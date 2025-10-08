Nicole Kidman: cómo es la rutina de ejercicios y alimentación que sigue para potenciar su vitalidad

La disciplina de Nicole Kidman y su enfoque consciente en la alimentación contribuyen a su bienestar a los 58 años (REUTERS/Benoit Tessier)

Nicole Kidman combina actividades al aire libre y una alimentación equilibrada para sostener su bienestar físico. La actriz australiana es reconocida por su talento y por mantenerse en excelente forma a los 58 años.

Su vitalidad responde a una mezcla de disciplina, constancia, hábitos conscientes y una rutina de ejercicios adaptada a su ritmo de vida y a los desafíos de la edad.

Perfil físico y disciplina, bajo la guía de su entrenador

Sebastien Lagree, entrenador de Kidman, la describe como una persona de cuerpo resistente y definio, con profesionalismo en cada entrenamiento.

Destacó su actitud: llega preparada, permanece enfocada y se toma cada sesión con seriedad. Esta constancia resulta fundamental para mantener resultados a lo largo del tiempo.

El método de Lagree se destaca por su bajo impacto y su capacidad para fortalecer el cuerpo sin dañar articulaciones (REUTERS/Stephane Mahe)

Fuerza, control y menos impacto en las articulaciones

El éxito físico de la actriz de 58 años está asociado a su preferencia por el método de Lagree, que nació en Los Ángeles y se popularizó entre celebridades. Utiliza una máquina que fusiona principios de pilates con ejercicios de fuerza e intensidad.

A diferencia del entrenamiento tradicional, Lagree propone movimientos lentos y controlados bajo tensión constante, lo que activa fibras musculares profundas y mejora la resistencia sin sobrecargar las articulaciones.

Este método permite desarrollar fuerza, resistencia, estabilidad, flexibilidad y equilibrio en un solo entrenamiento. Así, quienes lo practican logran resultados notables en menos tiempo si mantienen la constancia.

Kidman destaca por invertir esfuerzo incluso en los días en los que el ánimo escasea.

Entrenamiento efectivo y accesible

La combinación de carreras, yoga y sesiones de Megaformer impulsa la variedad en la rutina de la actriz australiana (The Grosby Group)

La rutina responde a su edad y necesidades. Entre sus ventajas, el método Lagree se caracteriza por su bajo impacto, ideal para proteger articulaciones con el paso del tiempo.

Los ejercicios controlados y graduales minimizan el riesgo de lesiones y maximizan la activación muscular, favoreciendo también la rehabilitación y la corrección postural en personas mayores o con limitaciones físicas.

La concentración necesaria durante los movimientos contribuye a la conexión mente-cuerpo, lo que ayuda a reducir el estrés y mejorar la atención, algo valioso para quienes llevan una vida exigente.

Rutina exprés para piernas y glúteos en casa

Cuando dispone de poco tiempo, Kidman recurre a una rutina corta y funcional, perfecta para realizar en casa sin equipamiento especial.

El “mindful eating” permite a Nicole Kidman mantener una relación sana y flexible con la comida (REUTERS/Mario Anzuoni)

En 15 a 20 minutos, esta serie trabaja glúteos, muslos y piernas, combinando eficacia e intensidad. Según testimonios propios y de colegas como Joey King, se percibe el esfuerzo de estos movimientos incluso en jóvenes deportistas.

Los ejercicios clave son:

Patadas de burro (donkey kicks): desde una posición cuadrúpeda, se eleva una pierna flexionada hacia atrás y arriba para activar los glúteos y proteger la espalda.

Fire hydrants (levantamiento lateral de pierna): en la misma posición, se eleva lateralmente la pierna en ángulo recto, activando glúteos y caderas, asegurando que la pelvis permanezca estable.

Rainbows (arcos de pierna): con una pierna extendida, se dibuja un arco de un lado al otro, manteniendo el muslo a la altura de la cadera.

Se recomienda realizar entre diez y doce repeticiones por lado, con pausas de hasta 60 segundos entre ejercicios y repetir el circuito hasta cuatro veces. Este entrenamiento es efectivo para combatir el sedentarismo y fortalecer el tren inferior.

El enfoque de la actriz integra carreras, natación, y yoga junto a su familia. El running forma parte de su día a día desde la infancia, ya sea en bosques de Nashville o cerca del mar en Sídney.

La variedad ayuda a mantener la motivación y adaptar el ejercicio a cada etapa, evitando que se convierta en una obligación rígida o repetitiva.

Alimentación consciente: el pilar del equilibrio

Las rutinas exprés para piernas y glúteos favorecen la actividad física en casa sin equipos especiales (REUTERS)

La alimentación de Kidman es flexible y consciente. Según ha revelado, adopta el “mindful eating”, que promueve prestar atención tanto a la calidad como a la cantidad de los alimentos.

Elige una alimentación variada y evita dietas restrictivas, incorporando mariscos frescos y platos australianos en porciones pequeñas.

Su enfoque consiste en escuchar las señales de hambre y saciedad, comer despacio y disfrutar cada comida. Lo habitual es que su esposo, Keith Urban, cocine en casa, priorizando el valor de comer en familia y sin distracciones.

El “mindful eating” rechaza las prohibiciones estrictas. Propone, mediante la moderación y la atención plena, mantener un peso saludable y prevenir desequilibrios nutricionales.