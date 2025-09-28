Día Internacional del Poke: 5 alternativas para disfrutar en casa este clásico hawaiano

Creatividad y sabor se combinan en cada poke servido alrededor del mundo Crédito: freepik

El 28 de septiembre se celebra el Día Internacional del Poke, una fecha que rinde homenaje a uno de los platos más populares, versátiles y saludables de la gastronomía actual.

El poke, nacido en Hawái como una sencilla ensalada de pescado crudo cortado en dados, trascendió fronteras para convertirse en un fenómeno global disponible en restaurantes, supermercados y servicios de comida a domicilio.

Su éxito reside en la capacidad de adaptarse a ingredientes, gustos y tradiciones culinarias de distintos países, fusionando sabores asiáticos, latinoamericanos y mediterráneos.

Poke de salmón clásico

La popularidad del poke crece entre quienes buscan comidas frescas y variadas Crédito: freepik

Ingredientes:

Salmón fresco en cubos

Arroz de sushi o jazmín cocido

Pepino en rodajas

Palta en cubos

Cebolla morada en tiras

Salsa de soja

Aceite de sésamo

Semillas de sésamo

Cebollín picado

Opcional: algas nori en tiras, edamame

Preparación:

Para preparar esta receta, primero se debe lavar bien el arroz y cocinarlo según las instrucciones del paquete.

Una vez listo, se extiende una porción de arroz en el fondo de un bol.

El salmón fresco se corta en cubos y se revisa que no tenga espinas.

Se dispone el salmón sobre el arroz junto con el pepino, la palta y la cebolla morada.

Para el aderezo, se mezcla salsa de soja con aceite de sésamo y se vierte de forma pareja sobre todos los ingredientes.

Finalmente, se añaden semillas de sésamo tostado y cebollín picado por encima.

Si se desea, se pueden agregar tiras de alga nori y edamame cocido para completar el plato.

Poke vegetariano con tofu

Ingredientes de distintos orígenes pueden formar parte de un bol de poke único Crédito: freepik

Ingredientes:

Tofu firme en cubos

Arroz integral o quinoa cocida

Zanahoria rallada

Palta en cubos

Rabanitos en rodajas

Edamame

Salsa de soja baja en sodio

Aceite de sésamo

Semillas de sésamo

Lima exprimida

Preparación:

En este caso, se comienza cocinando el arroz integral o la quinoa hasta lograr la textura adecuada.

Mientras tanto, se corta el tofu en cubos y se puede utilizar al natural o dorarlo levemente en una sartén con un poco de aceite.

El arroz o la quinoa se coloca en la base de un bol. Encima, se distribuyen el tofu, la zanahoria rallada, la palta, los rabanitos en rodajas y los granos de edamame.

Se prepara un aliño con salsa de soja, aceite de sésamo y jugo de lima, que se esparce sobre el bol.

Para finalizar, se espolvorean semillas de sésamo en la parte superior.

Poke de atún picante

El colorido de los ingredientes resalta la presentación de cada poke preparado Crédito: freepik

Ingredientes:

Atún fresco en cubos

Arroz blanco

Mango en cubos

Palta

Pepino

Mayonesa

Sriracha

Salsa de soja

Cebollín

Preparación:

La preparación de este poke inicia con el corte del atún fresco en cubos pequeños.

En un recipiente aparte, se mezcla el atún con mayonesa y salsa sriracha hasta conseguir que todos los cubos queden impregnados.

Por otro lado, se prepara el arroz blanco y se lo ubica en la base de un bol.

Encima del arroz se acomodan el atún condimentado, el mango en cubos, la palta cortada y el pepino.

Todo se baña con un poco de salsa de soja y se termina con cebollín crudo picado.

Poke bowl de pollo

En mesas informales o en restaurantes, el poke ya es una opción consolidada Freepik

Ingredientes:

Pechuga de pollo grillada y cortada en cubos

Arroz yamaní o basmati

Repollo colorado rallado

Zanahoria rallada

Palta

Salsa teriyaki

Semillas de sésamo

Brotes verdes

Preparación:

En primer lugar, se cocina el arroz yamaní o basmati y se deja reposar hasta que pierda calor.

Mientras tanto, se cocina la pechuga de pollo a la plancha hasta que quede bien dorada por fuera y cocida en el centro.

Luego, se corta en cubos y se mezcla con salsa teriyaki para darle sabor.

Se incorpora el arroz frío en un bol y se añade repollo colorado rallado, zanahoria rallada y cubos de palta.

El pollo teriyaki se suma como protagonista y se corona el poke con semillas de sésamo y brotes verdes.

Poke de langostinos

El poke se adapta a diferentes preferencias, manteniendo siempre su esencia Crédito: freepik

Ingredientes:

Langostinos pelados y cocidos

Arroz jazmín

Palta

Pepino

Mango

Cebolla morada

Salsa de soja, limón y jengibre rallado

Cilantro fresco

Preparación:

Para este poke, se debe pelar y cocinar los langostinos hasta que adquieran un color rosado intenso.

El arroz jazmín se cocina y se deja entibiar.

Una vez listo, se arma una base de arroz en el bol.

Se acomodan los langostinos, la palta en cubos, el pepino en rodajas, el mango en cubos y la cebolla morada en tiras.

El aderezo se elabora mezclando salsa de soja, jugo de limón y jengibre fresco rallado, y se reparte por encima.

Para terminar, se agrega cilantro fresco picado y se sirve.