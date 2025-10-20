Tendencias

Los errores de fin de semana que podría estar saboteando tu recuperación mental, según expertos en psicología

La tendencia a buscar recompensas inmediatas tras una semana de esfuerzo puede tener efectos inesperados en la motivación y la claridad para afrontar nuevos desafíos, según reportaron expertos de Psycology Today y Harvard

Por Martina Cortés Moschetti

En la comodidad de su
En la comodidad de su sillón y con auriculares, este joven se sumerge en una terapia musical que promueve la relajación, la salud y el descanso. (Imagen ilustrativa Infobae)

Muchos esperan la llegada del fin de semana para dejar a un lado sus obligaciones laborales y recargar energías. Sin embargo, expertos de Psycology Today advierten que ciertos comportamientos frecuentes durante estos días pueden sabotar la recuperación cerebral y dificultar el inicio de la nueva semana. Aunque el propósito suele ser descansar y disfrutar, los excesos, la inactividad pasiva y la sobrecarga de actividades afectan el bienestar mental y reducen la capacidad productiva.

El fenómeno del autosabotaje de fin de semana, abordado por especialistas en psicología, está vinculado con el concepto de “licencia moral”. Este término describe cómo muchas personas, tras una semana de esfuerzo y disciplina, sienten que han ganado el derecho a recompensarse con indulgencias que perjudican su salud mental.

El doctor Robert Waldinger, profesor en la Universidad de Harvard, explica que este ciclo de recompensa y retroceso puede pasar desapercibido, aunque limita la capacidad de recuperación del cerebro.

Hábitos nocivos más frecuentes

Dentro de los hábitos más dañinos señalados por Psychology Today destacan los atracones, la inactividad pasiva y la sobrecarga de actividades. Los atracones —de comida, bebida o consumo digital— se han convertido en una constante durante los fines de semana.

Expertos advierten que los excesos,
Expertos advierten que los excesos, la inactividad pasiva y la sobrecarga de actividades reducen el bienestar cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudios citados por la publicación indican que incluso el consumo moderado de alcohol puede asociarse a una disminución de la flexibilidad cognitiva y la memoria de trabajo. Además, el exceso de alimentos ricos en grasas y azúcares puede afectar la función del hipocampo, área fundamental para la memoria, y contribuir a una fatiga cerebral prolongada.

La inactividad pasiva suele reflejarse en largas horas frente a la televisión o navegando en redes sociales. Si bien el descanso es esencial para la consolidación de la memoria y la regulación emocional, Psychology Today señala que el descanso sin intención no activa las redes restauradoras del cerebro.

El profesor Robert Waldinger, de la Universidad de Harvard, lo resume así: “El descanso sin intención se convierte en podredumbre; tus neuronas necesitan novedad, no entumecimiento”. La distinción entre descanso y desconexión total es fundamental, ya que el cerebro necesita estímulos novedosos y desafíos para conservar su plasticidad y vitalidad.

El descanso sin intención y
El descanso sin intención y el consumo excesivo de alimentos o alcohol perjudican la memoria y la flexibilidad cognitiva (Imagen Ilustrativa infobae)

La sobrecarga de actividades y el estrés representan otro obstáculo para la recuperación. Recados, compromisos sociales y preocupaciones anticipadas contribuyen al estrés crónico, elevando el cortisol y debilitando los procesos de reparación neuronal. La publicación menciona investigaciones que muestran que el ocio activo y estructurado —como el voluntariado o el ejercicio— resulta mucho más eficaz para aliviar el agotamiento que la inactividad prolongada.

Consecuencias cerebrales y motivacionales

Según la ciencia, estos hábitos perjudican tanto el cerebro como la motivación a través de diferentes mecanismos. El concepto de contabilidad mental, proveniente de la economía del comportamiento y citado en el artículo, señala cómo las personas acumulan esfuerzo y disciplina durante la semana para permitirse placeres inmediatos el fin de semana, generando así “comisiones ocultas” a largo plazo.

La satisfacción momentánea de los excesos erosiona la motivación futura. Además, el estrés anticipatorio y un nivel elevado de cortisol dificultan la recuperación neuronal necesaria para afrontar la nueva semana.

La sobrecarga de actividades y
La sobrecarga de actividades y el estrés elevan el cortisol y dificultan la reparación neuronal durante el fin de semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expertos de Harvard han estudiado el impacto de estos hábitos en la salud mental. El profesor Robert Waldinger, director del Estudio de Desarrollo Adulto de Harvard, afirma: “El descanso y las relaciones significativas son esenciales para la salud cerebral, pero el exceso de estímulos vacíos o el estrés constante terminan pasando factura”.

Por su parte, la psicóloga clínica Dra. Susan David, también asociada a la Universidad de Harvard, sostiene que “el bienestar auténtico requiere intención y equilibrio, no escapismo ni indulgencia sin propósito”.

Psychology Today propone varias estrategias útiles para transformar el fin de semana en un espacio de restauración genuino. Recomienda descansar con intención, planificando el tiempo libre como una inversión activa en bienestar: actividades como leer, caminar, escribir un diario o tomar una siesta pueden ser beneficiosas cuando el propósito es desconectarse de las obligaciones laborales, evitando el consumo desmedido.

Actividades como leer, caminar o
Actividades como leer, caminar o escribir un diario ayudan a desconectarse del trabajo y reducir el estrés (Imagen Ilustrativa Infobae)

También sugiere la recuperación activa, que implica emplear músculos y habilidades diferentes a los requeridos durante la semana laboral, favoreciendo así la creatividad y la resiliencia. Finalmente, la publicación recomienda proteger el fin de semana como un territorio libre de notificaciones y tareas laborales, medida que reduce las hormonas del estrés y mejora la concentración.

Mantener un ritmo equilibrado durante el fin de semana favorece la restauración cerebral, permitiendo regresar a la rutina con mayor claridad mental y serenidad, listo para afrontar nuevos desafíos, como destacan tanto Psychology Today como voces expertas de Harvard.

