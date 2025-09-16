Tendencias

La hija transgénero de Elon Musk deslumbró en la Semana de la Moda de Nueva York: los detalles de su look

A sus 21 años, Vivian Wilson se consolidó como figura sobresaliente del gran evento. Un repaso por su trayectoria en el mundo del glamour

Pilar Alvarez

Por Pilar Alvarez

La participación de Vivian Wilson
La participación de Vivian Wilson se convirtió en uno de los momentos clave de la Semana de la Moda de Nueva York (Instar Images/The Grosby Group)

Vivian Wilson se convirtió en una de las figuras más comentadas de la última edición de la New York Fashion Week. Sorprendió durante su primer desfile en lo que se considera la pasarela más relevante de Estados Unidos.

Con solo 21 años, la hija transgénero de Elon Musk y Justine Wilson atrajo la atención al consagrarse como una de las modelos revelación del evento.

El esperado debut de Wilson respondió a meses de preparación y supuso el cumplimiento de uno de sus mayores anhelos en el mundo de la moda.

Participaciones destacadas en las pasarelas

La irrupción de Wilson en la semana de la moda neoyorquina se concretó a través de tres presentaciones clave. Su primera aparición se realizó en el desfile de la casa de joyería Alexis Bittar, donde vistió un vestido largo rojo brillante, accesorios dorados y una banda con la inscripción “Miss South Carolina”.

El debut de Vivian Wilson
El debut de Vivian Wilson llamó la atención del público y de críticos por su mensaje de inclusión y diversidad (Instar Images/The Grosby Group)

Esta puesta en escena, inspirada en el certamen “Miss USA 1991”, abordó temas como la misoginia, la cosificación y los derechos de las personas trans, con referencias cinematográficas y estéticas de culto.

El propio Alexis Bittar agradeció públicamente la implicación de Vivian, al destacar cómo encarnó el espíritu y la historia de la colección, representada por un elenco íntegramente transgénero.

Al día siguiente, Wilson desfiló para Prabal Gurung, al lucir un suéter largo blanco translúcido y un vestido de punto a juego. Su aparición inesperada en la pasarela de Dauphinette causó furor al irrumpir de forma enérgica, lo que consagró el desfile como uno de los momentos más comentados de la edición.

El carisma y la personalidad
El carisma y la personalidad de la hija transgénero de Elon Musk marcaron tendencia en la pasarela neoyorquina (Photo by Jonas Gustavsson/Sipa USA)

Vestida con un top tipo bikini y una pollera abullonada de tafetán, adornada con broches de escarabajo pintados a mano, Wilson demostró su enorme versatilidad y carisma sobre la pasarela.

Contexto familiar y su vínculo con Elon Musk

Vivian es uno de los seis hijos que Elon Musk tuvo con Justine Wilson. La relación con su padre terminó de manera definitiva a los 18 años, momento en el que Vivian solicitó legalmente el cambio de apellido para adoptar el de su madre y así desvincularse completamente del fundador de Tesla.

La relación distante de Vivian
La relación distante de Vivian Wilson con Elon Musk ha marcado su camino independiente en la industria de la moda y el activismo (REUTERS/Instagram)

Desde que oficializó su identidad y nombre en 2022, no percibe sustento económico ni mantiene contacto alguno con su padre.

Vivian mantiene una postura firme ante esta distancia y enfoca su visibilidad en la reivindicación de los derechos de las mujeres y de la comunidad LGTBQ+.

Transición y reafirmación de identidad

El proceso de transición de Vivian Wilson comenzó a los 16 años, respaldada de manera incondicional por su madre. Dos años después, inició formalmente el trámite de cambio de nombre e identidad de género, acto que fue registrado en 2022.

Este paso confirmó públicamente su identidad como mujer transgénero, reafirmando su independencia frente a su familia paterna y dando mayor proyección a su defensa de los derechos trans. Actualmente suele desempeñarse en Los Ángeles, donde reside y desarrolla proyectos.

Antes de su debut en
Antes de su debut en la Semana de la Moda de Nueva York, Vivian Wilson ya se destacó en producciones para Teen Vogue, Dazed y The Cut (Website Tomboyx/Katia Temkin)

Trayectoria profesional: modelo e influencer influyente

Pese a la notoriedad de su familia, Vivian Wilson comenzó a forjar una carrera ajena a la influencia mediática de Elon Musk. Antes de su debut en las grandes pasarelas, ya apareció en portadas de revistas como Teen Vogue, Dazed y The Cut.

Su autenticidad y presencia fueron aplaudidas por diseñadores y marcas, quienes ven en ella un valor diferencial dentro del panorama del modelaje.

El ascenso de Vivian Wilson también se consolidó gracias a su presencia activa en redes sociales, donde suma más de 800.000 seguidores en Instagram y más de 1,5 millones en TikTok. Sus perfiles digitales se establecieron como espacios de debate para una comunidad fiel y dinámica que comenta y sigue cada interacción.

