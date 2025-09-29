Ñoquis del 29: cinco recetas para reinventar y agregar sabor al plato tradicional

Los ñoquis son pequeños bocados ideales para compartir en familia o entre amigos antes del cierre de mes y forman parte de una costumbre nacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 29 de cada mes, la costumbre de comer ñoquis se repite en miles de hogares y restaurantes, como parte de una tradición llegada con los inmigrantes italianos. El ritual consiste en preparar estos pequeños bocados, ideales para compartir en familia o entre amigos.

La elección de salsa puede variar según gustos y recetas familiares, pero los clásicos no pierden vigencia.

Desde la tradicional fileto hasta las variantes con crema y quesos, la versatilidad de los ñoquis permite renovar el menú y conservar un legado que se transmite de generación en generación.

Receta de ñoquis de papa con salsa fileto

El plato de ñoquis de papa con salsa fileto es de los más populares tanto en Argentina como en Italia y resalta el sabor propio de la masa (Imagen Ilustrativa Infobae)

No hay combinación más clásica que los ñoquis de papa con salsa fileto, una de las más populares en Argentina e Italia. La salsa fileto, fresca y liviana, deja que el sabor de los ñoquis sea el protagonista indiscutido.

Ingredientes:

Para los ñoquis

1 kg de papas 250 g de harina 0000 1 huevo 1 cucharadita de sal Opcional: nuez moscada

Para la salsa fileto

2 cucharadas de aceite de oliva 1 cebolla mediana 2 dientes de ajo 700 g de tomate triturado (o puré de tomate) 1 hoja de laurel Sal, pimienta y azúcar a gusto Albahaca fresca o perejil para servir

Cómo hacer ñoquis de papa con salsa fileto, paso a paso

Hervir las papas con cáscara hasta que estén tiernas. Pelar y hacer puré en caliente. Enfriar y sumar huevo, sal y nuez moscada. Unir con la harina hasta lograr una masa tierna. Formar rollos, cortar en trocitos y dar forma de ñoqui con un tenedor. Cocinar en abundante agua salada. Retirar apenas suben a la superficie. Para la salsa: rehogar cebolla y ajo picados en el aceite hasta transparentar. Agregar los tomates, el laurel y cocinar a fuego bajo 30 minutos. Salpimentar y, si hace falta, corregir la acidez con un poco de azúcar. Servir los ñoquis con la salsa caliente y albahaca o perejil fresco.

Receta de ñoquis de espinaca con salsa de crema y queso

Ñoquis de espinaca aportan color y sabor, combinan ricota, queso rallado y condimentos, y se pueden acompañar con salsa de crema y queso (Imagen Ilustrativa Infobae)

El verde de la espinaca combina ideal con salsas suaves. La crema con queso reggianito o parmesano es un maridaje perfecto y muy tentador.

Ingredientes:

Para los ñoquis

400 g de espinaca fresca 200 g de ricota 1 huevo 150 g de harina 50 g de queso rallado Sal, pimienta, nuez moscada

Para la salsa

250 cc de crema de leche 50 g de queso rallado (reggianito o parmesano) Pimienta y nuez moscada

Cómo hacer ñoquis de espinaca con salsa de crema y queso, paso a paso

Cocinar la espinaca, escurrir muy bien y picar. Mezclar con ricota, huevo, queso rallado y condimentos. Sumar harina hasta amasar. Formar los ñoquis y hervirlos hasta que suban. Calentar la crema en una sartén, sumar queso, pimienta y nuez moscada, mezclar hasta fundir. Volcar la salsa cremosa sobre los ñoquis y terminar con más queso rallado.

Receta de ñoquis sin gluten con salsa de pesto tradicional

Para celíacos, los ñoquis sin gluten emplean premezclas aptas, o bien una mezcla de harina de arroz y fécula de mandioca más huevo y papa (Freepik)

Los ñoquis sin gluten, ideales para celíacos o quienes buscan alternativas, pueden hacerse a partir de papa y una mezcla de harinas aptas (premezcla sin gluten apta para panificados o mezcla de harina de arroz y fécula de mandioca). Se combinan estupendamente con un pesto clásico, fresco y aromático.

