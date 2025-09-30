Tendencias

Diez recetas de licuados originales y refrescantes para preparar en casa

Con alternativas que van desde mezclas frutales hasta infusiones, estas propuestas ofrecen variedad y facilidad para quienes buscan algo distinto y natural

Preparar licuados permite aprovechar frutas
Preparar licuados permite aprovechar frutas frescas o congeladas, lácteos variados, jugos naturales y hasta infusiones, logrando bebidas versátiles que se adaptan a cualquier momento del día con combinaciones simples y creativas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparar licuados es, sin dudas, una de las formas más sencillas y creativas de refrescarse y disfrutar.

Basta elegir ingredientes, mezclar en la licuadora y en pocos minutos aparece en la mesa una bebida lista para compartir o deleitarse en soledad. Cada combinación es única: se pueden usar frutas, jugos, lácteos, helados, hierbas o lo que esté al alcance, lo que deja margen para la improvisación y el gusto personal.

Es que los licuados tienen la cualidad de adaptarse a cualquier momento. No hay reglas estrictas al momento de crearlos y, con unos pocos pasos, la mayoría de las preparaciones se resuelve rápido. Aquí, una selección de cinco recetas originales y sabrosas, para probar, compartir o reinventar.

1. Licuado de banana, café y leche

La receta de licuado banana,
La receta de licuado banana, café y leche combina lo dulce de la fruta madura con el aroma del café frío, sumando leche, azúcar y canela, ideal para quienes buscan una bebida distinta y energizante (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 1 banana madura, pelada y troceada.
  • 150 ml de leche fría.
  • 1 pocillo chico de café frío.
  • 2 cucharadas de azúcar (o a gusto).
  • Hielo picado.

Colocar todos los ingredientes en la licuadora y procesar hasta que quede bien suave. Servir con hielo picado y una pizca de canela por arriba.

2. Licuado de frutilla, naranja y yogurt

Un licuado de frutilla, naranja
Un licuado de frutilla, naranja y yogurt reúne frescura y textura cremosa, mezclando la acidez y dulzura de la fruta con el jugo cítrico y el aporte natural del yogurt, decorando con rodaja de naranja para sumar atractivo (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 1 taza de frutillas frescas o congeladas.
  • Jugo de 1 naranja.
  • 100 g de yogurt natural.
  • 2 cucharadas de azúcar.
  • Hielo.

Licuar todos los ingredientes hasta lograr una mezcla pareja. Servir en vaso alto y decorar con una rodaja de naranja.

3. Licuado de durazno, helado y té negro

La mezcla de duraznos frescos,
La mezcla de duraznos frescos, helado de crema y té negro frío crea un licuado cremoso con sabor suave y equilibrado, perfecto para los días cálidos por la combinación de fruta y notas sutiles de infusión helada (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 2 duraznos grandes, pelados y troceados.
  • 2 bochas de helado de crema.
  • 100 ml de té negro frío.
  • Azúcar a gusto.
  • Hielo.

Mezclar todo en la licuadora hasta que quede una textura cremosa. Servir enseguida en vaso bajo, bien frío.

4. Licuado verde de manzana, pera y menta

Usar manzana, pera y hojas
Usar manzana, pera y hojas de menta en un licuado verde aporta frescura y aroma, mientras que el agua helada o gaseosa blanca logra una bebida ligera y diferente sin necesidad de ingredientes complejos (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 1 manzana pelada y cortada.
  • 1 pera pelada y cortada.
  • Un puñado de hojas de menta.
  • 200 ml de agua helada o gaseosa blanca.
  • Hielo.

Licuar todo junto hasta integrar bien. Servirlo al momento, con o sin hielo.

5. Licuado tropical de ananá y leche de coco

La base de ananá fresco
La base de ananá fresco y leche de coco permite obtener un licuado tropical, potenciando la cremosidad y el sabor exótico, ideal para quienes buscan variar con propuestas que incluyen ralladura de lima y mucho hielo (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 1 taza de ananá fresco en trozos.
  • 200 ml de leche de coco.
  • 2 cucharadas de azúcar.
  • Ralladura de lima (opcional).
  • Hielo.

Unir todos los ingredientes en la licuadora y procesar hasta que esté bien espumoso. Terminar con un poco de ralladura de lima.

6. Licuado de manzana verde, kiwi y soda

El licuado de manzana verde
El licuado de manzana verde y kiwi con soda aporta un perfil ácido y burbujeante, combinando frutas peladas con azúcar o almíbar para un resultado fresco al que se le puede incorporar hielo para mayor ligereza (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 1 manzana verde, pelada y cortada.
  • 2 kiwis pelados.
  • 200 ml de soda bien fría.
  • 2 cucharadas de azúcar o almíbar.
  • Hielo.

Colocar todo en la licuadora y procesar hasta obtener una mezcla pareja. Servir enseguida, bien fresco.

7. Licuado de melón y menta

Melón y menta forman un
Melón y menta forman un licuado refrescante cuando se procesan con agua o jugo de naranja, usando el azúcar para equilibrar la mezcla y logrando una bebida ideal para disfrutar en días calurosos (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 2 tazas de melón en cubos.
  • Unas hojas de menta.
  • 150 ml de agua o jugo de naranja.
  • 2 cucharadas de azúcar.
  • Hielo.

Procesar el melón con la menta, la bebida elegida y el azúcar. Colar una textura más líquida, agregar hielo y servir bien frío.

8. Licuado de pera, uva y limón

La combinación de pera, uva
La combinación de pera, uva verde y jugo de limón permite obtener un licuado suave y original, usando agua fría y endulzantes a gusto para resaltar los sabores y lograr una textura perfecta para consumir fría (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 2 peras peladas y cortadas.
  • 1 taza de uvas verdes sin semillas.
  • Jugo de ½ limón.
  • 150 ml de agua fría.
  • Azúcar o miel a gusto.

Meter todo en la licuadora y procesar hasta lograr una mezcla suave. Servir frío.

9. Licuado de zapallo anco, naranja y canela

El licuado de zapallo anco
El licuado de zapallo anco cocido, jugo de naranja y leche fría suma un perfil novedoso y saludable, complementando con canela y hielo para obtener una bebida cremosa y aromática diferente a las tradicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 1 taza de zapallo anco pelado, cocido y frío.
  • Jugo de 1 naranja.
  • 150 ml de leche fría (puede ser vegetal).
  • 1 cucharada de azúcar o miel.
  • Un toque leve de canela.
  • Hielo.

Colocar todos los ingredientes en la licuadora. Licuar bien hasta que quede suave. Decorarlo con un toque extra de canela.

10. Licuado de ciruela, durazno y agua con gas

Ciruela y durazno procesados junto
Ciruela y durazno procesados junto a agua con gas fría y azúcar o almíbar generan un licuado espumoso y refrescante, ideal para quienes buscan sabores frutales no convencionales en sus bebidas caseras (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 3 ciruelas sin carozo.
  • 1 durazno pelado.
  • 200 ml de agua con gas fría.
  • 2 cucharadas de azúcar o un chorrito de almíbar.
  • Hielo.

Poner las ciruelas y el durazno en la licuadora junto con el azúcar. Agregar el agua con gas y bastante hielo. Licuar bien hasta que quede parejo y un poco espumoso. Servirlo enseguida en un vaso largo.

