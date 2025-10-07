Teleshow

El embarazo de Úrsula Corberó se robó todas las miradas en la Semana de la Moda de París

La actriz española quien espera su primer hijo con el Chino Darín, sorprendió al público al mostrar su vientre en el desfile de Chanel, marcando tendencia y recibiendo elogios por su simpleza y elegancia

Úrsula Corberó mostró su panza en La Semana de la Moda en París

La aparición de Úrsula Corberó durante la Semana de la Moda de París se convirtió en uno de los momentos más comentados del evento, al exhibir de manera abierta su embarazo y captar la atención de los asistentes y la prensa especializada. La actriz española eligió un conjunto en blanco y negro que puso en primer plano su estado, consolidando su presencia como una de las figuras más destacadas de la jornada.

El estilismo de Úrsula Corberó se centró en un top halter de gasa en tono off white, con un corte irregular y una abertura frontal que dejó visible su abdomen, convirtiendo su embarazo en el eje central de su look. La prenda, de escote en V pronunciado y caída ligera a los costados, aportó movimiento y frescura gracias a la elección del tejido. Para complementar, optó por un pantalón de vestir negro de tiro bajo, de silueta recta y amplia, que generó un contraste marcado con la delicadeza del top.

Ursula Corbero poses during a
Ursula Corbero poses during a photocall before the Chanel Spring/Summer 2026 Women's ready-to-wear collection show during Paris Fashion Week in Paris, France, October 6, 2025. REUTERS/Benoit Tessier

El conjunto se completó con zapatos negros, manteniendo la coherencia cromática y la sobriedad. En el aspecto de maquillaje, Úrsula Corberó apostó por un acabado natural, con la piel luminosa, rubor en tonos rosados que realzaron sus facciones, labios nude con un leve brillo y una mirada definida por un delineado negro fino y máscara de pestañas. El peinado, con flequillo recto y cabello suelto en ondas suaves, reforzó la imagen de frescura y sencillez. La ausencia de accesorios llamativos permitió que la fuerza de la combinación de prendas y la naturalidad de su presencia fueran los elementos que destacaran sobre la pasarela en la Semana de la Moda de París.

La participación de Úrsula Corberó en el desfile y su elección de mostrar su embarazo de manera visible se integraron a la lista de momentos destacados de la Semana de la Moda de París, junto a otros nombres como Emilia Mernes y Anne Hathaway, quienes también generaron impacto con sus estilismos.

Ursula Corbero poses during a
Ursula Corbero poses during a photocall before the Chanel Spring/Summer 2026 Women's ready-to-wear collection show during Paris Fashion Week in Paris, France, October 6, 2025. REUTERS/Benoit Tessier

Las primeras fotos de Úrsula Corberó

La publicación de una imagen en la que la actriz exhibe su embarazo ha generado una ola de reacciones en redes sociales y en el entorno familiar de la actriz. La intérprete compartió una selfie frente al espejo en la que deja ver su vientre, acompañada de un mensaje emotivo: “Bye London. Ya hemos terminado de rodar #Rosesbaby he sido muy feliz”. Esta fotografía, difundida pocos días después de anunciar que espera su primer hijo junto a Chino Darín, se viralizó rápidamente y se convirtió en uno de los contenidos más comentados del momento.

Úrsula Corberó mostró su pancita
Úrsula Corberó mostró su pancita de embarazada, a pocos días de anunciar la espera de su primer hijo con el Chino Darín (Instagram)
“Esto no es IA” así
“Esto no es IA” así anunció su embarazo la actriz

El anuncio del embarazo de Úrsula Corberó sorprendió tanto a sus seguidores como a la prensa, rompiendo la rutina habitual de la farándula en redes sociales. La actriz eligió una comunicación directa y sincera para confirmar la noticia: publicó una imagen en la que aparece con un camisón blanco y la pancita visible, acompañada del texto “Esto no es IA”, etiquetando a su pareja y sumando dos emoticones, una cara llorando y un corazón. Esta forma de compartir la noticia, sin grandes declaraciones ni puestas en escena, subrayó el carácter genuino del momento y la felicidad compartida con su entorno.

La pareja formada por Úrsula
La pareja formada por Úrsula Corberó y Chino Darín se prepara para recibir a su primer hijo tras una década de relación

La reacción de los seguidores y de figuras del espectáculo no se hizo esperar. Las redes sociales se llenaron de mensajes de felicitación y muestras de cariño, mientras la publicación superaba rápidamente miles de interacciones. El modo espontáneo en que Corberó decidió revelar su embarazo evidenció la cercanía con la que vive esta nueva etapa, combinando su éxito profesional con la espera de su primer hijo.

Ricardo Darín espera junto a
Ricardo Darín espera junto a Florencia Bas su primer nieto

El contexto personal y profesional de Corberó añade un significado especial a este anuncio. A sus 36 años, tras celebrar su aniversario el 11 de agosto, la actriz atraviesa una etapa de estabilidad y reconocimiento en su carrera. Tras una década de relación con Chino Darín—hijo de Ricardo Darín y Florencia Bas—la pareja se prepara para convertirse en padres por primera vez.

