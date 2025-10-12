Fashion Week 2025: el álbum de estilos con los mejores looks que lucieron las celebrities

Las siluetas ajustadas, materiales reflectantes y detalles de lentejuelas propusieron un desfile de glamour y sofisticación en los eventos más exclusivos (REUTERS/Claudia Greco)

Las Fashion Weeks de Nueva York, Londres, Milán y París reunieron a celebridades de todo el mundo, quienes mostraron propuestas de moda que definieron las tendencias de la temporada. El despliegue de estilos sobre las pasarelas, en los front rows y las galas, reveló una variedad de enfoques.

Desde el uso dominante del rojo y los materiales metálicos, hasta la sobriedad de los tonos neutros y la experimentación textil, cuáles fueron los estilos más icónicos.

Vestidos rojos y monocromía

El color rojo dominó las pasarelas con vestidos ceñidos, volúmenes impactantes y siluetas modernas, combinando fuerza, sofisticación y una variedad de texturas (REUTERS)

El rojo se impuso como denominador común en el desfile de L’Oréal Paris durante la Paris Fashion Week.

Luisana Lopilato desfiló con un vestido largo rojo de escote pronunciado, pollera ajustada y movimientos suaves en el ruedo, complementado con un abanico blanco.

Luma Grothe eligió un vestido voluminoso de tul rojo, formado por franjas horizontales que generaban una silueta amplia y escote palabra de honor. Tais Araujo apostó por un mini vestido de encaje semitransparente con mangas largas, cuello alto y un gran lazo lateral en tela satinada.

Anitta: mono ceñido de tul rojo semitransparente con capa larga (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Anitta integró un mono ceñido en tul rojo semitransparente, bajo una capa amplia que arrastraba hasta el suelo, sumando sandalias plateadas y cabello lacio hacia atrás.

La serie mostró cómo el rojo puede adaptarse a capas, encajes, siluetas pegadas o volúmenes escénicos.

Transparencias, encajes y texturas

Las transparencias y los encajes destacaron en diseños que fusionan sensualidad y atrevimiento mediante superposiciones y detalles delicados en tonos oscuros (REUTERS)

Las transparencias y los encajes configuraron otra de las tendencias clave en Nueva York y París. Dakota Johnson lució un vestido largo de tul negro confirmado con aplicaciones puntuales de encaje que revelaban un conjunto de ropa interior en tono oscuro. El look se completó con sandalias de tiras negras y maquillaje pálido en los labios.

Madonna optó en París por una pollera de encaje negro hasta la rodilla, chaqueta de cuero entallada, medias opacas, gafas oscuras y un accesorio de piel en tono marrón.

Cara Delevingne desfiló para el diseñador Guram Gvasalia con un body negro semitransparente, shorts y medias tupidas, tacones de punta fina y múltiples tatuajes a la vista.

Blanco y neutros con líneas estructuradas

El blanco y los tonos neutros se impusieron con piezas de cortes limpios y estructuras definidas, transmitiendo elegancia minimalista y frescura contemporánea (REUTERS/Grosby/TikTok/CharmBrasil)

El blanco y los tonos neutros dominaron varias apariciones estelares, resueltos en piezas estructuradas y ligeras. Kendall Jenner desfiló con un vestido largo de gasa translúcida, corpiño ceñido y amplia abertura en la pierna. En Nueva York, se inclinó por un conjunto de pollera larga negra, remera de manga larga y corsé blanco ceñido.

Meghan Markle asistió a París con un conjunto blanco formado por una capa estructurada voluminosa y pantalón fluido, además de bolso pequeño y cabello recogido. Emilia Mernes, quién debutó durante la Semana de la Moda parisina eligió un minivestido blanco de escote recto, efecto drapeado y manto largo como capa sobre los hombros, junto a tacones negros.

Rosalía eligió un vestido midi blanco sin tirantes confeccionado en un tejido arrugado que aportó textura y volumen. El estilismo se completó con un pañuelo negro atado sobre la cabeza y anteojos oscuros.

Materiales metálicos y texturas brillantes

El uso de tejidos metálicos y efectos reflectantes imprimió un aire futurista con acabados pulidos, destellos y combinaciones monocromáticas que resaltan presencia y carácter (Grosby)

El brillo de metales y tejidos reflectantes se vio en el look de Zendaya, que apareció en París con un conjunto plateado de Louis Vuitton, compuesto por un saco estructurado de solapa amplia, detalles de volantes y puños de piel sintética blanca, pantalón corto a juego y stilettos plateados.

La propuesta monocromática sumó cabello suelto y maquillaje en tonos dorados. Vivian Wilson, hija de Elon Musk, debutó en la Fashion Week de Nueva York con un vestido largo rojo metalizado de manga corta en capas y bolso dorado, además de una banda cruzada en el pecho.

Georgina Rodríguez con su vestido largo negro de escote recto (REUTERS/Angelina Katsanis)

Además, Pamela Anderson sorprendió en París con un vestido largo en satén gris pardo, cuello alto, mangas largas y pliegues envolventes.

Looks de gala y aplicaciones brillantes

Los eventos de gala destacaron las siluetas ajustadas y los detalles brillantes. Georgina Rodríguez subió la apuesta con un vestido largo negro de escote recto, collar ancho y cabello recogido.

Demi Moore: vestido de manga larga cuello alto con aplicaciones de lentejuelas y abalorios en tonos metálicos (REUTERS/Yara Nardi)

Demi Moore llevó un vestido de manga larga, cuello alto y aplicaciones de lentejuelas y abalorios en tonos metálicos. Las texturas y la presencia de materiales reflectantes intensificaron la sofisticación en estos escenarios.

