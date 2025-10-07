El minivestido se consolida como protagonista en los desfiles de París: las celebridades que lo eligen

Las celebridades más influyentes redefinen el front row de la Paris Fashion Week 2025 con minivestidos icónicos y estilismos que marcan las tendencias venideras en la moda internacional (Grosby)

La Semana de la Moda de París 2025 se vive como uno de los grandes episodios de la temporada en el circuito internacional. Entre el 29 de septiembre y el 7 de octubre, la capital francesa es el destino predilecto para quienes buscan absorber las tendencias que definirán el próximo año en la moda.

Hasta el momento, los diseñadores mostraron sus propuestas primavera/verano 2026, pero la conversación giró también hacia la primera fila, donde la presencia de celebridades y referentes del estilo tomó protagonismo indiscutible.

En esa pasarela paralela que se vive desde el front row, el minivestido se consolidó como el eje común de quienes marcaron el pulso en materia de moda urbana y glamour contemporáneo. Emma Watson, Zendaya, Emilia Mernes y Anitta desplegaron versiones personales de esta prenda icónica, cada una con sus matices propios.

1- Emma Watson: minimalismo y refinamiento

Emma Watson llega al desfile de Miu Miu en la Paris Fashion Week 2025 con un minivestido rosa pálido, chaqueta de ante marrón y accesorios negros, reflejando elegancia minimalista en el corazón de París (Grosby)

Emma Watson eligió un look que sintetiza elegancia y sobriedad, reafirmando su reputación como referente del estilo europeo actual.

Para asistir a uno de los desfiles, la actriz optó por un minivestido recto en tono rosa pálido que destaca por sus líneas limpias y su hechura impecable. La prenda, de corte simple y sin estridencias, resultó ideal para la transición de temporada y capturó la esencia del chic parisino contemporáneo.

El atuendo se completó con una campera de ante marrón de diseño estructurado, que aportó un matiz terracota al conjunto y sumó un contraste cálido sobre el fondo neutro del vestido.

Este abrigo de botonadura dorada añadió un aire retro y práctico, fusionando tradición y modernidad sobre el adoquinado de París. Sumó al look zapatos slingback de charol negro con punta triangular y tacón bajo, junto a un bolso negro con herrajes metálicos.

2- Zendaya: brillo y dramatismo

Zendaya deslumbra en el front row de Louis Vuitton luciendo un minivestido metálico plateado con detalles de lazos y puños peludos, sumando glamour futurista a la Semana de la Moda de París 2025 (Grosby/Domine Jerome/ABACA)

Durante el desfile de Louis Vuitton, Zendaya se transformó en uno de los puntos más comentados del evento gracias a su elección de un minivestido plateado con acabado metálico que se robó las miradas.

Esta prenda, de manga larga y efecto cromado, destacaba por sus detalles de botones y lazos negros alineados en la parte frontal, así como por sus puños y cuello forrados en un material blanco de textura peluda. Combinó el vestido con stilettos plateados de punta y un maquillaje que enfatizaba la luminosidad de su piel, cejas definidas, mejillas sonrojadas y labios en tonos rosados.

El cabello peinado en ondas suaves y llevado al costado completó el conjunto, mientras que el anillo de compromiso que porta desde enero de este año sumó un detalle significativo a su aparición.

3- Emilia Mernes: blancos minimalistas y presencia escénica

Emilia Mernes conquista la capital francesa con dos versiones en blanco del minivestido (The Grosby Group)

Emilia Mernes apostó por dos versiones en blanco del minivestido para deslumbrar en la Semana de la Moda de París. En el desfile de Georges Hobeika, lució un minivestido de escote recto y tirantes finos, acompañado por una capa blanca que le dio un aire casi celestial.

El peinado suelto y los zapatos de charol negro mantuvieron la pulcritud y el enfoque minimalista del atuendo.

En el desfile de Giambattista Valli, la cantante optó por un minivestido ajustado, decorado con botones metálicos grandes y detalles de encaje en el escote y la base.

Emilia Mernes y una opción con encaje y botones metálicos en Giambattista Valli (The Grosby Group)

Las sandalias blancas de tacón alto y el cabello en ondas suaves complementaron el look, mostrando una versión fresca y juvenil bajo la luz diurna de París mientras las cámaras y los asistentes la seguían atentamente.

4- Anitta: negro vanguardista y acento rockero

En una de las jornadas, Anitta eligió un minivestido negro de corte recto en tela ligera y acabado mate.

Anitta impacta en el desfile de Stella McCartney combinando un minivestido negro de escote profundo y mangas caídas con botas altas de cuero, logrando un guiño rockero desde la primera fila parisina (The Grosby Group)

El diseño presentaba un escote en V pronunciado y mangas amplias caídas que dejaban los hombros al descubierto, evocando una silueta atrevida y contemporánea.

La cantante brasileña combinó el look con botas altas de cuero negro y un bolso rectangular brillante. El cabello liso, peinado con raya al medio, enmarcó su rostro y enfatizó la seguridad con la que posó ante los fotógrafos.

La suma de elementos logró equilibrar la sofisticación de la primera fila con un clima de glamour y actitud rockera.