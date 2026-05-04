Como la regla de los “Rookies” puede poner en jaque a la Premier League

FIFA impulsa la regla de 'Rookies' para exigir presencia obligatoria de un jugador sub-21 local en todos los equipos de la Premier League (REUTERS/Phil Noble)

La FIFA, en el marco de su 76º Congreso realizado en Vancouver, aprobó de forma unánime avanzar en la consulta para imponer una regla que obligue a todos los equipos de clubes a tener siempre en el campo al menos un jugador sub 20 o sub 21 formado localmente. Esta propuesta, conocida como la “regla de Rookies”, tiene el potencial de transformar la estructura de la Premier League.

El objetivo central es impulsar el desarrollo de talentos jóvenes y reducir la dependencia de los clubes en la contratación de figuras internacionales. El organismo plantea “progresar en el desarrollo de los jóvenes jugadores”, aunque la definición de “formado localmente” sigue en discusión. La propuesta será presentada formalmente al Consejo de la FIFA durante el próximo año y podría modificar alineaciones titulares, la estrategia de fichajes y la política de desarrollo de las academias juveniles.

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Actualmente, la Premier League exige que de los 25 integrantes de cada plantel, un máximo de 17 pueden ser extranjeros, pero no hay obligación de que los jugadores locales tengan minutos obligatorios en el campo. Este vacío regulatorio es el que la FIFA busca corregir, siguiendo precedentes como el de la UEFA Champions League —la competencia de clubes más prestigiosa de Europa—, donde se define como jugador local a quien ha estado al menos tres temporadas entre los 15 y 21 años en una academia nacional.

De este modo, si la regla de “Rookies” entra en vigor, la Premier League experimentará una transformación en la gestión de plantillas y la formación de futbolistas jóvenes.

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El impacto de la nueva regla en la Premier League

La implementación de la regla afectaría de manera desigual a los clubes ingleses, según datos de Sports Illustrated. Cuatro equipos —Brentford, Leeds United, Aston Villa y el recientemente descendido Burnley— no han alineado a ningún jugador sub-21 local como titular en toda la temporada actual. Estos clubes serían los más afectados, ya que enfrentan el reto de acelerar la formación de jóvenes o buscar talento local emergente en un plazo muy reducido.

Por el contrario, Manchester City se encuentra en ventaja: en 30 de sus 33 partidos de liga durante la temporada, alineó a un jugador sub-21 local en el once inicial de acuerdo con estadísticas compartidas por The Times. El caso de Nico O’Reilly, quien inició 26 partidos tras formarse en la academia del club desde los ocho años, ilustra la solidez del trabajo en divisiones juveniles del club.

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Manchester United también está bien posicionado, con un sub-21 local titular en 20 de sus 34 partidos de liga. La consolidación de Kobbie Mainoo, titular en 12 de los últimos 13 encuentros bajo la gestión de Michael Carrick, muestra el impacto de una política interna de promoción. Además, los Diablos Rojos ostentan un récord histórico: llevan 89 años incluyendo al menos un futbolista local en cada convocatoria.

Manchester City destaca por su sólida formación juvenil, con presencia frecuente de talentos sub-21 formados localmente en sus equipos titulares (REUTERS/Dylan Martinez)

Cambios estructurales y retos

El nuevo panorama obliga a los entrenadores a ajustar no solo las alineaciones titulares, sino también la dinámica de las sustituciones y la planificación de la temporada. “El cambio desalentaría a los clubes de comprar e importar tanto talento veterano, alentándolos a poner más énfasis y recursos en desarrollar sus propios juveniles", señaló Sophia Vesely, periodista especializada en fútbol de Sports Illustrated.

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La presión para cumplir con la obligación de un sub-21 local en cancha podría generar situaciones inéditas, como la necesidad de modificar esquemas tácticos o rotaciones, especialmente en clubes sin tradición en la formación juvenil. Para estos equipos, la urgencia podría traducirse en una búsqueda acelerada de talento en el mercado local o en una reestructuración de sus academias.

Asimismo, la medida podría tener efectos colaterales en la economía y la identidad del fútbol inglés. Al reducir la dependencia de jugadores internacionales y promover la aparición de nuevos valores, la Premier League podría fortalecer su liga nacional y mejorar la proyección de sus selecciones juveniles, pero también enfrentarse a una posible merma en el espectáculo inmediato, como la presión de patrocinadores y audiencias globales.

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Oportunidades y desafíos

Los clubes con academias de base, como Manchester City y Manchester United, podrían ver valor en su inversión y consolidar modelos de éxito deportivo.

El cumplimiento efectivo de la norma dependerá de la definición precisa de “formado localmente” y de los mecanismos de control que establezca la FIFA. El debate sigue abierto sobre los criterios y las posibles excepciones, en especial para clubes con estructuras de propiedad internacional o academias transnacionales.

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“Esta regla podría afectar drásticamente a los equipos de clubes de todo el mundo, influyendo no solo en cómo y cuándo los entrenadores sustituyen a los jugadores, sino también en la actividad de los mercados de transferencias y en la forma en que se construyen las plantillas desde el principio.”, sentenció en su análisis Sports Illustrated.

Lo cierto es que mientras la FIFA avanza en la consulta, los clubes ingleses ya exploran caminos para adaptar sus estructuras y procesos.

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