Receta de pan de leche, rápida y fácil

Una versión simplificada de este clásico se posiciona como la favorita en hogares y panaderías

Por Mirko Racovsky

El pan de leche es
El pan de leche es un clásico de la panadería que evoca recuerdos de la infancia y meriendas familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pan de leche es uno de esos placeres simples que evocan recuerdos de meriendas de la infancia, donde el aroma dulce y cálido llenaba la cocina y todos esperaban para probar el primer bocado. Esponjoso, suave y con un delicado sabor, es ideal para desayunar, merendar o acompañar una infusión.

Si bien el pan de leche tiene su origen en las tradiciones panaderas europeas, principalmente en Francia y España, en Argentina se volvió parte de la panificación cotidiana, presente en panaderías y hogares de todo el país.

Es una receta muy versátil, que acepta formas individuales (como los clásicos panes redonditos) o en molde, y admite variaciones como rellenos de chocolate, crema pastelera o chips de frutas. Es perfecto para preparar en familia porque su masa es fácil de manejar y rápida: no necesitas ser un experto panadero para conseguir un resultado espectacular.

Receta de pan de leche

El pan de leche se destaca por su miga aireada y cáscara fina, apenas dorada. Para lograrlo, la clave está en el uso de leche (que aporta suavidad y sabor), un poco de azúcar y la cantidad justa de manteca. Esta versión rápida y fácil optimiza los tiempos sin perder la textura original: solo harás un levado, por lo que es ideal para quienes quieren pan casero sin esperar horas.

El pan de leche se
El pan de leche se caracteriza por su miga aireada y cáscara fina, apenas dorada (Imagen Ilustrativa Infobae)

La receta comienza mezclando todos los ingredientes secos y luego incorporando la leche tibia y la manteca derretida. Se forma una masa suave que solo requiere un breve descanso para crecer, antes de dividir en bollitos o verter en un molde. Tras una pasada corta por el horno, el resultado es un pan de leche fragante y tierno.

Tiempo de preparación

El pan de leche exprés lleva aproximadamente 1 hora y 10 minutos:

  • Preparación y mezclado de ingredientes: 10 minutos
  • Primer y único levado de la masa: 30 minutos
  • Moldeado y horneado: 25-30 minutos

Ingredientes

  • 500 g de harina 0000 (o harina común)
  • 10 g de levadura seca (un sobre)
  • 80 g de azúcar común
  • 1 cucharadita de sal
  • 250 ml de leche tibia
  • 60 g de manteca derretida (puede reemplazarse por aceite neutro)
  • 1 huevo (opcional, para pincelar y dar brillo)
  • Extra de harina para la mesa de trabajo

Cómo hacer pan de leche rápido y fácil, paso a paso

  1. En un bol grande, mezclar la harina, la sal y el azúcar.
  2. Hacer un hueco en el centro y colocar la levadura seca, agregando un poco de la leche tibia para disolverla.
  3. Incorporar el resto de la leche tibia y la manteca derretida, mezclando con cuchara hasta obtener una masa pegajosa.
  4. Transferir la masa a la mesa levemente enharinada y amasar durante 5 minutos, hasta que esté lisa y apenas se pegue a las manos.
  5. Formar un bollo y colocarlo en un recipiente tapado, dejando levar 30 minutos en un lugar tibio (hasta que duplique el tamaño).
  6. Sacar la masa, desgasificar suavemente y dividir en 8 a 12 bollitos (o poner toda la masa en un molde enmantecado).
  7. Colocar los bollos en una placa, dejando espacio entre sí. Si se desea, pincelar con huevo batido para obtener brillo.
  8. Precalentar el horno a 180ºC. Dejar reposar la masa formada otros 10 minutos mientras el horno llega a temperatura.
  9. Hornear entre 25 y 30 minutos o hasta que estén dorados y bien cocidos.
  10. Retirar, dejar entibiar sobre rejilla y disfrutar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

El tamaño de los bollos
El tamaño de los bollos o rebanadas determina la cantidad de porciones de pan de leche que se pueden obtener (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta de pan de leche rinde entre 8 y 12 porciones individuales, según el tamaño de los bollos o rebanadas que elijas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de pan de leche (sobre 10 panes) contiene aproximadamente:

  • Calorías: 215
  • Grasas: 6 g
  • Grasas saturadas: 3,5 g
  • Carbohidratos: 35 g
  • Azúcares: 7 g
  • Proteínas: 5,5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El pan de leche se puede conservar fresco en una bolsa o recipiente hermético durante 3 días a temperatura ambiente. Si , se lo refrigera puede durar hasta 5 días. También se puede freezar ya horneado, bien envuelto, hasta 2 meses.

