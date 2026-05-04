Evalúan regreso a prisión de Moisés Martínez, el condenado por parricidio en Uruguay: lo internaron por salud mental

Moisés Martínez, condenado por el asesinato de su padre en Uruguay (APU)

Moisés Martínez, el uruguayo condenado por asesinar a su padre de 15 disparos, violó la prisión domiciliaria que le había otorgado transitoriamente la Justicia y una jueza analizará esta semana si deberá volver a la cárcel. A su vez, el condenado fue internado luego de un intento de suicidio.

Martínez deberá comparecer el jueves en una audiencia judicial por presuntos incumplimientos de las medidas dispuestas en su contra, informó el noticiero Subrayado de Canal 10. El condenado salió tres veces de su casa, según el registro de su tobillera electrónica.

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Martínez mató a su padre de al menos 15 disparos. Lo hizo porque quería hacer justicia por una vida marcada por los abusos y la tortura. La familia del condenado quería que él evitara la cárcel a través de la figura del “perdón legal”, pero esto no le fue concedido.

Condena a Moisés Martínez por parricidio de su padre generó reclamos en Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)

Esta figura fue rechazada por la jueza María Noel Odrizola, que fue quien lo condenó. Ella es la misma magistrada que en abril decidió darle la prisión domiciliaria hasta que no haya una condena firme (su defensa apeló la sentencia).

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En la audiencia en la que se le decidió otorgar la prisión domiciliaria, Martínez pidió la palabra y le dijo a la jueza: “Si usted me da la tobillera yo prometo mantenerla cargada todo el tiempo. Primero eso”. Además, recordó que en mayo de 2025, después de matar a su padre, un familiar le dijo que habían decidido llamar a la Policía. Y marcó que él decidió no fugarse, como argumento para expresar que tampoco lo haría ahora.

Moisés Martínez, condenado a 12 años de cárcel por el asesinato de su padre, pide esperar el fallo de un Tribunal de Apelaciones en su casa para estar más con su hijo

Sin embargo, incumplió su palabra y el jueves se definirá si debe continuar esperando el fallo del Tribunal de Apelaciones en prisión.

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Esta no fue la única noticia relacionada a Martínez que surgió en la última semana.

Martínez intentó suicidarse al ingerir medicamentos y el viernes pasado fue trasladado a un centro de salud para recibir atención médica, informó Subrayado.

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Fueron los familiares los que llamaron a la Policía para alertar por el intento de suicidio a través de la ingesta de fármacos. Martínez caminó hasta un vehículo, que lo llevó desde su complejo de viviendas en Casavalle hasta una policlínica en Capitán Tuana.

El joven ahora permanece internado en el hospital Pasteur.

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Moisés Martínez, en la audiencia en la que lo condenaron a 12 años de cárcel (Captura Telemundo/Canal 12)

Su intento de autoeliminación se dio luego de que el programa Todo se sabe emitiera un informe sobre su caso que, según la familia de Moisés, afectó al joven especialmente. Allí se sostuvo que Martínez cometió robos, consume drogas y que ya conocía los abusos de su padre desde hace tiempo. Además, tras el asesinato hubo desorden y venta de objetivos en la vivienda en el que el cuerpo fue encontrado.

La condena a 12 años de cárcel para Moisés Martínez ha generado una fuerte conmoción en Uruguay. Hubo movilizaciones de apoyo a la familia y el caso también ha tenido repercusiones políticas: el presidente Yamandú Orsi recibió a la familia y desde el Parlamento se ha promovido un indulto para el condenado.

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En México, el Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención en Crisis por Teléfono (SAPTEL) ofrece atención telefónica las 24 horas del día en el número: 0155 5259-8121. En los Estados Unidos se puede marcar al +1-888-628-9454.

En el Centro de Asistencia al Suicida de Buenos Aires atienden a cualquier persona en crisis en las líneas gratuitas 135 desde Buenos Aires y GBA o al (54-11) 5275-1135 las 24 horas del día. Está también el Centro de Atención al Familiar del suicida (CAFS): Tel. (011) 4758-2554 (cafs_ar@yahoo.com.ar – www.familiardesuicida.com.ar).

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En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda; puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomiendan sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.

En Uruguay, la línea de atención al suicidio es el 0800 07 67 y el * 0767

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