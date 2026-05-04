Cámara Panameña de la Construcción avala instalación de mesa técnica para dinamizar el alicaído sector

En Panamá la construcción aporta aproximadamente el 10.4% del Producto Interno Bruto. EFE/Gustavo Amador/Archivo

Con un aporte de aproximadamente el 10.4% del Producto Interno Bruto (PIB), el sector construcción acogió la aprobación de una mesa técnica nacional tendiente a dinamizar una actividad que genera más de 206 mil empleos directos.

La propuesta de la mesa técnica surgió en la Asamblea Nacional, y de acuerdo con la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) es un paso importante para atender los desafíos que enfrenta uno de los principales motores económicos del país.

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Esta mesa, que estará integrada por empresarios, trabajadores, representantes del gobierno y del Legislativo, tendrá como meta principal propiciar medidas que busquen recuperar inversiones, adelantar proyectos y generar empleos.

Esta iniciativa representa una oportunidad para avanzar en soluciones concretas, a través de un diálogo constructivo entre el sector público, privado y los trabajadores, sostuvo el gremio de los constructores.

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De igual manera, valoraron la inclusión del gremio en este espacio de trabajo, como un reconocimiento al aporte técnico de la industria.

El sector construcción es un dínamo de la economía nacional. EFE/Sebastiao Moreira

Además de su efecto multiplicador, la industria de la construcción aporta en actividades diversas como el comercio, manufactura, transporte, servicios profesionales, ingeniería, arquitectura y banca.

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Pese a su relevancia, la CAPAC indica que la industria ha enfrentado una desaceleración sostenida, marcada por la caída en la inversión, el incremento de costos, las restricciones crediticias y la paralización de proyectos.

La Cámara había proyectado para 2025 un crecimiento que le permitía alcanzar una participación del 16% del Producto Interno Bruto, pese a una contracción que en 2024 fue del 24% en la venta de las viviendas.

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El declive se vio reflejado en el mercado inmobiliario, que experimentó retrasos en trámites, lentitud en permisos, un menor acceso al crédito y una disminución en la demanda de viviendas, de acuerdo con fuentes del sector.

Pese a no lograr la proyección estimada durante el año pasado, el sector ha propuesto un anteproyecto de ley de interés social preferencial que facilite la compra de viviendas a personas de menores ingresos, lo que podría ayudar a reactivar proyectos habitacionales.

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El sector está afectado por un menor acceso al crédito y una disminución en la demanda de viviendas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para tratar de revertir la caída en la actividad, la Cámara realizó en abril de este año la vigésima tercera edición de la Expo Vivienda CAPAC 2026, donde participaron más de 100 promotoras, entidades financieras y empresas del sector, que presentaron más de 300 proyectos habitaciones ubicados en diversas áreas del país.

También desarrolló la Capac Expo Hábitat, donde se presentaron igual cantidad de proyectos y esperaba generar $80 millones en transacciones hipotecarias.

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En cuanto a la participación de la CAPAC en la mesa técnica, el gremio informó que lo hará en la agilización de permisos y trámites, como eje prioritario para destrabar proyectos, así como la reactivación de la inversión pública y privada.

Igualmente, el fortalecimiento del acceso a financiamiento, además de la simplificación del marco regulatorio.

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En un pronunciamiento, la Cámara Panameña de la Construcción reiteró su disposición de contribuir con propuestas que permitan que esta instancia genere resultados positivos para el sector y el país.

El gremio constructor busca destrabar proyectos y reactivar la inversión pública y privada.

“La reactivación de la construcción requiere coordinación, compromiso y acciones concretas. Este espacio representa una oportunidad para avanzar en esa dirección”, afirma en un comunicado Irene Orillac de Simone, presidenta de la CAPAC.

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Los empresarios de la construcción recalcaron que su compromiso es con la generación de empleo formal, la dinamización económica y el desarrollo sostenible de Panamá.

En marzo, Orillac de Simone participó en el Encuentro Económico Panamá–Alemania, un espacio que reunió a empresarios de ambos países con el objetivo de impulsar inversiones, fortalecer el comercio y generar nuevas alianzas estratégicas que contribuyan al crecimientoeconómico y la generación de empleo.