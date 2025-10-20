El audaz y enigmático look de Kim Kardashian que marcó la Academy Museum Gala en Los Ángeles

El look de Kim Kardashian en la Academy Museum Gala genera debate sobre los límites creativos en la moda contemporánea (REUTERS/Mario Anzuoni)

Los Ángeles se transformó el pasado sábado en el foco de la cultura y la moda con la celebración de la Academy Museum Gala. Este encuentro, uno de los puntos más altos en el calendario social de Hollywood, reunió a destacadas figuras del cine, la moda y el espectáculo en el Museo de la Academia, al reafirmar su estatus como escenario de innovación artística y despliegue en la alfombra roja.

Desde el inicio de la velada, Kim Kardashian captó la atención de asistentes y medios al arribar con uno de los atuendos más impactantes y comentados, que marcó un momento clave en la noche.

La edición de este año atrajo especial atención por las presencias convocadas, los reconocimientos entregados y, particularmente, por los estilismos audaces que desfilaron ante las cámaras.

El impacto visual de Kim Kardashian en la gala

El vestido de Maison Margiela que cubría el rostro de Kim Kardashian redefine la presencia en la alfombra roja (REUTERS/Mario Anzuoni)

La empresaria y socialité Kim Kardashian acaparó la atención gracias a uno de los atuendos más comentados de la noche. Eligió un vestido de Maison Margiela, diseñado por Glenn Martens, perteneciente a la colección de Alta Costura otoño-invierno 2025/26.

El diseño, alineado con la estética radical de la firma, resaltó por su corte strapless y una estructura corsetera ajustada, con mangas largas que caían en forma de capa, al dar un efecto dramático al conjunto.

Uno de los elementos más llamativos fue la cobertura total del rostro, lograda mediante una tela del mismo tono que el vestido, sin aberturas visibles. El velo semitransparente envolvía la cabeza y el cuello, generando una imagen cargada de misterio y anonimato.

El conjunto se completó con una gargantilla plateada decorada con piedras verdes, y replicó el look de la pasarela, además de anillos y una manicura extralarga en tonos maquillaje.

Los diseños experimentales dominaron la velada en el Museo de la Academia en Los Ángeles (REUTERS/Mario Anzuoni)

Sin modificaciones respecto a la propuesta original de la maison, el vestuario se mantuvo fiel al concepto artístico del diseñador, que fusiona la elegancia clásica de las siluetas con una visión experimental de identidad y visibilidad.

Esta elección no solo marcó la pauta estilística de la velada, sino que inició un debate sobre los límites creativos y los nuevos lenguajes de la moda contemporánea.

Referencias y antecedentes en la moda de Kardashian

La aparición de Kardashian evocó recuerdos inmediatos de su paso por la Met Gala de 2021. En ese entonces, la empresaria sorprendió al cubrir completamente su figura, rostro incluido, con un diseño negro de Balenciaga, acompañado de botas y guantes largos. Se consolidó así una línea conceptual en su trayectoria, centrada en jugar con la identidad, la presencia y el ocultamiento.

Kim Kardashian retoma en la gala de Los Ángeles la exploración visual iniciada en la Met Gala 2021 (AFP)

Desde aquel momento, Kardashian adoptó estilismos destinados a explorar el “performance” textil en eventos de alta exposición. El uso repetido de máscaras de tela y la elección de firmas especializadas en experimentación, como Balenciaga y Maison Margiela, refuerzan la coherencia de su narrativa visual.

Incluso durante los Premios DVF de agosto pasado, optó por Margiela con un diseño conceptual, aunque entonces no cubrió su rostro. Estas decisiones reflejan una tendencia firme en su carrera, donde la moda se manifiesta como discurso visual.

Los estilismos de alta costura otoño-invierno mostraron la vanguardia textil del 2025 (SGP/Sipa USA)

Cubrirse el rostro: significado y lectura conceptual

La decisión de cubrirse el rostro en esta gala se inserta en una tradición cultivada por Maison Margiela, casa reconocida por incorporar máscaras y velos en sus colecciones para explorar temas de anonimato e identidad.

La cobertura total del rostro en la gala se interpretó como una reflexión sobre la imagen pública (REUTERS/Mario Anzuoni)

Al mantener el look de pasarela, Kardashian transformó su aparición en una performance alineada con la intención original del diseñador y subrayó el mensaje sobre el peso de la imagen y la visibilidad en la cultura del espectáculo.

Este gesto funciona como una reflexión sobre la exposición permanente de las celebridades. La ocultación del rostro en un entorno de máxima visibilidad opera como declaración sobre el control de la propia imagen, al conectar la moda de vanguardia con debates actuales sobre identidad y anonimato en la era digital. Kardashian reinterpreta así uno de los emblemas históricos de Margiela, adaptándolo a las exigencias del presente.