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El tenis argentino desembarca en Roma: quiénes jugarán el Masters 1000 en el Foro Itálico

Con la presencia de diez tenistas nacionales, se disputará el tradicional torneo italiano del 6 al 17 de mayo

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Los tenistas argentinos se presentan en el Masters 1000 de Roma (Crédito: REUTERS/Alberto Lingria)
Los tenistas argentinos se presentan en el Masters 1000 de Roma (Crédito: REUTERS/Alberto Lingria)

La próxima parada para la élite del tenis mundial será el tradicional Masters 1000 de Roma, certamen que se disputa sobre polvo de ladrillo y que representa la última gran escala en la antesala del segundo Grand Slam de la temporada, Roland Garros. El torneo, que tendrá lugar en el histórico Foro Itálico del 6 al 17 de mayo, contará con una nutrida presencia argentina: al menos diez tenistas dirán presente en el cuadro principal.

Tomás Etcheverry desembarca en la capital italiana como la primera raqueta nacional y sudamericana, ubicado en el puesto 26 del ranking mundial. El platense atraviesa una temporada de ensueño. Atrás quedó el trago amargo de las tres finales perdidas en el ATP TourSantiago y Houston 2023, y Lyon 2024—. En febrero, el Retu logró sacarse esa mochila y comenzar a escribir una nueva historia con su consagración en Río de Janeiro.

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Las buenas sensaciones con su juego fueron determinantes para alcanzar los octavos de final en los Masters 1000 de Miami, Montecarlo y Madrid. En Roma será cabeza de serie y debutará directamente en la segunda ronda, donde aguardará por el ganador del duelo que involucra a su compatriota Román Burruchaga, quien este lunes alcanzó el mejor ranking de su carrera (56°) tras ganar 11 de sus últimos 13 partidos, incluyendo el título en el Challenger de San Pablo y la final en Houston, donde cayó ante el local Mattia Bellucci (80°).

Por su parte, Francisco Cerúndolo (27°) regresará al certamen romano con el desafío de defender los octavos de final alcanzados en 2025, instancia en la que fue eliminado por el italiano Jannik Sinner, actual número 1 del mundo. Al igual que Etcheverry, el porteño iniciará su camino en segunda ronda y espera por el vencedor del cruce entre el chileno Alejandro Tabilo (35°) y un jugador proveniente de la clasificación.

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Mariano Navone (44°), campeón este año en el Challenger de Cap Cana y en el ATP de Bucarest —su primer título en la categoría—, tendrá un exigente debut frente al canadiense Denis Shapovalov (37°), semifinalista en 2020. En caso de avanzar, podría medirse con otro jugador de Canadá, Felix Auger-Aliassime (5°).

Camilo Ugo Carabelli (61°) iniciará su participación ante el kazajo Alexander Shevchenko (85°). De superar ese escollo, podría cruzarse con el ruso Karen Khachanov (15°), a quien ya venció semanas atrás en el ATP 500 de Barcelona.

Sebastián Báez (65°), en busca de su mejor versión, competirá en Roma sobre la superficie en la que consiguió seis de sus siete títulos. El bonaerense, de temporada irregular, debutará frente al estadounidense Jenson Brooksby (63°). El ganador se enfrentará luego al kazajo Alexander Bublik (11°).

En el mejor momento de su carrera, Thiago Tirante (69°) llega a la capital italiana para medirse con el local Gianluca Cadenasso (183°), invitado al cuadro principal. Quien avance se cruzará con el británico Cameron Norrie (19°).

Por último, Juan Manuel Cerúndolo (72°) se enfrentará a un rival surgido de la clasificación y, de ganar, tendría como siguiente obstáculo al español Alejandro Davidovich Fokina (23°). En tanto, Marco Trungelliti (78°) debutará ante el estadounidense Zachary Svajda (90°) y, en segunda ronda, podría encontrarse con el noruego Casper Ruud (25°).

Solana Sierra en el Madrid Open
Solana Sierra será la única representante femenina nacional en el Foro Itálico (Instagram: @sierra_solana)

En el cuadro femenino, Solana Sierra (72°) será la única representante argentina. El sorteo determinó que la marplatense debute ante una rival surgida de la clasificación y, en caso de avanzar, se cruzará con la británica Emma Raducanu (30°).

Triunfo de Comesaña

Francisco Comesaña debutó con un triunfo en la clasificación del Foro Itálico al imponerse sobre el británico Billy Harris (148°) por 6-3 y 6-4. En busca de un lugar en el cuadro principal, se medirá con el suizo Leandro Riedi (128°), quien viene de eliminar al letón Vilius Gaubas (121°) por 6-4 y 6-2.

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