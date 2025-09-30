El impactante look de Luisana Lopilato, la argentina que se llevó todos los aplausos en la Semana de la Moda de París

Luisana Lopilato presentó una creación durante un desfile público titulado "Libertad. Igualdad. Hermandad. Porque tú lo vales" REUTERS/Stephanie Lecocq

El centro de la moda mundial tuvo este año a Luisana Lopilato como una de sus protagonistas principales. La actriz se sumó al desfile Le Défilé L’Oréal Paris, un evento realizado el 29 de septiembre frente al Hôtel de Ville, durante los días más destacados de la Semana de la Moda de París.

Allí, la marca francesa reunió a estrellas internacionales y su pasarela, según informó EFE, logró repercusión global gracias a la transmisión online y la presencia de figuras de distintos continentes.

La edición anual del desfile expuso en escena a representantes de distintas generaciones y países. Junto a Lopilato circularon por la pasarela nombres como Jane Fonda, Helen Mirren, Eva Longoria, Andie MacDowell, Viola Davis, Aishwarya Rai, Kendall Jenner, Cindy Bruna y Gillian Anderson.

Las celebrities al final del desfile público en la Semana de la Moda de París, Francia, el 29 de septiembre de 2025 REUTERS/Stephanie Lecocq

El elenco mostró la apuesta de la firma por la diversidad y la inclusión, tanto en nacionalidades como en estilos.

Lopilato caminó la pasarela principal con un vestido rojo ajustado, de escote en V, aberturas laterales y falda sirena. El look se completó con sandalias taco alto color off white, cabello suelto con ondas y labios pintados en tono rojo.

Cara Delevingne REUTERS/Stephanie Lecocq

En una mano sostuvo un abanico con la frase “Yo lo valgo” en inglés. Se trató para los especialistas en moda de una pasarela que celebra la igualdad, la libertad y la belleza en todas sus formas. “Orgullosa de llevar a la Argentina conmigo en cada paso”, publicó la actriz en su cuenta de Instagram, donde compartió un video y varias imágenes del evento.

El desfile, que llevó el lema “Libertad. Igualdad. Hermandad. Porque vos lo valés”, se realizó como evento abierto al público, frente a la sede del ayuntamiento parisino. El escenario, informaron EFE y Reuters.

Heidi Klum otra de las figuras internacionales que dijo presente REUTERS/Stephanie Lecocq

Sumada a su rol de embajadora argentina bajo una marca internacional, Lopilato pudo compartir momentos en la previa y tras bambalinas con colegas del mundo del espectáculo.

En su video se observa a la actriz dialogando con figuras como Jane Fonda y Belinda, además de recibir palabras de apoyo de seguidores y de su esposo, el cantante Michael Bublé, quien le escribió: “Estoy muy orgulloso de ti, Lopi. Representás a nuestra familia argentina-canadiense tan maravillosamente”.

Eva Longoria con un total black REUTERS/Stephanie Lecocq

Otras celebridades también aportaron variedad y notoriedad a la propuesta. Kendall Jenner desfiló con un vestido blanco translúcido firmado por Gianvito Rossi, en tanto que Eva Longoria optó por un diseño negro encorsetado creado por la firma ucraniana Balykina.

Amy Jackson REUTERS/Stephanie Lecocq

Cara Delevingne, Heidi Klum y Andie MacDowell sumaron estilos y marcas al recorrido de la noche. La participación de figuras veteranas, como Helen Mirren con un top plateado de pedrería y Jane Fonda con un vestido de paillettes, fue otro de los puntos remarcados por Reuters.

Daniella Alvarez REUTERS/Stephanie Lecocq

El evento también incluyó actuaciones y presencia de íconos emergentes, como la brasileña Anitta —quien interpretó su tema “Envolver” y desfiló con túnica roja y vestido a juego— y Simone Ashley, conocida por la serie Bridgerton, con un vestido dorado de Elie Saab.

Belinda en la pasarela de Paris Fashion Week REUTERS/Stephanie Lecocq

La supermodelo canadiense Coco Rocha apareció en la pasarela con minivestido rojo estructurado y flecos, y la actriz Viola Davis eligió un vestido negro con detalles en blanco y pedrería de Roland Mouret.

Entre bastidores, Luisana Lopilato expresó su entusiasmo por la experiencia y ante las cámaras aseguró: “Estoy muy nerviosa. Lo que se vive acá es tan especial que es difícil ponerlo en palabras. Estar representando hoy a la Argentina para mí es un orgullo”. Al finalizar el desfile resumió: “Fue una experiencia muy linda”.

Qu Ying REUTERS/Stephanie Lecocq

El vínculo de Luisana Lopilato con la capital francesa quedó reflejado en otra serie de publicaciones previas al desfile, en las que la actriz compartió imágenes en distintos puntos emblemáticos, siempre con referencias a la marca de cosméticos y la Torre Eiffel como fondo.

Otro de los momentos de la pasarela de Paris Fashion Week, France, September 29, 2025. REUTERS/Stephanie Lecocq

“Nada como volver a una de mis ciudades favoritas. Orgullosa y agradecida de ser embajadora. Con este paisaje increíble de fondo, mis esenciales para mañana, que promete ser un día único”, escribió.

Kendall Jenner, impactante REUTERS/Stephanie Lecocq

En cuanto a su presente profesional, Lopilato viene de terminar el rodaje de “Pepita, la pistolera” en Mar del Plata, y ya emprendió un nuevo proyecto audiovisual en Canadá.

Jane Fonda la gran protagonista del desfile REUTERS/Stephanie Lecocq

Con respecto a su trabajo reciente, la actriz compartió: “Hoy cerramos el rodaje de una película increíble, junto a un equipo humano aún mejor. Un personaje más que me hace crecer como actriz. Gracias a todos los que me bancaron, me hicieron reír y ayudaron a que esta Luisana sea aún mejor. ¡Nos vemos en la gran pantalla!”.