo de su carrera multifacética, que abarca desde la actuación hasta los negocios y empresas.

Jaclyn Smith está casada con el cirujano Brad Allen desde 1997. Tiene dos hijos de un matrimonio anterior y es abuela de tres nietas. A pesar de su edad, no tiene planes de jubilarse.

La autenticidad se mantiene como un principio en cada aspecto de su vida, desde la belleza hasta sus relaciones (Captura de video)

“Quiero ponerme a prueba. Y, créanme, lo conseguí. Me siento muy orgullosa de seguir trabajando a mi edad. Pero si todo terminara mañana, sería una mujer feliz”, dijo a Daily Mail.

Hábitos saludables y rutina de belleza

Uno de los secretos de la vitalidad de Smith radica en una combinación de prácticas cotidianas y elecciones conscientes. Ella misma ha explicado que su bienestar es resultado de la práctica regular de ejercicio y una alimentación basada en productos frescos y naturales.

“Estás mirando a una chica de vida limpia que come muchas bayas y verduras”, ha afirmado en entrevistas recientes. La actriz no fuma ni bebe alcohol y prioriza una dieta rica en vegetales, frutas y alimentos sin aditivos, una costumbre que atribuye a su infancia en una granja, donde aprendió a valorar los productos naturales.

Una dieta rica en fibras y baja en grasas saturadas disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular y mortalidad.

Farrah Fawcett, Kate Jackson y Jaclyn Smith, Los ángeles de Charlie

En cuanto a la actividad física, Smith ha adaptado su rutina a las necesidades de su edad y circunstancias personales. Reconoce que ya no busca someterse a entrenamientos extenuantes, sino que prefiere actividades para mantenerse en forma.

“A estas alturas de mi vida, no voy a ser esclava del ejercicio. Si me preguntan si quiero hacer ejercicio o cargar a mi nieta, ella es lo primero. Pero cuando juego con ella o la tengo en brazos, al instante soy más consciente de los músculos que necesito trabajar y fortalecer. Esa niñita me motiva. Así que ahora hago entrenamiento en circuito. Es una combinación de pesas, estiramientos y trabajo del core: ¡muchas planchas! Mantienen el core y la espalda baja fuertes”, ha relatado.

La actriz prefiere rutinas de ejercicio adaptadas a su edad y enfoca su actividad física en la funcionalidad (Imagen ilustrativa Infobae)

Practicar ejercicio físico reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, obesidad, diabetes, osteoporosis, demencia. Favorece la independencia funcional y mejora la calidad de vida.

Se aconseja realizar una actividad aeróbica moderada a vigorosa durante 30 minutos 5 veces por semana. Ejemplos: caminata, natación, gimnasia en el agua. También es importante entrenar el fortalecimiento muscular, la flexibilidad y el equilibrio, por ejemplo, con ejercicios con el propio peso corporal.

La actriz también ha sido clara en su rechazo a los procedimientos estéticos invasivos. Prefiere técnicas menos agresivas, como peelings químicos y rejuvenecimiento con láser, para el cuidado de la piel.

“Quieres tener cuidado, porque quieres parecerte a ti mismo. No quieres parecer de plástico”, ha señalado, subrayando la importancia de mantener la autenticidad.

Compartir consejos de vida saludable en redes sociales es una parte importante de su influencia actual (Instagram/Jaclyn Smith)

Para el cuidado diario, Smith recurre a cremas hidratantes, especialmente productos con retinol para la noche, y tratamientos térmicos para revitalizar el cabello, confiando en la experiencia de su estilista.

Es una embajadora del pelo largo que luce con flequillo y capas en tonos castaños con mechas balayage en tonos miel y avellana.

La experiencia de Smith con el cáncer de mama en 2002 marcó un punto de inflexión en su vida. Tras someterse a una lumpectomía y recibir radioterapia cinco veces por semana, logró superar la enfermedad, lo que reforzó su compromiso con la salud y la gratitud.

La actriz toma a diario un batido verde, que contribuye a depurar el organismo y a mejorar el aspecto de su piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los hábitos concretos que forman parte de su rutina destaca la preparación de un batido verde, cuya receta ha compartido con sus seguidores. Esta es la receta que compartió en Instagram:

1/2 pepino

1/2 manzana

1/4 limón

1 tallo de apio

1 rodaja de jengibre

1/4 taza de espinacas

1/4 taza de col rizada

Añadir agua hasta cubrir la mitad de los ingredientes y licuar. La actriz, finalmente, considera que “menos es más”. “Haces todo lo posible por mantenerte activa, mejorar tu rendimiento, sentirte vital y lucir lo mejor posible, pero creo que la fuente de la juventud está en el interior”, declaró a Today. “La belleza debe estar ligada a algo más profundo”, concluyó.