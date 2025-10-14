Del glamour clásico al street style, cuáles fueron los looks más recordados de Kate Moss

Kate Moss consolidó una evolución estilística que abarca desde la opulencia del lujo hasta la naturalidad minimalista y urbana, marcando pauta en la moda internacional (Photo by ANGELA WEISS / AFP)

Kate Moss, una de las figuras más influyentes en la historia de la moda internacional, mostró a lo largo de los años una notable transformación en sus elecciones de vestuario.

Su estilo, siempre en sintonía con las tendencias globales, supo cómo conjugar el glamour clásico característico de las grandes firmas con el minimalismo y la versatilidad del street style contemporáneo.

Un repaso de nueve looks destacados de la modelo británica, desde sus atuendos más lujosos hasta las selecciones urbanas y funcionales que definieron su imagen actual.

1- Terciopelo negro, hombros descubiertos y escote profundo

El vestido largo de terciopelo negro con hombros descubiertos y escote profundo definió el glamour de Kate Moss en la Met Gala 2022 (REUTERS/Andrew Kelly)

En el contexto de la Met Gala de 2022, la modelo de 51 años, optó por un vestido largo de terciopelo negro que dejó los hombros al descubierto y presentó un profundo escote en V.

El diseño, abotonado al frente y con una discreta abertura en la pollera, se combinó con medias transparentes y sandalias negras de taco fino. Además, llevó un pequeño bolso de mano negro y un collar brillante.

2- Seda marfil y capas vaporosas

El diseño de seda marfil con capa vaporosa en la Met Gala 2023 mostró el costado delicado y femenino de Kate Moss (REUTERS/Andrew Kelly)

Para una alfombra roja de la Met Gala de 2023, apostó por un vestido de seda marfil con encaje y escote drapeado, sostenido por tirantes finos. Una capa vaporosa y translúcida de tono rosado se extiende sobre los hombros y parte de los brazos, sumando textura y dinamismo a la imagen.

Los accesorios, como un collar plateado al cuello y sandalias blancas, aportaron luz y completaron una propuesta de marcada feminidad.

3- Terciopelo negro y transparencia

La combinación de saco de terciopelo negro y falda translúcida destacó la sofisticación de Kate Moss en la Paris Fashion Week 2024 (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

En otra aparición formal, durante el desfile de Saint Laurent womenswear Spring/Summer 2025 durante la Paris Fashion Week de 2024, optó por un saco de terciopelo negro con solapas satinadas, acompañado por una falda larga y translúcida que cae hasta el suelo.

El peinado con ondas, los labios maquillados en tono rojizo y los grandes brazaletes dorados en ambas muñecas completaron la sofisticación del conjunto.

4- Satén rosa y sutiles brillos

El vestido corto de satén rosa y chaqueta a juego fueron clave del estilo refinado de Kate Moss en la Men’s Fashion Week de París 2025 (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

En un ambiente formal, durante la Men’s Fashion Week en Paris de enero 2025, se la pudo ver con un vestido corto de satén rosa pálido, con botones delanteros y acompañado por una chaqueta realizada en el mismo material.

El look se complementó con pulseras metálicas en ambas muñecas, un collar dorado ancho y zapatos negros de taco alto.

5- Vestido claro y abrigo negro de flecos

El contraste entre vestido claro y abrigo negro de flecos marcó la transición urbana en la imagen de Kate Moss en la temporada Fall-Winter 2025/2026 (Photo by action press/Sipa USA)

En un salto hacia una propuesta más urbana, durante la Paris Menswear Fall-Winter 2025/2026 fashion week, Moss apareció vestida con un vestido claro sobre el que cae un abrigo de flecos negro de gran volumen.

Accesorios de impacto, como varios brazaletes metálicos gruesos y un pequeño bolso de mano de estampado animal, aportan personalidad al conjunto. Los zapatos negros de punta fina reforzaron el contraste de texturas.

6- Suéter negro, pollera corta y anteojos de sol

El conjunto negro total de suéter de punto, pollera corta y anteojos de sol refleja la apuesta de Kate Moss por la moda práctica y elegante (Photo by KGC-102/320/4412//starmaxinc.com/Newscom/Sipa USA)

En septiembre de 2025, durante la Paris Fashion Week, eligió un conjunto íntegramente negro formado por un suéter de punto, una pollera corta y medias traslúcidas.

Además, como accesorio eligió anteojos de sol oscuros y un collar dorado fino, y dejó claro su dominio de los códigos de la moda práctica y elegante sin perder sofisticación.

7- Traje sastre negro brillante

El traje sastre negro brillante, sin prenda debajo, mostró a Kate Moss con una imagen fuerte y moderna en el desfile de Tom Ford (Julien Reynaud/APS-Medias/ABACAPRESS.COM Credit: Abaca Press/Alamy Live News)

En un acceso al desfile de Tom Ford durante la Paris Fashion Week, la supermodelo apostó por la sastrería en clave moderna. Un saco entallado de acabado brillante y pantalón recto, cerrado y sin prenda debajo, acentuaba el pronunciado escote y sumaba un aire de seguridad.

Anteojos de sol rectangulares, un collar dorado grueso y un clutch azul oscuro completaron el look, mientras los zapatos negros de punta le dieron un acabado clásico.

8- Campera oversize de cuero negra y plataformas

La campera oversize de cuero negro y sandalias de plataforma dieron fuerza y atrevimiento al look de Kate Moss en la pasarela de Stella McCartney (Photo by action press/Sipa USA)

En el desfile de Stella McCartney Womenswear Fall/Winter 2025-2026, durante la Paris Fashion Week desplegó un look poderoso con una campera de cuero oversize sobre un body escotado y pantalones ajustados negros. Las sandalias negras de plataforma con taco de madera y el bolso pequeño de malla plateada añadieron fuerza.

9- Esmoquin negro cruzado, reinterpretado como vestido mini

El esmoquin negro cruzado como vestido mini expresó la reinterpretación audaz y contemporánea de Kate Moss en Saint Laurent Spring/Summer 2026 (Marechal/ABACAPRESS.COM)

En este último look que usó en el desfile de Saint Laurent Womenswear Spring/Summer 2026, también durante la Paris Fashion Week, Moss eligió un esmoquin negro cruzado con solapas satinadas, que usó como vestido corto para dejar al descubierto las piernas cubiertas por medias traslúcidas.

Complementó la estructura clásica con tacos negros y un collar delgado de plata. Lució el cabello suelto y ligeramente ondulado, y como accesorio optó por anteojos de sol oscuros a pesar del entorno nocturno o de luz baja.