Las formas conquistan las paredes: cómo transformar el hogar con arte y creatividad

Una nueva tendencia en diseño de interiores está transformando las paredes de los hogares en lienzos llenos de creatividad

Pintar formas abstractas, geométricas y coloridas directamente sobre las paredes es una práctica que no solo añade personalidad a los espacios, sino que también resulta económica y accesible para quienes buscan renovar su entorno sin recurrir a cambios permanentes.

Esta tendencia está redefiniendo el concepto de las paredes con una técnica que va mucho más allá y se ubica en lo artesanal. De esta manera, ofrece una alternativa fresca al uso del empapelado o decoraciones tradicionales.

Plataformas y redes sociales han acelerado la difusión de esta tendencia, permitiendo que se conviertan en fenómenos globales en poco tiempo

El auge de las formas y colores en las paredes

Esta corriente ha sido impulsada por creadores de contenido en redes sociales, quienes han compartido videos pintando formas onduladas y figuras abstractas en las paredes de su hogar.

Estas publicaciones han captado la atención de miles de personas, mostrando cómo un simple proyecto de pintura puede transformar un espacio.

Los murales caseros combinan creatividad y ahorro para personalizar espacios

Los diseños van desde formas ondulantes, círculos de colores hasta triángulos que ocupan esquinas completas.

Esta tendencia está vinculada a la popularidad de los muebles de diseño circular que han resurgido con fuerza.

Es clave elegir cuidadosamente la pared que se desea destacar, para no saturar el espacio con demasiados elementos

Una opción económica y creativa

Una de las principales ventajas de esta técnica, es su accesibilidad económica y su carácter reversible, lo que la convierte en una opción ideal para quienes viven en propiedades alquiladas.

Pintar formas en las paredes es una alternativa accesible y puede deshacerse fácilmente si el resultado no es el esperado

Tip: ideal combinar formas curvas con muebles de líneas rectas para crear contraste y definición en el diseño.

Cómo elegir colores y formas para personalizar el espacio

Explorar plataformas o sitios web de marcas de pintura, donde es posible encontrar combinaciones de colores inesperadas que se adapten al mobiliario y la decoración existente, es un modo de comenzar a explorar este universo creativo. Aunque los tonos terrosos, como el terracota y el verde salvia, son los más populares entre estos diseños, la imaginación es el límite.

Una pared protagonista con este tipo de intervenciones debe complementar el resto del espacio, no dominarlo por completo

En cuanto a las formas, las opciones son variadas. Las figuras geométricas, como triángulos y círculos, pueden lograrse fácilmente con herramientas como cinta de pintor, cuerda y lápices. Sin embargo, las más abstractas, como las líneas onduladas, suelen requerir un enfoque más libre y manual.

Si estas formas no quedan perfectas, es posible que los muebles sean ideales para disimular pequeñas imperfecciones. Por ejemplo, colocar un espejo en el centro de un arco pintado que no quedó totalmente simétrico, o estanterías frente a un círculo no tan perfecto, puede integrar el diseño al espacio de manera armoniosa.

Jugar con diferentes tono de la misma paleta para añadir profundidad e interés visual

Un medio de expresión personal

Esta tendencia es una forma de expresión personal que permite a los propietarios e inquilinos experimentar con su creatividad. Es una manera fantástica de hacer que tu espacio sea único.

Esta práctica no solo transforma los espacios, sino que también ofrece una oportunidad para que las personas se conecten con su entorno y lo personalicen según sus gustos.