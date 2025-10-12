Fashion Week 2025: el álbum de estilos con los mejores looks que lucieron las celebrities

Las Fashion Weeks de Nueva York, Londres, Milán y París reunieron a celebridades de todo el mundo, quienes mostraron propuestas de moda que definieron las tendencias de la temporada. El despliegue de estilos sobre las pasarelas, en los front rows y las galas, reveló una variedad de enfoques.
Desde el uso dominante del rojo y los materiales metálicos, hasta la sobriedad de los tonos neutros y la experimentación textil, cuáles fueron los estilos más icónicos.
Vestidos rojos y monocromía
El rojo se impuso como denominador común en el desfile de L’Oréal Paris durante la Paris Fashion Week.
Luisana Lopilato desfiló con un vestido largo rojo de escote pronunciado, pollera ajustada y movimientos suaves en el ruedo, complementado con un abanico blanco.
Luma Grothe eligió un vestido voluminoso de tul rojo, formado por franjas horizontales que generaban una silueta amplia y escote palabra de honor. Tais Araujo apostó por un mini vestido de encaje semitransparente con mangas largas, cuello alto y un gran lazo lateral en tela satinada.
Anitta integró un mono ceñido en tul rojo semitransparente, bajo una capa amplia que arrastraba hasta el suelo, sumando sandalias plateadas y cabello lacio hacia atrás.
La serie mostró cómo el rojo puede adaptarse a capas, encajes, siluetas pegadas o volúmenes escénicos.
Transparencias, encajes y texturas
Las transparencias y los encajes configuraron otra de las tendencias clave en Nueva York y París. Dakota Johnson lució un vestido largo de tul negro confirmado con aplicaciones puntuales de encaje que revelaban un conjunto de ropa interior en tono oscuro. El look se completó con sandalias de tiras negras y maquillaje pálido en los labios.
Madonna optó en París por una pollera de encaje negro hasta la rodilla, chaqueta de cuero entallada, medias opacas, gafas oscuras y un accesorio de piel en tono marrón.
Cara Delevingne desfiló para el diseñador Guram Gvasalia con un body negro semitransparente, shorts y medias tupidas, tacones de punta fina y múltiples tatuajes a la vista.
Blanco y neutros con líneas estructuradas
El blanco y los tonos neutros dominaron varias apariciones estelares, resueltos en piezas estructuradas y ligeras. Kendall Jenner desfiló con un vestido largo de gasa translúcida, corpiño ceñido y amplia abertura en la pierna. En Nueva York, se inclinó por un conjunto de pollera larga negra, remera de manga larga y corsé blanco ceñido.
Meghan Markle asistió a París con un conjunto blanco formado por una capa estructurada voluminosa y pantalón fluido, además de bolso pequeño y cabello recogido. Emilia Mernes, quién debutó durante la Semana de la Moda parisina eligió un minivestido blanco de escote recto, efecto drapeado y manto largo como capa sobre los hombros, junto a tacones negros.
Rosalía eligió un vestido midi blanco sin tirantes confeccionado en un tejido arrugado que aportó textura y volumen. El estilismo se completó con un pañuelo negro atado sobre la cabeza y anteojos oscuros.
Materiales metálicos y texturas brillantes
El brillo de metales y tejidos reflectantes se vio en el look de Zendaya, que apareció en París con un conjunto plateado de Louis Vuitton, compuesto por un saco estructurado de solapa amplia, detalles de volantes y puños de piel sintética blanca, pantalón corto a juego y stilettos plateados.
La propuesta monocromática sumó cabello suelto y maquillaje en tonos dorados. Vivian Wilson, hija de Elon Musk, debutó en la Fashion Week de Nueva York con un vestido largo rojo metalizado de manga corta en capas y bolso dorado, además de una banda cruzada en el pecho.
Además, Pamela Anderson sorprendió en París con un vestido largo en satén gris pardo, cuello alto, mangas largas y pliegues envolventes.
Looks de gala y aplicaciones brillantes
Los eventos de gala destacaron las siluetas ajustadas y los detalles brillantes. Georgina Rodríguez subió la apuesta con un vestido largo negro de escote recto, collar ancho y cabello recogido.
