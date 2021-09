Met Gala 2021: los looks más impactantes del máximo evento de la moda

Jennifer Lopez rindió tributo a la esencia estadounidense con un atuendo de inspiración vaquera (Foto: REUTERS/Andrew Kelly)

Este lunes 13 de septiembre se llevó a cabo la histórica Met Gala, en su edición 2021. La celebración más grande del mundo de la moda es un evento ya tradicional organizado por Anna Wintour, emblemática editora de Vogue, y se festeja desde 1948 para recaudar fondos para el Costume Institute de Nueva York, el único departamento del Met que debe financiarse a sí mismo.

Tras ser cancelada en 2020 y pospuesta este 2021 por la pandemia de COVID-19, este septiembre regresó para mostrar lo mejor de la moda mundial con celebridades, modelos y personajes del fashion system. Aunque habitualmente se celebra el primer lunes de mayo, este año se postergó cuatro meses, haciéndola coincidir con la clausura de la Semana de la Moda en la ciudad.

Con el tema de este año “In America: a Lexico of fashion”, traducido como ‘Un léxico de la moda’, la exclusiva gala hace referencia y honra a la moda en territorio estadounidense a lo largo de la historia. Y es que según difundió Andrew Bolton, el curador de Wendy Yu a cargo del Costume Institute, ya era hora reexaminar la identidad y moda estadounidenses, especialmente en el contexto actual de cambios políticos, culturales y sociales.

Grandes personalidades desfilaron por el emblemático Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, en Central Park, donde cada año se realiza el evento considerado como “el SuperBowl de la moda”. La Met Gala es parte también de una exposición en el museo, In America: An Anthology of Fashion, que estará disponible a partir de mayo y hasta septiembre 2022.

Ha trascendido que la lista de asistentes, que este año contó con la presencia de influencers, se tuvo que limitar a 450 personas de las 600 que suelen acudir, además, se ha reportado que se les pidió a los invitados demostrar estar vacunados y usar cubrebocas en ciertos momentos como protocolo de sanidad.

Al acto benéfico donde se da cita la sociedad neyoroquina y las figuras de la moda, acudieron celebridades entre quienes destacaron verdaderos atuendos statement que celebran la identidad estadounidense en los tiempos que corren.

Jenifer Lopez cautivó al lucir como toda una "cowgirl" de la cultura estadounidense con un atuendo Ralph Lauren (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)





Justin Bieber optó por un traje con pantalón acampanado y tenis (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

La cantautora Kacey Musgraves lució una amplia falda metálica (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

La estrella del tenis Naomi Osaka lució un colorido e impresionante vestido Louis Vuitton, en tributo a su ascendencia haitiana y japonesa (Foto: REUTERS/Andrew Kelly)

La coanfitriona de la noche, Billie Eilish, sorprendió con un estilo a la "Marilyn Monroe" en el cine dorado de Hollywood. Optó por un Oscar de la Renta (Foto: REUTERS/Andrew Kelly)

Alicia Keys y Swiz Beatz a su llegada al Metropolitan Museum of Art (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Kendall Jenner, de 25 años, impactó con un modelo Givenchy con transparencias y brillantes (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

La actriz Gabrielle Union optó por un vestido estructurado con 10 mil círculos y en corte strapless, de la firma Iris Van Herpen (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Megan Fox apareció con un vestido rojo con corpiño abierto, de la firma Dunda (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Frank Ocean se dejó ver con el pelo verde y un "baby robot" en brazos (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Lorde, quien recientemente fue la portada de Vogue America, acudió con un atuendo que recuerda al estilo apache americano (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

La futbolista Megan Rapinoe optó por una camisa azul con estrellas que remite a la bandera estadounidense (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Donatella Versace llegó con un amplio vestido de holanes acompañada de Maluma (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni





Pete Davidson optó por un vestido básico negro con un blazer blanco (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Olivia Rodrigo, la it girl del momento, llevó un catsuit negro de encaje con apliques de plumas alrededor de los hombros (Foto: REUTERS/Andrew Kelly)

La supermodelo estadounidense Karlie Kloss y la amplia cola de su vestido rojo (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

El basquetbolista de la NBA, Russell Westbrook, eligió un traje sobrio en azul marino (Foto: REUTERS/Mario Anzuon)

Kim Petras causó revuelo con su exótico y animal atuendo, y una larga "cola de caballo" (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)





Elliot Page llegó con un sobrio traje negro con tenis estilo "chunky" (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)





La mexicana Eiza Gonzalez deslumbró en rojo con un diseño de la casa Versace (Foto; REUTERS/Mario Anzuoni)

Kim Kardashian impactó cubierta de pies a cabeza con un estilismo de Balenciaga (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)