Ingredientes:

Para los ñoquis sin gluten

1 kg de papas harinosas 250 g de premezcla sin gluten (o 125 g de harina de arroz + 125 g de fécula de mandioca) 1 huevo 1 cucharadita de sal

Para la salsa pesto tradicional

1 taza de hojas de albahaca fresca 2 dientes de ajo 50 g de piñones (pueden sustituirse por nueces) 70 ml de aceite de oliva 30 g de queso parmesano rallado (opcional) Sal y pimienta al gusto

Cómo hacer ñoquis sin gluten con salsa de pesto tradicional

Hervir las papas con piel, pelarlas en caliente y pisarlas hasta obtener un puré. Dejar entibiar. Sumar huevo y sal. Incorporar premezcla sin gluten poco a poco hasta obtener una masa suave que no se pegue. Formar rollos, cortar y dar forma de ñoquis. Cocinar en agua con sal hasta que suban. Para el pesto: procesar la albahaca, ajo, piñones y queso hasta obtener una pasta. Agregar el aceite en hilo, sal y pimienta. Mezclar los ñoquis cocidos con el pesto y servir de inmediato.

Receta de ñoquis de ricota con salsa de tomates cherry, ajo y albahaca

Tomates cherry, aceite de oliva y ajo frito crean una salsa fresca para los ñoquis de ricota, donde la albahaca realza los sabores y aromas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta combinación aprovecha la frescura y leve acidez de los tomates cherry, que contrasta de maravilla con la suavidad de la ricota, mientras la albahaca y el ajo realzan el sabor y el aroma.

Ingredientes:

Para los ñoquis

500 g de ricota bien escurrida 150-200 g de harina 0000 1 huevo 3 cucharadas de queso parmesano rallado Sal, pimienta y nuez moscada

Para la salsa

400 g de tomates cherry 3 cucharadas de aceite de oliva 2 dientes de ajo Sal y pimienta Un puñado de hojas de albahaca fresca

Cómo hacer ñoquis de ricota con salsa de tomates cherry, ajo y albahaca

Mezclar bien la ricota con huevo, queso, sal y condimentos. Incorporar harina poco a poco para obtener una masa blanda sin que se pegue (podría necesitar menos o más, según la humedad de la ricota). Formar cilindros, cortar los ñoquis y cocinar en agua hirviendo hasta que suban. Para la salsa: saltear los ajos fileteados en aceite hasta que apenas doren. Añadí los tomates cherry cortados a la mitad y cocinar a fuego fuerte hasta que suelten jugo y empiecen a romperse. Salpimentar y apaga el fuego. Añadí la albahaca fresca y volcar la salsa sobre los ñoquis escurridos. Mezclar y servir con más queso rallado si lo deseas.

Receta de ñoquis de zapallo con salsa de cuatro quesos

Los ñoquis de zapallo combinan zapallo asado, harina y huevo en su masa, se sirven con salsa de cuatro quesos y crema de leche bien fundida (Imagen Ilustrativa de Infobae)

La salsa de cuatro quesos hace de los ñoquis de zapallo un plato irresistible, con cremosidad y sabor intenso.

Ingredientes:

Para los ñoquis

800 g de zapallo anco o cabutia 180 g de harina 0000 1 huevo Sal y pimienta

Para la salsa cuatro quesos

250 cc de crema de leche 50 g de queso azul 50 g de queso fontina (o mozzarella) 50 g de queso reggianito 50 g de queso cremoso o mantecoso Pimienta a gusto

Cómo hacer ñoquis de zapallo con salsa cuatro quesos, paso a paso

Cocinar el zapallo al horno o al vapor, hacer puré y dejar enfriar. Mezclar con huevo, sal y, poco a poco, agregar harina hasta formar una masa lisa. Hacer los ñoquis y cocinarlos. Para la salsa, calentar la crema. Incorporar todos los quesos cortados en cubos o desmenuzados, y mezclar suave hasta que fundan y se integren. Servir los ñoquis bañados con la salsa cremosa y un toque de pimienta.