Receta de pan de leche, rápida y fácil

El pan de leche es uno de esos placeres simples que evocan recuerdos de meriendas de la infancia, donde el aroma dulce y cálido llenaba la cocina y todos esperaban para probar el primer bocado. Esponjoso, suave y con un delicado sabor, es ideal para desayunar, merendar o acompañar una infusión.
Si bien el pan de leche tiene su origen en las tradiciones panaderas europeas, principalmente en Francia y España, en Argentina se volvió parte de la panificación cotidiana, presente en panaderías y hogares de todo el país.
Es una receta muy versátil, que acepta formas individuales (como los clásicos panes redonditos) o en molde, y admite variaciones como rellenos de chocolate, crema pastelera o chips de frutas. Es perfecto para preparar en familia porque su masa es fácil de manejar y rápida: no necesitas ser un experto panadero para conseguir un resultado espectacular.
Receta de pan de leche
El pan de leche se destaca por su miga aireada y cáscara fina, apenas dorada. Para lograrlo, la clave está en el uso de leche (que aporta suavidad y sabor), un poco de azúcar y la cantidad justa de manteca. Esta versión rápida y fácil optimiza los tiempos sin perder la textura original: solo harás un levado, por lo que es ideal para quienes quieren pan casero sin esperar horas.
La receta comienza mezclando todos los ingredientes secos y luego incorporando la leche tibia y la manteca derretida. Se forma una masa suave que solo requiere un breve descanso para crecer, antes de dividir en bollitos o verter en un molde. Tras una pasada corta por el horno, el resultado es un pan de leche fragante y tierno.
Tiempo de preparación
El pan de leche exprés lleva aproximadamente 1 hora y 10 minutos:
- Preparación y mezclado de ingredientes: 10 minutos
- Primer y único levado de la masa: 30 minutos
- Moldeado y horneado: 25-30 minutos
Ingredientes
- 500 g de harina 0000 (o harina común)
- 10 g de levadura seca (un sobre)
- 80 g de azúcar común
- 1 cucharadita de sal
- 250 ml de leche tibia
- 60 g de manteca derretida (puede reemplazarse por aceite neutro)
- 1 huevo (opcional, para pincelar y dar brillo)
- Extra de harina para la mesa de trabajo
Cómo hacer pan de leche rápido y fácil, paso a paso
- En un bol grande, mezclar la harina, la sal y el azúcar.
- Hacer un hueco en el centro y colocar la levadura seca, agregando un poco de la leche tibia para disolverla.
- Incorporar el resto de la leche tibia y la manteca derretida, mezclando con cuchara hasta obtener una masa pegajosa.
- Transferir la masa a la mesa levemente enharinada y amasar durante 5 minutos, hasta que esté lisa y apenas se pegue a las manos.
- Formar un bollo y colocarlo en un recipiente tapado, dejando levar 30 minutos en un lugar tibio (hasta que duplique el tamaño).
- Sacar la masa, desgasificar suavemente y dividir en 8 a 12 bollitos (o poner toda la masa en un molde enmantecado).
- Colocar los bollos en una placa, dejando espacio entre sí. Si se desea, pincelar con huevo batido para obtener brillo.
- Precalentar el horno a 180ºC. Dejar reposar la masa formada otros 10 minutos mientras el horno llega a temperatura.
- Hornear entre 25 y 30 minutos o hasta que estén dorados y bien cocidos.
- Retirar, dejar entibiar sobre rejilla y disfrutar.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta de pan de leche rinde entre 8 y 12 porciones individuales, según el tamaño de los bollos o rebanadas que elijas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada porción de pan de leche (sobre 10 panes) contiene aproximadamente:
- Calorías: 215
- Grasas: 6 g
- Grasas saturadas: 3,5 g
- Carbohidratos: 35 g
- Azúcares: 7 g
- Proteínas: 5,5 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El pan de leche se puede conservar fresco en una bolsa o recipiente hermético durante 3 días a temperatura ambiente. Si , se lo refrigera puede durar hasta 5 días. También se puede freezar ya horneado, bien envuelto, hasta 2 meses.