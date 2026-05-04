Llega el Hot Sale 2026: más de 800 marcas ofrecerán descuentos y cuotas sin interés

El Hot Sale apunta a acelerar las ventas (Imagen ilustrativa Infobae)

La próxima semana llega una nueva edición del Hot Sale, el evento de e commerce más esperado del año, con fuertes descuentos y cuotas sin interés. La expectativa es que funcione como un acelerador de ventas para empresas, pymes y emprendedores de todo el país.

Organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el Hot Sale de este año contará con más de 800 marcas, de las cuales el 48% son pymes. Se desarrollará desde el lunes 11 al miércoles 13 de mayo.

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“En un contexto donde el consumidor es cada vez más racional y planifica sus compras, el Hot Sale se consolida como la oportunidad clave para acceder a descuentos reales y, fundamentalmente, a opciones de financiación que no se encuentran en otros canales”, destacó Andrés Zaied, presidente de CACE.

El Hot Sale 2026 se desarrollará desde el lunes 11 al miércoles 13 de mayo

Según comentaron algunas marcas participantes, se pondrá foco en:

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Más cuotas sin interés Descuentos fuertes Liquidación de stock Envíos más rápidos y gratuitos

“Como requisito para participar, todas las empresas deben ofrecer al menos el 5% de descuento y 3 o más cuotas sin interés, o bien un 10% de descuento directo sobre el precio de lista", indicaron desde CACE. Como referencia, el descuento promedio de la edición 2025 fue del 30%.

Los consumidores podrán encontrar 11 categorías: Electro y Tecno, Viajes, Bebés y Niños, Salud y belleza, Deportes y Fitness, Indumentaria y Calzado, Muebles, Hogar y Deco; Supermercado, Gastronomía y Bodegas; Motos y Autos, Servicios y Varios. A su vez, habrá más de 15.000 MegaOfertas.

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En el sitio web oficial, los usuarios tendrán disponibles:

MegaOfertas Bomba y Noche Bomba: descuentos especiales por tiempo limitado en franjas horarias específicas.

MegaOfertas top estrella: productos participantes con ofertas destacadas y no sólo los logos de sus marcas, de modo de facilitar la comparación de productos de distintas marcas y las mejores ofertas.

Mega BOOM: exclusivo para la última noche (miércoles 13 de mayo) de 22 a 00 hs, con ofertas de mínimo el 50%.

Sección Descolocados: productos fuera de temporada con precios desde el 40% off.

Más clickeados: un ranking de los productos más populares entre los usuarios.

Contenidos destacados: en esta sección, el usuario encontrará variedad de contenido visual con texto explicativo sobre ofertas destacadas.

Filtros: se podrá filtrar por cuotas sin interés, descuento por volumen (3x1, 2x1, 3x2), orden por precios de menor a mayor, talles, colores y se suma el filtro por porcentaje de descuento

Cybot: como en ediciones anteriores estará Cybot, el bot conversacional con inteligencia artificial desarrollado para Hot Sale y CyberMonday, en donde los usuarios pueden consultar marcas, productos, pedir recomendaciones y hacer comparaciones.

Durante los tres días del evento, se aconseja a los compradores:

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Planificar las compras: Antes de que comience el Hot Sale, es importante navegar por el sitio oficial para identificar los productos de interés. Esto permite ahorrar tiempo y centrar el foco en las ofertas que realmente interesan una vez que estén activas.

Comparar precios: Aunque las ofertas suelen ser tentadoras, es importante comparar los precios con otras tiendas online y físicas para asegurarse de que se está obteniendo el mejor trato posible.

Leer detenidamente los términos y condiciones: Se debe prestar especial atención a las políticas de envío, cambios y devoluciones de cada tienda antes de finalizar la compra.

Verificar los métodos de pago y la seguridad del sitio: Es importante asegurarse de que el sitio web donde se realiza la compra cuente con protocolos de seguridad (como el candado en la barra de direcciones) y ofrezca métodos de pago seguros.

Estar atento a las redes sociales y newsletters: Muchas marcas suelen anunciar ofertas especiales y descuentos adicionales a través de sus canales de comunicación.

CACE remarcó que el Hot Sale llega en un momento de madurez para el sector: según el Estudio Anual 2025, el comercio electrónico en Argentina creció un 55% en facturación respecto al año anterior, alcanzando los $34 billones.

Según el Estudio Anual 2025, el comercio electrónico en Argentina creció un 55% en facturación respecto al año anterior. Foto: Pexels

“Con más de 25 millones de compradores online en el país, el canal digital ya es una pieza estructural del consumo cotidiano", resaltó.

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Vale mencionar también que, según Scentia, el consumo masivo en el canal e commerce creció 34,3% en marzo en relación con igual mes de 2025. Frente a febrero, el aumento fue de 16%.

Entre los rubros con mejor desempeño mensual se destacan los productos impulsivos, que lideran el crecimiento con un 53,6%, seguidos por bebidas con alcohol (45,6%) y alimentación (44,9%).

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También presentan resultados positivos desayuno y merienda (36,6%), bebidas sin alcohol (27,9%) y perecederos (24,5%). En contraste, higiene y cosmética muestra el menor incremento relativo, con un 19,7%, mientras que limpieza de ropa y hogar registra un 20,9%.