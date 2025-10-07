Nathy Peluso deslumbró en la Semana de la Moda de París: así fueron sus looks

En el desfile de Yohji Yamamoto, Nathy apostó por un vestido de líneas sueltas y textura desestructurada

París vibró una vez más durante la Semana de la Moda que termina este 7 de octubre. Las firmas más influyentes y las personalidades codiciadas del rubro se encontraron para mostrar tendencias y marcar agenda.

En ese escenario internacional, la argentina Nathy Peluso se destacó como una de las invitadas más aclamadas. Su participación dejó claro que no solo pisa fuerte en la música, sino también en la escena fashionista global.

El negro fue el color elegido por la intérprete como hilo conductor para sus outfits durante los desfiles. Lejos de recurrir a una propuesta convencional, la artista llevó el monocromo hacia un terreno experimental y con riesgo: se apropió de las reglas de la moda parisina e impuso su identidad.

Nathy Peluso deslumbró en el desfile de Vivienne Westwood con un look negro, experimental y provocador

En su paso por el desfile de Vivienne Westwood, Peluso eligió un mini vestido negro con silueta fluida y cut-outs profundos en los laterales. El diseño jugaba con formas y texturas, dejando ver parte de la piel y proponiendo un recorte visual audaz.

El toque final lo dio un sombrero estructural que aportó teatralidad, sumado a un maquillaje centrado en la boca con un tono oscuro y dramático.

La cantante argentina ocupó el front row junto a Paris y Nicky Hilton en una de las pasarelas más esperadas de París

La artista ocupó un lugar privilegiado en el front row, compartiendo espacio con figuras como Paris y Nicky Hilton, quienes son verdaderas referentes de la moda y que, por ejemplo, Paris lució un vestido verde escotado junto a guantes blancos, un recogido elegante y lentes blancos, como accesorios eligió un colgante plateado que elevó el look a otro nivel.

Por otro lado Nicky Hilton optó por un look total denim, en el que priorizó las diferentes texturas y eligió usar lentes de sol marrones junto a un recogido delicado.

Un sombrero estructural completó el estilismo, aportando un guiño teatral al universo Westwood

Adaptación y audacia

La presencia de Peluso en el desfile de Yohji Yamamoto marcó otra apuesta visual. De nuevo, optó por el negro absoluto, esta vez con un vestido corto de líneas sueltas y volados desestructurados. El look tenía un aire gótico y vanguardista, ampliado por detalles como medias negras transparentes y zapatos de punta fina con pulsera al tobillo.

El total black fue el sello de Peluso en París, reinterpretado bajo su impronta artística

Su cabello rizado y voluminoso, peinado con naturalidad, sumó un punto de fuerza y autenticidad a la propuesta. El estilismo fue acompañado por un maquillaje de ojos marcados y labios neutros, manteniendo el foco en una expresión intensa. En tanto, como es usual en la cantante, se puso su clásico lente de contacto azul, que ciertamente le da originalidad al look y lo eleva de una forma única.

En esta front row tuvo la oportunidad de compartir con la modelo, Mia Khalifa, quien optó por un tocado delicado con un outfit total black y un maquillaje gótico con labios negros, a su lado se encontraba Mahmood, cantautor italiano que usó un sobretodo blanco, un sombrero de igual color con un tocado negro. Los tres looks estuvieron a la altura del evento, destacando elegancia con la originalidad propia de cada uno.

Mia Khalifa junto a Mahmood y Nathy Peluso

Los flashes captaron otro de sus estilismos: un vestido negro dramático con abertura en la cadera, manga amplia y cuello tipo capucha, todo coronado por un sombrero rojo que atrajo las miradas. Los labios en rojo intenso elevaron el impacto visual, logrando un contraste poderoso con el total black del outfit.

La cantante de hits como “Buenos Aires” demostró que su conexión con la moda va mucho más allá de las tendencias. Sus elecciones exhiben una narrativa propia, donde cada prenda y cada accesorio se integran en un relato coherente con la fuerza de su música y puesta en escena. Además, en las fotos publicadas por Peluso en Instagram, se vio la autenticidad que la identifica, con risas, humor y simpatía. Así, la cantante destacó como una de las presencias argentinas más importantes en la Fashion Week.