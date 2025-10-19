Día de la Madre: seis recetas fáciles para agasajar a mamá en casa

Este domingo 19 de octubre muchas familias se juntan para celebrar el Día de la Madre, una fecha para mimar y agradecer a quienes siempre están. Aunque el afecto no tiene calendario y queremos a las madres todos los días, esta jornada se convierte en la excusa perfecta para preparar algo rico en casa y compartir un momento especial.
No hace falta ser experto ni tener ingredientes difíciles de conseguir: lo importante es el gesto y los sabores que unen. Participan los chicos, se suma la pareja o ayuda quien pase por la cocina. La mesa se llena de charlas, risas y platos hechos con dedicación.
Estas seis recetas buscan acompañar el festejo de este domingo y cualquier mañana, tarde o noche en la que el cariño y la comida van de la mano. Los platos incluyen opciones dulces y saladas para empezar el día con un desayuno especial, sumar una entrada fresca, elegir entre dos principales y cerrar con un postre simple y casero.
Desayuno: tostadas francesas con frutas frescas
Ingredientes:
- 4 rebanadas de pan de molde (preferentemente del día anterior)
- 2 huevos
- 100 ml de leche
- 1 cucharadita de azúcar
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Manteca para la cocción
- Frutas frescas (banana, frutilla, arándano, manzana)
- Miel, almíbar o azúcar impalpable para decorar
Preparación:
- Batir los huevos con la leche, el azúcar y la esencia de vainilla. Remojar cada rebanada de pan en la mezcla, asegurando que absorba bien.
- Calentar una sartén antiadherente con un poco de manteca y dorar el pan por ambos lados.
- Servir las tostadas en un plato y distribuir por encima las frutas frescas cortadas. Completar con miel, almíbar o espolvorear azúcar impalpable a gusto.
Entrada: bruschettas de tomate, ajo y albahaca
Ingredientes:
- 1 baguette o pan italiano
- 2 tomates maduros medianos
- 1 diente de ajo
- Hojas de albahaca fresca
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal y pimienta
Preparación:
- Cortar el pan en rebanadas de aproximadamente 2 centímetros y tostar hasta que queden crujientes.
- Pelar y picar los tomates en cubos pequeños. Mezclarlos en un bol con sal, pimienta y aceite de oliva.
- Frotar cada rebanada de pan todavía tibio con el diente de ajo pelado.
- Disponer el tomate sobre las tostadas y finalizar con hojas de albahaca fresca.
Plato principal: lasaña de vegetales
Ingredientes:
- 9 láminas de lasaña precocida
- 1 berenjena grande
- 1 zucchini
- 1 cebolla
- 300 ml de salsa de tomate casera o envasada
- 200 g de queso rallado (mozzarella, parmesano, o mezcla)
- 200 g de ricotta
- Aceite de oliva, sal y pimienta
Preparación:
- Lavar la berenjena y el zucchini, cortar en rodajas finas. Picar la cebolla.
- Saltear las verduras en una sartén con aceite hasta que estén doradas.
- En una fuente para horno, colocar una base de salsa de tomate, seguir con una capa de láminas de lasaña, cubrir con parte de los vegetales, agregar cucharadas de ricotta y espolvorear queso.
- Repetir el armado alternando capas. Terminar con salsa y queso rallado.
- Llevar al horno precalentado a 180℃ y cocinar durante 30 minutos.
Alternativa principal: pollo al horno con papas y hierbas
Para quienes buscan un plato de carne simple, el pollo al horno representa una apuesta clásica para el Día de la Madre. Puede acompañarse con papas o batatas y aromatizarse con hierbas frescas.
Ingredientes:
- 4 piezas de pollo (muslo, pata, pechuga)
- 2 papas grandes
- 2 zanahorias
- 1 cebolla
- Romero y tomillo frescos
- Aceite de oliva, sal y pimienta
Preparación:
- Pelar las papas y las zanahorias, cortar en rodajas medianas. Cortar la cebolla en tiras.
- Distribuir en una fuente para horno, colocar el pollo por encima, agregar hierbas.
- Rociar con aceite, salpimentar y llevar al horno a 200℃ durante unos 45 minutos, rotando las piezas a mitad de la cocción.
Opción vegetariana: ensalada de quinoa, palta y tomate
La quinoa aporta proteínas y fibra, convirtiendo la ensalada en una opción completa tanto como plato único o guarnición.
Ingredientes:
- 200 g de quinoa cocida
- 1 palta madura
- 1 pepino
- 6 tomates cherry
- 1 limón
- Sal, pimienta y aceite de oliva
Preparación:
- Hervir la quinoa siguiendo las instrucciones del envase, colar y dejar enfriar.
- Pelar y cortar la palta y el pepino en cubos, partir los tomates en mitades.
- Mezclar todos los ingredientes en un bol, añadir jugo de limón, sal, pimienta y aceite.
Postre: tarta de manzana fácil
El postre actúa como broche final de la comida. La tarta de manzana suele ser aceptada entre grandes y chicos, y demanda muy pocos pasos.
Ingredientes:
- 1 disco de masa para tarta (puede ser dulce o pascualina)
- 2 manzanas verdes medianas
- 50 g de azúcar
- 1 cucharadita de canela en polvo
- 1 cucharada de manteca
Preparación:
- Acomodar la masa en una tartera y pinchar con tenedor para evitar burbujas.
- Pelar las manzanas, cortar en láminas finas y distribuir sobre la masa.
- Espolvorear azúcar y canela, y repartir pequeños trozos de manteca por encima.
- Llevar a horno precalentado a 180℃ durante 30 a 35 minutos.