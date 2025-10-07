Quadrobics: la tendencia fitness que imita a los animales y genera debate en redes sociales

Referentes como Alexia Kraft de la Saulx destacan los beneficios físicos y psicológicos de moverse en cuatro extremidades (Créditos: alexias.films/Instagram)

Imitar los movimientos animales para ponerse en forma se convirtió en una tendencia que redefine el concepto tradicional de entrenamiento. Los quadrobics, una disciplina enfocada en desplazarse, correr y saltar usando manos y pies, conquistó a jóvenes de Europa y otras regiones, quienes comparten sus rutinas en redes sociales. Esta práctica, recogida por The New York Post, desafía los métodos convencionales y promete una experiencia integral y transformadora.

Qué es el entrenamiento cuadrupedal y cómo funciona

El fenómeno de los quadrobics se basa en imitar movimientos como los saltos de gato o desplazamientos de oso y forma parte del primal movement o entrenamiento cuadrupedal. Según The Guardian, el objetivo no es fortalecer solo las piernas, sino ejercitar todo el cuerpo siguiendo patrones de movimiento naturales.

Jarrod Nobbe, entrenador personal y coach nacional de halterofilia (levantamiento de pesas), señaló a The New York Post que esta disciplina se relaciona estrechamente con el movimiento primal porque busca recuperar formas de moverse útiles, funcionales y divertidas.

Además, Nobbe destacó que no se requiere ningún equipamiento ni gimnasio, por lo que es accesible para cualquier persona que quiera experimentar nuevas formas de actividad física. La accesibilidad, la creatividad y el bajo costo seducen a quienes buscan alternativas al fitness tradicional.

Miembros de la comunidad therian utilizan máscaras y gestos animales para representar su identidad interna, una experiencia distinta a la simple búsqueda de ejercicio físico (Captura de video)

Entre los referentes está Soleil, creadora de contenido alemana que comparte su experiencia en TikTok. Comenzó a practicar quadrobics tras acercarse a la comunidad therian, personas que se identifican como animales no humanos.

“Definitivamente, es un entrenamiento de cuerpo completo”, afirmó Soleil, quien atribuyó a la disciplina su descenso de peso y la mayor definición muscular, especialmente en el abdomen. Explicó que incluso practicantes experimentados encuentran muy exigente la actividad: “Intenta hacerlo cinco minutos y te quedarás sin aliento”.

Otra voz destacada es Alexia Kraft de la Saulx, documentalista belga residente entre España y el Reino Unido. Kraft de la Saulx descubrió los quadrobics en 2021, durante la investigación para un documental en Barcelona, cuando conoció a Victor Manuel Fleites Escobar, creador del Tarzan Movement, variante del movimiento primal.

Según relató a The New York Post, entrenaba dos o tres horas diarias con Fleites Escobar, y este método marcó una diferencia notable respecto a su pasado como jugadora de voleibol y corredora. “Pensé: ‘Vaya, realmente me veo fuerte’”, recordó.

Practicar movimientos inspirados en animales mejora la fuerza, la movilidad y la salud mental, según expertos y practicantes (Captura de video- alexias.films/Instagram)

Destacó además la experiencia de entrenar descalza, lo que le ayudó a adaptarse al terreno y a mejorar la resistencia. En los primeros seis meses sintió fatiga y dolores musculares, pero atribuye al entrenamiento una transformación física y una conexión más profunda con sus instintos.

Beneficios mentales y físicos de moverse como animal

Los efectos de los quadrobics van más allá del físico. Nobbe explicó a The New York Post que el “efecto abdominal” existe realmente, sobre todo si se agrega una alimentación adecuada. “El movimiento cuadrupedal es un entrenamiento de cuerpo completo, pero realmente trabaja el core”, sostuvo.

Los abdominales, oblicuos y musculatura estabilizadora se activan para mantener la columna y el equilibrio, mientras que hombros, pecho, espalda, glúteos y cuádriceps también participan. Además, los ejercicios dinámicos elevan la frecuencia cardíaca y favorecen la pérdida de grasa.

Nobbe detalló que la práctica mejora la movilidad, la coordinación y la confianza corporal, y a nivel mental potencia la conciencia corporal y la reducción del estrés. “Hay un aspecto lúdico, casi meditativo, que obliga a estar presente y conectado con el cuerpo”, señaló.

El entrenamiento cuadrupedal activa el core, mejora la coordinación y promueve una conexión más profunda con el cuerpo y los instintos (Captura de video- alexias.films/Instagram)

Kraft de la Saulx coincide en el componente psicológico y espiritual: “Es casi como una práctica espiritual para mí”, confesó y relató que la habilidad adquirida le permitió escalar un árbol de 40 metros en Costa Rica gracias a la concentración lograda. “Entras en un estado meditativo, sin duda”, aseguró.

En ese sentido, comparte vídeos corriendo en cuatro extremidades o escalando árboles y rocas descalza en Instagram, donde ha reunido más de 76.000 seguidores que se interesan por la conexión primal y la expresión corporal.

Controversias y recomendaciones para comenzar

La percepción social no está exenta de polémica. Soleil contó que recibió comentarios negativos por parte de personas que desconocen la disciplina. “Mucha gente puede pensar que es algo sexual… Pero en la comunidad siempre respondemos: ‘No, no es eso en absoluto’”.

Ella prefiere mantener su afición fuera del ámbito laboral, aunque su familia y allegados están al tanto: “Llevo una vida muy normal. Tengo una familia sana, dos trabajos, amigos y pago todas mis facturas y mi alquiler”, respondió, atribuyendo las críticas a la falta de información sobre una práctica inofensiva.

El entrenamiento cuadrupedal, conocido como quadrobics, gana popularidad entre jóvenes que buscan una alternativa integral al fitness tradicional (Captura de video)

Kraft de la Saulx reconoció que no conocía la comunidad therian hasta que algunos de sus miembros interactuaron con sus publicaciones: “Me parece una forma interesante de explorar y jugar con el movimiento y la identidad… Pero no me identifico como therian”, aclaró.

Para ella, los quadrobics son una vía de disfrute del movimiento y conexión primal al aire libre. Actualmente, organiza retiros de escalada de árboles y desarrolla un curso en línea de quadrobics para quienes quieren comenzar.

Para los interesados en iniciarse, Nobbe aconseja centrarse en la técnica y el control antes que en la velocidad, ya que las principales lesiones pueden afectar las muñecas, hombros o zona lumbar por mala ejecución.

Sugiere comenzar con bear crawls, beast holds, leopard crawls, kick-throughs y crab reaches, además de incorporar ejercicios tradicionales como planchas, flexiones, bird-dogs y puentes de glúteos para fortalecer el core, los hombros y la cadera. La técnica y la progresión segura son fundamentales para evitar lesiones.