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Estados Unidos neutralizó un petrolero iraní en el Golfo de Omán que intentó burlar el bloqueo contra Teherán

El Comando Central estadounidense informó que la tripulación ignoró las advertencias y que un caza disparó contra el sistema de dirección del buque para impedir su avance

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Un destructor estadounidense lanzando un proyectil (@CENTCOM)
Un destructor estadounidense lanzando un proyectil (@CENTCOM)

El Ejército de Estados Unidos interceptó y desactivó un petrolero con bandera iraní en el Golfo de Omán luego de que su tripulación ignorara múltiples advertencias sobre la vigencia del bloqueo naval contra Teherán, según informó el Comando Central (CENTCOM) en un comunicado.

De acuerdo con el parte militar, las fuerzas estadounidenses detectaron el buque, identificado como M/T Hasna, mientras navegaba en aguas internacionales con rumbo a Irán.

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Las fuerzas del Comando Central observaron al M/T Hasna en tránsito hacia un puerto iraní en el Golfo de Omán”, indicó el comunicado. Como parte de la operación, se emitieron advertencias reiteradas al barco para informarle que su trayecto violaba las restricciones impuestas por Washington.

El CENTCOM precisó que la tripulación no respondió a las órdenes.

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Las fuerzas estadounidenses emitieron múltiples advertencias e informaron a la embarcación con bandera iraní que estaba en violación del bloqueo de Estados Unidos”, señaló. Ante la falta de cumplimiento, se tomó la decisión de intervenir para impedir que continuara su ruta.

Fotografía de archivo cedida por la Marina de los Estados Unidos, en la que se observa al destructor USS Preble (DDG 88) al lanzar un misil de crucero Tomahawk
Fotografía de archivo cedida por la Marina de los Estados Unidos, en la que se observa al destructor USS Preble (DDG 88) al lanzar un misil de crucero Tomahawk

La misión consistió en inutilizar el sistema de dirección del petrolero. Según el comunicado, un avión de combate F/A-18 Super Hornet de la Marina, desplegado desde el portaaviones USS Abraham Lincoln, disparó contra el timón del buque.

Después de que la tripulación del Hasna no cumpliera con las advertencias, las fuerzas estadounidenses deshabilitaron el timón del petrolero disparando varias rondas desde el cañón de 20 mm”, detalló el texto oficial.

Tras la acción, el buque quedó imposibilitado de avanzar hacia su destino.

“El Hasna ya no está en tránsito hacia Irán”, afirmó el CENTCOM.

El bloqueo de Estados Unidos contra barcos que intentan entrar o salir de puertos iraníes permanece en pleno efecto”, agregó. En ese sentido, precisó que las fuerzas desplegadas en la región continúan actuando con cautela.

“Las fuerzas del CENTCOM continúan actuando de manera deliberada y profesional para garantizar el cumplimiento”, concluyó.

Dos cazas F/A-18 Super Hornet despegan desde el portaaviones USS Abraham Lincoln durante una operación militar de Estados Unidos vinculada al conflicto con Irán (REUTERS/Archivo)
Dos cazas F/A-18 Super Hornet despegan desde el portaaviones USS Abraham Lincoln durante una operación militar de Estados Unidos vinculada al conflicto con Irán (REUTERS/Archivo)

Negociaciones y advertencias

El episodio ocurre en medio de un escenario de alta tensión entre Washington y Teherán, con señales mixtas sobre una posible salida diplomática. El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que existe “una muy buena posibilidad” de alcanzar un acuerdo con Irán, aunque advirtió que las operaciones militares podrían reanudarse si fracasan las conversaciones.

El mandatario aseguró que, en caso de no lograrse un entendimiento, Estados Unidos retomaría los ataques “a un nivel mucho más alto e intenso”. También sostuvo que el conflicto podría terminar si Irán acepta las condiciones planteadas por Washington, sin precisar detalles clave sobre los puntos en discusión.

Del lado iraní, el régimen mantiene la cautela. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmaeil Baqaei, señaló que la propuesta estadounidense “sigue bajo revisión” y que la respuesta será transmitida a través de mediadores una vez definida la posición oficial.

En paralelo, el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, acusó a Estados Unidos de intentar forzar la “rendición” del país mediante presión económica, bloqueo naval y estrategias comunicacionales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un acto por el Día de las Madres Militares en la Casa Blanca (REUTERS/Kylie Cooper)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un acto por el Día de las Madres Militares en la Casa Blanca (REUTERS/Kylie Cooper)

En las últimas horas, surgieron indicios de un posible acercamiento. Trump decidió pausar temporalmente una operación militar destinada a reabrir el estrecho de Ormuz, uno de los pasos comerciales más importantes del mundo, con el argumento de dar espacio a las negociaciones.

Reportes citados por CBS News indican que ambas partes estarían cerca de consensuar un memorando preliminar que permitiría avanzar hacia un acuerdo más amplio, incluyendo discusiones sobre el programa nuclear iraní. Sin embargo, persisten desacuerdos centrales, como el destino del uranio enriquecido.

Mientras tanto, la situación en la región sigue siendo volátil. Irán ha sido acusado de lanzar misiles y drones contra posiciones estadounidenses y territorios aliados, mientras Washington asegura haber atacado embarcaciones iraníes que representaban una amenaza para la navegación comercial.

(Con información de AFP y EFE)

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