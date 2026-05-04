Economía

Inflación: las consultoras confirman una desaceleración en abril, pero hay presiones en mayo por los efectos de la Guerra

Los relevamientos más optimistas marcan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 2,4% en el cuarto mes. El ajuste de tarifas y el precio de los hidrocarburos complicarían una reducción este mes

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La consultora LCG y Eco Go marcaron una aceleración de la inflación en alimentos y bebidas en la cuarta semana de abril.
La consultora LCG y Eco Go marcaron una aceleración de la inflación en alimentos y bebidas en la cuarta semana de abril.

Luego de que la inflación se ubicara en 3,4% en marzo, las consultoras coinciden en que el dato de abril será más bajo y el Gobierno podrá festejar una desaceleración del ritmo de ajuste de precios. El interrogante es de cuánto será.

Una tendencia se generó pese a que en el rubro Alimentos y bebidas se registraron subas importantes sobre el final del mes. Las perspectivas de corto plazo para el equipo económico se ven condicionadas por un factor externo: la extensión de la guerra en Medio Oriente, que ya encarece hasta un 30% las importaciones de Gas Natural Licuado (GNL) y gasoil requeridas para abastecer la demanda invernal.

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El informe semanal de la consultora LCG reveló que Alimentos y bebidas aumentó 1,3% en la cuarta semana de abril, con una tendencia ascendente que se mantuvo durante tres semanas consecutivas. Así, el promedio mensual móvil de las últimas cuatro semanas se ubicó en 1,7 por ciento. Lácteos, carnes y bebidas encabezaron los aumentos, mientras que los panificados bajaron, lo que permitió compensar parte de la suba general. El relevamiento determinó que una quinta parte de los productos de la canasta mostró incrementos, con una dispersión de precios similar a la de la semana anterior.

Semana a semana

En la misma línea fue la consultora Eco Go: la variación semanal de alimentos alcanzó 0,5% en la cuarta semana de abril, mientras que en las dos semanas previas había sido del 0,3%. Con este último dato retrocedió al ritmo de aumentos de la primera semana del mes (0,5%). A partir de estos números, los analistas de la consultora proyectaron un Relevamiento de Precios Minoristas (RPM) de 2,5% para abril. Este valor surge en un contexto donde los alimentos y bebidas ejercieron presión sobre el índice general, especialmente en los tramos finales del mes.

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Gráfico de barras digital de Infobae mostrando la inflación mensual de abril 2025 a marzo 2026, con 3,4% para marzo. Fondo con billetes desenfocados
El gráfico de barras de Infobae muestra la evolución mensual de la inflación, culminando en un 3,4% para marzo de 2026, con datos del Indec. (Inflación marzo mensual)

Un pronóstico similar tuvieron en la consultora C&T que informó que su relevamiento para la región del Gran Buenos Aires mostró una suba de 2,4% en los precios minoristas durante abril. Este valor se ubicó un punto por debajo del 3,4% que el Instituto Nacional de Estadistica y Censos (Indec) reportó en marzo para el ámbito nacional. El informe de C&T estimó que, de confirmarse ese dato, la inflación interanual retrocedería de 32,6% a 32,1%. Uno de los factores que influyó en la desaceleración fue la finalización del pico estacional del rubro educación: en marzo, la suba alcanzó 12% y en abril, el aumento rondó el 5%.

En el caso de alimentos y bebidas, que es el componente de mayor peso dentro del índice, C&T midió un aumento cercano al 1% en abril, luego de dos meses consecutivos con incrementos superiores al 3%. La carne aumentó 2%, lo que representó el menor ritmo de ajuste desde septiembre del año anterior. También se relevaron bajas en frutas y verduras, que contribuyeron a moderar el impacto inflacionario general del rubro.

Respecto a los servicios públicos, la menor presión se reflejó en gas y electricidad, lo que permitió limitar el incremento del rubro vivienda. El sector transporte, en cambio, mostró una suba del 4%, impulsada principalmente por los combustibles. El ajuste de estos precios respondió tanto a la suba internacional del petróleo como al arrastre estadístico de aumentos registrados en marzo. A partir de la segunda semana de abril, las subas en transporte comenzaron a estabilizarse. El informe de C&T también identificó un comportamiento estacional en indumentaria, que aumentó más que el promedio general, asociado a la renovación de temporada otoño-invierno. Bienes y servicios varios sobresalieron por el incremento de los artículos de tocador, que se destacó dentro del segmento.

Presiones en el corto plazo

Pero en el equipo económico va a tener dificultades para mantener la desaceleración de la inflación en los próximos meses que van a venir desde el frente externo. La consultora Economía & Energía alertó que el precio internacional de los hidrocarburos, en el contexto de la guerra en Medio Oriente, elevará en un 30% el costo de importación de GNL y gasoil para el pico de demanda invernal de 2026. Según el análisis, el impacto en gas natural llevará el costo de abastecimiento en el invierno a 5,3 USD por millón de BTU (MMBTU), apenas por encima de los 5,1 USD/MMBTU que se registraron el último año. En cuanto a la energía eléctrica, el costo monómico promedio llegaría a 101 USD/MWh, lo que representa 7 USD/MWh más que el mismo período de 2025.

En la consultora Economía & Energía alertaron que por el conflicto en Oriente Medio, las importaciones de GNL y gasoil aumentaran un 30 por ciento.
En la consultora Economía & Energía alertaron que por el conflicto en Oriente Medio, las importaciones de GNL y gasoil aumentaran un 30 por ciento.

Pese a ello, el informe de la consultora detalló que, aunque el encarecimiento de los combustibles importados se reflejará en el costo de abastecimiento de gas natural y energía eléctrica, el impacto será relativamente acotado debido a la baja incidencia del gas importado en la oferta total de gas natural del país. Aunque se sumará a los aumentos que ya rigen en mayo: los colectivos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en la provincia aumentaron un 5,4% y el boleto mínimo (hasta 3 kilómetros) pasó a costar $753,86 y $ 918,35 respectivamente, mientras que el subte en la capital se incrementó de $1.414 a 1.490 pesos.

En cuanto a los peajes, en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, desde el 1° de mayo, las motos pasaron a abonar $1.799,66, y a $2.879,82 en horarios pico, mientras que los vehículos livianos pagarán $4.319,63 o $6.121,62 respectivamente. En la autopista Illia los valores son más bajos: las motos pagan $1.079,98, que se elevan a $1.295,68 en hora pico, y los autos $1.799,66 y $2.544,99 según la hora a la que circulen.

Además, el Ente Nacional Regulador del Gas informó las nuevas tarifas que aplica Metrogas a los consumos residenciales desde mayo, con montos según categoría y nivel de consumo. Para la de menor consumo (R1) el cargo fijo es de $3.976,22 en CABA y $4.591,88 en la provincia, y en los de mayor consumo (R4) los valores son $94.995 en CABA y $51.624,44 en PBA, con montos que entre R1 y R4 crecen progresivamente.

Las consultoras advirtieron que la desaceleración de la inflación de abril podría enfrentar nuevas presiones en mayo. El efecto directo de la suba de combustibles y energía, la inestabilidad internacional y la volatilidad de los precios internacionales plantean un escenario abierto para los próximos meses, especialmente ante la proximidad del invierno y la necesidad de importaciones energéticas. El comportamiento de los precios regulados y la respuesta del Gobierno ante las nuevas condiciones en el mercado internacional serán factores determinantes para la evolución del índice de precios al consumidor. Aunque al equipo económico parece no preocuparle la suba del precio internacional del petróleo, ya que decidió aumentar el impuesto sobre el combustible liquido.

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