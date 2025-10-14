Del glamour clásico al street style, cuáles fueron los looks más recordados de Kate Moss

Kate Moss, una de las figuras más influyentes en la historia de la moda internacional, mostró a lo largo de los años una notable transformación en sus elecciones de vestuario.
Su estilo, siempre en sintonía con las tendencias globales, supo cómo conjugar el glamour clásico característico de las grandes firmas con el minimalismo y la versatilidad del street style contemporáneo.
Un repaso de nueve looks destacados de la modelo británica, desde sus atuendos más lujosos hasta las selecciones urbanas y funcionales que definieron su imagen actual.
1- Terciopelo negro, hombros descubiertos y escote profundo
En el contexto de la Met Gala de 2022, la modelo de 51 años, optó por un vestido largo de terciopelo negro que dejó los hombros al descubierto y presentó un profundo escote en V.
El diseño, abotonado al frente y con una discreta abertura en la pollera, se combinó con medias transparentes y sandalias negras de taco fino. Además, llevó un pequeño bolso de mano negro y un collar brillante.
2- Seda marfil y capas vaporosas
Para una alfombra roja de la Met Gala de 2023, apostó por un vestido de seda marfil con encaje y escote drapeado, sostenido por tirantes finos. Una capa vaporosa y translúcida de tono rosado se extiende sobre los hombros y parte de los brazos, sumando textura y dinamismo a la imagen.
Los accesorios, como un collar plateado al cuello y sandalias blancas, aportaron luz y completaron una propuesta de marcada feminidad.
3- Terciopelo negro y transparencia
En otra aparición formal, durante el desfile de Saint Laurent womenswear Spring/Summer 2025 durante la Paris Fashion Week de 2024, optó por un saco de terciopelo negro con solapas satinadas, acompañado por una falda larga y translúcida que cae hasta el suelo.
El peinado con ondas, los labios maquillados en tono rojizo y los grandes brazaletes dorados en ambas muñecas completaron la sofisticación del conjunto.
4- Satén rosa y sutiles brillos
En un ambiente formal, durante la Men’s Fashion Week en Paris de enero 2025, se la pudo ver con un vestido corto de satén rosa pálido, con botones delanteros y acompañado por una chaqueta realizada en el mismo material.
El look se complementó con pulseras metálicas en ambas muñecas, un collar dorado ancho y zapatos negros de taco alto.
5- Vestido claro y abrigo negro de flecos
En un salto hacia una propuesta más urbana, durante la Paris Menswear Fall-Winter 2025/2026 fashion week, Moss apareció vestida con un vestido claro sobre el que cae un abrigo de flecos negro de gran volumen.
Accesorios de impacto, como varios brazaletes metálicos gruesos y un pequeño bolso de mano de estampado animal, aportan personalidad al conjunto. Los zapatos negros de punta fina reforzaron el contraste de texturas.
6- Suéter negro, pollera corta y anteojos de sol
En septiembre de 2025, durante la Paris Fashion Week, eligió un conjunto íntegramente negro formado por un suéter de punto, una pollera corta y medias traslúcidas.
Además, como accesorio eligió anteojos de sol oscuros y un collar dorado fino, y dejó claro su dominio de los códigos de la moda práctica y elegante sin perder sofisticación.
7- Traje sastre negro brillante
En un acceso al desfile de Tom Ford durante la Paris Fashion Week, la supermodelo apostó por la sastrería en clave moderna. Un saco entallado de acabado brillante y pantalón recto, cerrado y sin prenda debajo, acentuaba el pronunciado escote y sumaba un aire de seguridad.
Anteojos de sol rectangulares, un collar dorado grueso y un clutch azul oscuro completaron el look, mientras los zapatos negros de punta le dieron un acabado clásico.
8- Campera oversize de cuero negra y plataformas
En el desfile de Stella McCartney Womenswear Fall/Winter 2025-2026, durante la Paris Fashion Week desplegó un look poderoso con una campera de cuero oversize sobre un body escotado y pantalones ajustados negros. Las sandalias negras de plataforma con taco de madera y el bolso pequeño de malla plateada añadieron fuerza.
9- Esmoquin negro cruzado, reinterpretado como vestido mini
En este último look que usó en el desfile de Saint Laurent Womenswear Spring/Summer 2026, también durante la Paris Fashion Week, Moss eligió un esmoquin negro cruzado con solapas satinadas, que usó como vestido corto para dejar al descubierto las piernas cubiertas por medias traslúcidas.
Complementó la estructura clásica con tacos negros y un collar delgado de plata. Lució el cabello suelto y ligeramente ondulado, y como accesorio optó por anteojos de sol oscuros a pesar del entorno nocturno o de luz baja.