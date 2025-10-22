Cocina a bordo: Gonzalo Aramburu y Donato De Santis brillaron en una espectacular gala náutica

Gonzalo Aramburu y Donato De Santis los protagonistas de la noche

Gonzalo Aramburu y Donato De Santis encabezaron la gala náutica de Cuisine & Vins 2025 con una noche dedicada a la alta cocina sobre el Río de la Plata.

El lanzamiento de la nueva edición de la guía reunió a los referentes de la gastronomía argentina a bordo de una embarcación, en un formato inédito que fusionó gastronomía, arte y moda, en una travesía nocturna desde Puerto Madero.

Aramburu, homenajeado como personalidad destacada de la cultura y figura de tapa de la publicación, y De Santis, protagonista de la escena local, compartieron el centro de un evento.

Aramuburu es ganador de dos estrellas Michelin en Argentina

La terminal fluvial Sturla, en Puerto Madero, fue el punto de partida de esta gala náutica, que propuso un formato inédito para la tradicional presentación anual de la publicación.

La edición de este año rindió homenaje al chef Gonzalo Aramburu, quien es figura de tapa de la nueva guía.

Donato De Santis

Asumió la curaduría de los productos de estación y especialidades locales que protagonizaron la mesa banquete Cuisine, acompañados por una selección de vinos y espumantes.

La ambientación de la mesa estuvo a cargo de Milagros Resta, quien integró los ingredientes seleccionados por el chef con una puesta visual que combinó diseño, textura y color.

El evento se llevó a bordo de una embaración

El entorno náutico y sofisticado evocó el espíritu de Jean Paul Gaultier.

Laurencio Adot dijo presente

Los invitados interpretaron el dress code “marinière chic” en azul y blanco, aportando un sello de elegancia a la velada.

Fernando Noy junto a Ana Rosefenld

La convocatoria reunió a los cocineros más destacados de la escena local, como Donato De Santis y el propio Aramburu, junto a artistas, diseñadores y figuras del espectáculo, consolidando a la reconocida publicación como un espacio donde convergen la gastronomía, el arte y la moda.

El diseñador Adrian Brown y la productora García Uriburu

La directora de Cuisine & Vins 2025, Flavia Fernández, agradeció a quienes acompañan el proyecto:

“Esta guía no solo es un mapa de sabores, sino un homenaje a los que hacen de la cocina argentina una expresión cultural en evolución constante”.

El diseñador Fabián Zitta

La propuesta gastronómica incluyó estaciones de quesos y charcuterie, una parrilla en vivo, con un cierre dulce. Las pizzas napolitanas fueron sin dudas protagonistas en esta noche.

Jessica Trosman

La música, a cargo de los DJs Joaquim Sozzani, Brenda Verhagen y Dardo Aguilar, acompañó la atmósfera con clásicos del house francés y remixes que completaron la experiencia.

Gustavo Pucheta y Fabián Paz

La gala es parte de un ritual del calendario porteño y un punto de encuentro para la escena gastronómica, cultural y social de Buenos Aires.

Liliana Parodi otra de las invitadas

La primera edición se realizó en el Salón Dorado del Teatro Colón, la segunda en Colón Fábrica entre escenografías y vestuarios teatrales.

Y esta nueva entrega llevó la experiencia a otro nivel: una gala flotante donde alta cocina, arte, moda y lifestyle se unieron en una noche que reafirmó el espíritu de buen vivir.