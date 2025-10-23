Tendencias

Receta de pan de hamburguesa, rápida y fácil

Ideal para quienes buscan una opción artesanal sin complicaciones: esta preparación simple y esponjosa combina pocos ingredientes, un resultado dorado y delicioso, perfecto para acompañar cualquier comida

Por Martina Cortés Moschetti

La receta de pan de
La receta de pan de hamburguesa casero permite preparar panes esponjosos en menos de dos horas (Freepik)

El pan de hamburguesa casero es uno de esos placeres simples que elevan cualquier sandwich al siguiente nivel. Además de ser sencillo y rápido, este pan es versátil: se adapta tanto a carnes como a opciones vegetarianas y admite infinidad de variaciones.

Se cree que el pan de hamburguesa, como lo conocemos, surgió a comienzos del siglo XX en Estados Unidos, para acompañar la famosa hamburguesa. Con el tiempo, fue adoptado en todo el mundo, y en Argentina ya es un clásico de todo asado, picada o reunión informal. Algunas costumbres típicas son añadir semillas de sésamo o amapola y, en fechas especiales, sumar hierbas secas o queso rallado a la superficie. No hay nada como acompañar estos panes con papas caseras, ensaladas frescas o pickles.

Receta de pan de hamburguesa rápido y fácil

Esta receta de pan de hamburguesa comienza cuando se activa la levadura instantánea en leche tibia con un poco de azúcar, logrando que en pocos minutos esté lista para incorporar a los secos. La mezcla, con harina, sal, huevo y un poco de manteca o aceite, da lugar a una masa suave y fácil de trabajar. El levado es breve, lo que hace que estos panes se hagan en menos de dos horas, perfectos para cuando hay poco tiempo pero muchas ganas de comer algo delicioso.

La clave está en el amasado justo y en dejar reposar la masa lo necesario. La forma se logra dividiendo la masa en bollos del tamaño deseado y aplastándolos suavemente. Después de la segunda fermentación, se pintan con huevo batido y se espolvorean con semillas. Una vez horneados, el resultado son panes dorados, livianos y con ese toque ligeramente dulce tan reconocible.

Cada pan de hamburguesa aporta
Cada pan de hamburguesa aporta unas 230 calorías y 7 gramos de proteínas por porción (Freepik)

Tiempo de preparación

En total, la receta demanda aproximadamente 1 hora y 30 minutos.

  • Activación de la levadura: 10 minutos
  • Mezclado y amasado: 10 minutos
  • Primer levado: 30 minutos
  • Formado y segundo levado: 20 minutos
  • Horneado: 15-18 minutos
  • Enfriado previo al uso: 10 minutos

Ingredientes

  • 500 g de harina 000 (o harina de fuerza)
  • 1 sobre de levadura seca instantánea (10 g)
  • 250 ml de leche tibia (puede reemplazarse por agua si se prefiere)
  • 50 g de azúcar
  • 1 huevo grande
  • 50 g de manteca derretida (o 40 ml de aceite neutro)
  • 10 g de sal fina
  • 1 huevo extra para pintar
  • Semillas de sésamo, cantidad necesaria
La preparación rinde 8 panes
La preparación rinde 8 panes grandes o 10 medianos, ideales para hamburguesas caseras (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer pan de hamburguesa, paso a paso

  1. Colocar la leche tibia en un recipiente y disolver el azúcar junto con la levadura instantánea. Dejar reposar 10 minutos hasta que espuma.
  2. En un bol grande, mezclar la harina con la sal.
  3. Hacer un hueco en el centro y agregar el huevo, la manteca derretida y la mezcla de levadura activada.
  4. Integrar los ingredientes con una cuchara y luego amasar hasta formar una masa suave y lisa.
  5. Tapar el bol con un paño y dejar levar en un lugar cálido por 30 minutos, hasta que la masa duplique su volumen.
  6. Dividir la masa en 8 partes iguales (para panes grandes) o 10 (más chicos). Formar bollos y aplastarlos ligeramente para darles forma de pan de hamburguesa.
  7. Colocar los bollos en una bandeja con papel manteca, dejando espacio entre ellos. Cubrir y dejar levar 20 minutos más.
  8. Precalentar el horno a 190°C.
  9. Pintar los panes con huevo batido y espolvorear con semillas de sésamo.
  10. Hornear de 15 a 18 minutos, hasta que estén dorados. Retirar y dejar enfriar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas cantidades, se obtienen 8 panes de tamaño grande o 10 medianos.

La receta utiliza ingredientes simples
La receta utiliza ingredientes simples como harina, leche, huevo y levadura instantánea (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada pan de hamburguesa contiene aproximadamente:

  • Calorías: 230
  • Grasas: 6 g
  • Grasas saturadas: 3 g
  • Carbohidratos: 37 g
  • Azúcares: 5 g
  • Proteínas: 7 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los panes de hamburguesa caseros se conservan perfectamente en la heladera, dentro de una bolsa o recipiente hermético hasta 4 días. También se pueden freezar hasta 2 meses.