Urbanos y desenfadados

Jenna Ortega: minifalda de mezclilla chaleco negro zapatos de charol gafas oscuras y cabello suelto (APS-Medias/ABACA)

Los looks urbanos y relajados se manifestaron en celebridades como Jenna Ortega, que eligió una minifalda de mezclilla, chaleco negro sin mangas decorado y zapatos de charol, sumados a gafas oscuras y el cabello suelto.

Lauren Sánchez lució una camiseta blanca ajustada sin mangas y pollera larga negra satinada con paneles de tul transparente y lunares, cinturón de cadenas y bolso de mano negro estilo sofisticado.

Lauren Sánchez con su camiseta blanca sin mangas y pollera larga negra con tul (The Grosby Group)

El protagonista de “El verano en que me enamoré” Christopher Briney eligió pantalones de vestir de corte ancho y chaleco sin mangas, con camiseta básica y accesorios discretos en el desfile de Calvin Klein, durante la Semana de la Moda de Nueva York.

Christopher Briney: pantalones de vestir anchos chaleco sin mangas camiseta básica y accesorios discretos en desfile Calvin Klein (The Grosby Group)

Londres: sastrería moderna y abrigo clásico

En la semana de la moda de Londres se repitieron las claves de la sastrería y los abrigos clásicos. Alexa Chung apostó por un trench beige de corte clásico, cinturón marcado y solapas amplias, combinado con medias negras, zapatos de cuadros y anteojos oscuros.

Alexa Chung: trench beige clásico con cinturón y solapas amplias medias negras zapatos de cuadros y anteojos oscuros (REUTERS/Katie Collins)

También estuvo presente uno de los protagonistas de “Bridgerton”, el actor Jonathan Bailey, que llevó, durante el desfile de Burberry SS26, colores tierra, mediante suéteres de punto, pantalones de pinza y abrigos amplios. A su look le sumó accesorios sobrios.

Jonathan Bailey: suéter de punto pantalones de pinza abrigos amplios en colores tierra con accesorios sobrios (REUTERS/Katie Collins)

Jason Statham estuvo presente y combinó una campera negra de líneas rectas con detalles de cuero y camiseta básica.

Su pareja, Rosie Huntington-Whiteley optó por un trench largo de cuero azul marino, cinturón anudado y gafas oscuras, el cabello suelto completó la imagen elegante y funcional.

Jason Statham con su campera negra de líneas rectas detalles de cuero y Rosie Huntington-Whiteley con un trench largo de cuero azul marino (REUTERS/Katie Collins)

Más celebridades y estilismos que marcaron presencia

Anna Wintour

Anna Wintour y su vestido largo blanco con estampado multicolor detalles en verde esmeralda en puños cuello y ruedo (REUTERS/Yara Nardi)

Anna Wintour asistió a la Fashion Week de Milán con un vestido largo de tela blanca, decorado con un estampado de flores multicolores y detalles en verde esmeralda en los puños, cuello y ruedo.

Margot Robbie

Margot Robbie: campera bomber negra corpiño visible y pantalones anchos para un estilo relajado y moderno (REUTERS/Benoit Tessier)

Durante el desfile de Primavera/Verano 2026 de Chanel, durante la Semana de la Moda de París, la actriz Margot Robbie optó por una campera bomber negra abierta, un corpiño negro a la vista y pantalones anchos, un estilo relajado y moderno.

Úrsula Corberó

Ursula Corbero posó con un top blanco halter para mostrar embarazo pantalones negros maquillaje tenue en desfile de Chanel (REUTERS/Benoit Tessier)

La actriz española Úrsula Corberó, quien recientemente anunció su embarazo, eligió para el desfile de Chanel, un top blanco sin mangas tipo halter para mostrar su embarazo, sumado a pantalones negros y maquillaje tenue.

Nicole Kidman

Nicole Kidman: camisa blanca amplia hombros caídos pantalones rectos azul claro en desfile de Chanel (REUTERS/Benoit Tessier)

Nicole Kidman asisitó al desfile de Chanel, en París, con una camisa blanca de líneas amplias y hombros caídos. Completó el look con pantalones rectos azul claro.

Anya Taylor-Joy

Anya Taylor-Joy: capa amplia príncipe de Gales blanco y negro remera blanca y short a juego para la Maison Dior (The Grosby Group)

La actriz Anya Taylor-Joy fue vestida al desfile de Christian Dior en París, con una capa amplia de tejido tipo príncipe de Gales en blanco y negro, que cubre los hombros y cae hasta los tobillos.

La capa la combinó con un conjunto de remera blanca y short a juego en el mismo estampado.

Hailey Bieber

Hailey Bieber posó con su remera en tonos marrón con cremallera shorts amarillo claro con encaje blanco sandalias naranja y anteojos oscuros (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Hailey Bieber llevó, en París, una remera en tonos marrones, con cremallera central y mangas largas, combinada con shorts amarillo claro decorados con encaje blanco en los bordes.

Unas sandalias de taco naranja complementaron en el estilismo, con unos anteojos oscuros.

Valeria Mazza

Valeria Mazza: vestido largo azul profundo con destellos metálicos escote en “V” para el desfile de Armani en Milán (@valeriamazzaok)

La modelo argentina Valeria Mazza asistió al desfile de Armani en la Fashion Week de Milán y llevó un vestido largo azul profundo con destellos metálicos, ceñido al cuerpo y con escote pronunciado en “V”.

Laura Dern

Laura Dern: vestido largo gris claro de tirantes anchos y apliques en relieve formando patrones circulares sandalias blancas (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Laura Dern desfiló para la diseñadora Gabriela Hearst, en la Semana de la Moda de París, con un vestido largo de tirantes anchos y escote redondo, confeccionado con un tejido gris claro cubierto de apliques en relieve que forman patrones circulares. Complementó el look con sandalias blancas.