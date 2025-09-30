Diez recetas de licuados originales y refrescantes para preparar en casa

Preparar licuados es, sin dudas, una de las formas más sencillas y creativas de refrescarse y disfrutar.
Basta elegir ingredientes, mezclar en la licuadora y en pocos minutos aparece en la mesa una bebida lista para compartir o deleitarse en soledad. Cada combinación es única: se pueden usar frutas, jugos, lácteos, helados, hierbas o lo que esté al alcance, lo que deja margen para la improvisación y el gusto personal.
Es que los licuados tienen la cualidad de adaptarse a cualquier momento. No hay reglas estrictas al momento de crearlos y, con unos pocos pasos, la mayoría de las preparaciones se resuelve rápido. Aquí, una selección de cinco recetas originales y sabrosas, para probar, compartir o reinventar.
1. Licuado de banana, café y leche
- 1 banana madura, pelada y troceada.
- 150 ml de leche fría.
- 1 pocillo chico de café frío.
- 2 cucharadas de azúcar (o a gusto).
- Hielo picado.
Colocar todos los ingredientes en la licuadora y procesar hasta que quede bien suave. Servir con hielo picado y una pizca de canela por arriba.
2. Licuado de frutilla, naranja y yogurt
- 1 taza de frutillas frescas o congeladas.
- Jugo de 1 naranja.
- 100 g de yogurt natural.
- 2 cucharadas de azúcar.
- Hielo.
Licuar todos los ingredientes hasta lograr una mezcla pareja. Servir en vaso alto y decorar con una rodaja de naranja.
3. Licuado de durazno, helado y té negro
- 2 duraznos grandes, pelados y troceados.
- 2 bochas de helado de crema.
- 100 ml de té negro frío.
- Azúcar a gusto.
- Hielo.
Mezclar todo en la licuadora hasta que quede una textura cremosa. Servir enseguida en vaso bajo, bien frío.
4. Licuado verde de manzana, pera y menta
- 1 manzana pelada y cortada.
- 1 pera pelada y cortada.
- Un puñado de hojas de menta.
- 200 ml de agua helada o gaseosa blanca.
- Hielo.
Licuar todo junto hasta integrar bien. Servirlo al momento, con o sin hielo.
5. Licuado tropical de ananá y leche de coco
- 1 taza de ananá fresco en trozos.
- 200 ml de leche de coco.
- 2 cucharadas de azúcar.
- Ralladura de lima (opcional).
- Hielo.
Unir todos los ingredientes en la licuadora y procesar hasta que esté bien espumoso. Terminar con un poco de ralladura de lima.
6. Licuado de manzana verde, kiwi y soda
- 1 manzana verde, pelada y cortada.
- 2 kiwis pelados.
- 200 ml de soda bien fría.
- 2 cucharadas de azúcar o almíbar.
- Hielo.
Colocar todo en la licuadora y procesar hasta obtener una mezcla pareja. Servir enseguida, bien fresco.
7. Licuado de melón y menta
- 2 tazas de melón en cubos.
- Unas hojas de menta.
- 150 ml de agua o jugo de naranja.
- 2 cucharadas de azúcar.
- Hielo.
Procesar el melón con la menta, la bebida elegida y el azúcar. Colar una textura más líquida, agregar hielo y servir bien frío.
8. Licuado de pera, uva y limón
- 2 peras peladas y cortadas.
- 1 taza de uvas verdes sin semillas.
- Jugo de ½ limón.
- 150 ml de agua fría.
- Azúcar o miel a gusto.
Meter todo en la licuadora y procesar hasta lograr una mezcla suave. Servir frío.
9. Licuado de zapallo anco, naranja y canela
- 1 taza de zapallo anco pelado, cocido y frío.
- Jugo de 1 naranja.
- 150 ml de leche fría (puede ser vegetal).
- 1 cucharada de azúcar o miel.
- Un toque leve de canela.
- Hielo.
Colocar todos los ingredientes en la licuadora. Licuar bien hasta que quede suave. Decorarlo con un toque extra de canela.
10. Licuado de ciruela, durazno y agua con gas
- 3 ciruelas sin carozo.
- 1 durazno pelado.
- 200 ml de agua con gas fría.
- 2 cucharadas de azúcar o un chorrito de almíbar.
- Hielo.
Poner las ciruelas y el durazno en la licuadora junto con el azúcar. Agregar el agua con gas y bastante hielo. Licuar bien hasta que quede parejo y un poco espumoso. Servirlo enseguida en un vaso largo.