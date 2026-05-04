Plan Invierno Capital 2026 moviliza a más de 500 empleados municipales para mitigación de riesgos en capital salvadoreña

El Plan Invierno Capital 2026 en San Salvador Centro involucra a más de 500 empleados municipales para enfrentar la temporada de lluvias. (Foto: Alcaldía de San Salvador Centro)

Más de 500 empleados municipales participan en el Plan Invierno Capital 2026 en San Salvador Centro. La estrategia para la temporada de lluvias incorpora personal de Desechos Sólidos, la Unidad de Parques, Plazas y Zonas Verdes, Protección Civil Municipal, Promoción para la Salud y el Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM).

Las labores comprenden recolección y disposición de basura, monitoreo de áreas verdes y vigilancia en espacios públicos. El alcalde señaló que la coordinación interinstitucional y la experiencia de seis años consecutivos del plan permiten una respuesta más eficiente ante contingencias.

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Durante el periodo invernal, los equipos realizarán la canalización y limpieza de 211 kilómetros de ríos y quebradas. Está prevista también la limpieza de más de 58,000 tragantes en los diferentes distritos de la capital.

El plan incluye jornadas de fumigación para prevención de enfermedades y la poda de árboles en zonas de riesgo con el fin de evitar accidentes. La limpieza permanente de aceras, calles y cunetas es parte de la rutina diaria, al igual que la impermeabilización de taludes para reducir el riesgo de deslizamientos.

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La limpieza de 211 kilómetros de ríos y quebradas y más de 58,000 tragantes conforma la estrategia preventiva ante inundaciones. (Foto: Alcaldía de San Salvador Centro)

Según la alcaldía, estas acciones forman parte de una estrategia continua implementada desde 2021 para anticipar los riesgos y proteger a la población.

El Plan Invierno Capital 2026 se implementa en San Salvador Centro y en los municipios de Mejicanos, Cuscatancingo, Ayutuxtepeque y Ciudad Delgado. La estrategia prioriza zonas catalogadas como vulnerables ante las lluvias previstas.

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Las intervenciones urbanas comenzaron en el Paseo General Escalón, desde las Fuentes Beethoven, y se extienden por la Alameda Roosevelt y la 25.ª Avenida Norte. La alcaldía indica que la coordinación de recursos busca cubrir los puntos críticos de la ciudad.

El plan contempla cuadrillas disponibles para emergencias las 24 horas. La vigilancia y respuesta inmediata se coordinan desde el Centro de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM), que mantiene monitoreo constante y habilita el número 7803-2260 para reportes de la ciudadanía relacionados con inundaciones, caída de árboles o desbordamientos.

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El alcalde Mario Durán indicó que el municipio está preparado para la temporada invernal y afirmó que se cuenta con la experiencia y los equipos necesarios.

El operativo se extiende a los municipios de Mejicanos, Cuscatancingo, Ayutuxtepeque y Ciudad Delgado, priorizando zonas vulnerables. (Foto: Alcaldía de San Salvador Centro)

Durante la presentación, se enfatizó que la limpieza de la ciudad requiere la colaboración de la población. “Una ciudad limpia no es la que más estamos barriendo, es la que menos estamos ensuciando como ciudadanos”, señaló Durán.

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La alcaldía advirtió que el trabajo de limpieza se dificulta por la reincidencia de personas que arrojan basura en espacios públicos e hizo un llamado a retomar hábitos de cuidado del entorno.

Se indicó que “los buenos salvadoreños no ensucian” y se reiteró que la limpieza urbana es una corresponsabilidad. Según el alcalde, limpiar tragantes, ríos y quebradas resulta insuficiente si la ciudadanía no modifica sus hábitos.

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En la conferencia se informó que en una sola inspección se retiraron 11,000 toneladas de desechos de una quebrada. El volumen total de residuos recolectados anualmente equivale a “decenas de miles de toneladas”, de acuerdo con lo expuesto.

El CAM impone multas a quienes son sorprendidos arrojando basura, aunque la alcaldía aclaró que no es posible asignar un agente a cada infractor debido al alto flujo de personas en la capital.

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Se manifestó preocupación por la persistencia de hábitos que dificultan la limpieza y se reiteró el llamado a la corresponsabilidad de la población.

La intervención concluyó con un mensaje dirigido a quienes asistieron a la presentación del plan.

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