Demi Moore llevó un vestido de manga larga, cuello alto y aplicaciones de lentejuelas y abalorios en tonos metálicos. Las texturas y la presencia de materiales reflectantes intensificaron la sofisticación en estos escenarios.
Urbanos y desenfadados
Los looks urbanos y relajados se manifestaron en celebridades como Jenna Ortega, que eligió una minifalda de mezclilla, chaleco negro sin mangas decorado y zapatos de charol, sumados a gafas oscuras y el cabello suelto.
Lauren Sánchez lució una camiseta blanca ajustada sin mangas y pollera larga negra satinada con paneles de tul transparente y lunares, cinturón de cadenas y bolso de mano negro estilo sofisticado.
El protagonista de “El verano en que me enamoré” Christopher Briney eligió pantalones de vestir de corte ancho y chaleco sin mangas, con camiseta básica y accesorios discretos en el desfile de Calvin Klein, durante la Semana de la Moda de Nueva York.
Londres: sastrería moderna y abrigo clásico
En la semana de la moda de Londres se repitieron las claves de la sastrería y los abrigos clásicos. Alexa Chung apostó por un trench beige de corte clásico, cinturón marcado y solapas amplias, combinado con medias negras, zapatos de cuadros y anteojos oscuros.
También estuvo presente uno de los protagonistas de “Bridgerton”, el actor Jonathan Bailey, que llevó, durante el desfile de Burberry SS26, colores tierra, mediante suéteres de punto, pantalones de pinza y abrigos amplios. A su look le sumó accesorios sobrios.
Jason Statham estuvo presente y combinó una campera negra de líneas rectas con detalles de cuero y camiseta básica.
Su pareja, Rosie Huntington-Whiteley optó por un trench largo de cuero azul marino, cinturón anudado y gafas oscuras, el cabello suelto completó la imagen elegante y funcional.
Más celebridades y estilismos que marcaron presencia
Anna Wintour
Anna Wintour asistió a la Fashion Week de Milán con un vestido largo de tela blanca, decorado con un estampado de flores multicolores y detalles en verde esmeralda en los puños, cuello y ruedo.
Margot Robbie
Durante el desfile de Primavera/Verano 2026 de Chanel, durante la Semana de la Moda de París, la actriz Margot Robbie optó por una campera bomber negra abierta, un corpiño negro a la vista y pantalones anchos, un estilo relajado y moderno.
Úrsula Corberó
La actriz española Úrsula Corberó, quien recientemente anunció su embarazo, eligió para el desfile de Chanel, un top blanco sin mangas tipo halter para mostrar su embarazo, sumado a pantalones negros y maquillaje tenue.
Nicole Kidman
Nicole Kidman asisitó al desfile de Chanel, en París, con una camisa blanca de líneas amplias y hombros caídos. Completó el look con pantalones rectos azul claro.
Anya Taylor-Joy
La actriz Anya Taylor-Joy fue vestida al desfile de Christian Dior en París, con una capa amplia de tejido tipo príncipe de Gales en blanco y negro, que cubre los hombros y cae hasta los tobillos.
La capa la combinó con un conjunto de remera blanca y short a juego en el mismo estampado.
Hailey Bieber
Hailey Bieber llevó, en París, una remera en tonos marrones, con cremallera central y mangas largas, combinada con shorts amarillo claro decorados con encaje blanco en los bordes.
Unas sandalias de taco naranja complementaron en el estilismo, con unos anteojos oscuros.
Valeria Mazza
La modelo argentina Valeria Mazza asistió al desfile de Armani en la Fashion Week de Milán y llevó un vestido largo azul profundo con destellos metálicos, ceñido al cuerpo y con escote pronunciado en “V”.
Laura Dern
Laura Dern desfiló para la diseñadora Gabriela Hearst, en la Semana de la Moda de París, con un vestido largo de tirantes anchos y escote redondo, confeccionado con un tejido gris claro cubierto de apliques en relieve que forman patrones circulares. Complementó el look con sandalias blancas.