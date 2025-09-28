Tendencias

Cócteles de primavera: ocho recetas frescas y frutales para disfrutar la temporada

Preparaciones sencillas y combinaciones originales marcan la preferencia por alternativas suaves para celebrar encuentros durante la estación más colorida del año

Los cócteles de primavera priorizan
Los cócteles de primavera priorizan ingredientes frescos, acidez equilibrada y bajo grado alcohólico, con recetas sencillas para disfrutar en casa o al aire libre (Freepik)

La primavera transforma la coctelería y marca la preferencia por bebidas frescas, ligeras y con abundante presencia de frutas. Los bares y las reuniones sociales durante esta estación suelen sumar variedad de cócteles coloridos, con notas florales y un bajo contenido alcohólico.

El auge de los cócteles de primavera refleja una tendencia hacia el uso de ingredientes naturales y preparaciones sencillas, lo que facilita la elaboración en casa y potencia la creatividad.

1- Spritz de flor de saúco

La flor de saúco aporta
La flor de saúco aporta notas sutiles y frescura a un cóctel ligero, con burbujas y aromas herbales, preparado para tardes soleadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El spritz de flor de saúco es una de las propuestas más buscadas cuando sube la temperatura. Combina sabores florales y burbujeantes, resultando adecuado para acompañar tardes soleadas.

Ingredientes:

  • 60 ml de licor de flor de saúco.
  • 90 ml de prosecco.
  • 40 ml de agua con gas.
  • Rodaja de pepino.
  • Rama de menta.

Paso a paso:

  1. Colocar hielo en una copa amplia.
  2. Añadir el licor de flor de saúco.
  3. Sumar el prosecco y el agua con gas.
  4. Decorar con la rodaja de pepino y la rama de menta.

2- Mojito de fresa

Las fresas y la menta
Las fresas y la menta actualizan el clásico mojito, ofreciendo un perfil frutal y colorido, ideal para encuentros al aire libre (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mojito de fresa renueva un clásico caribeño al sumar frutos rojos y dar protagonismo a la menta. Resulta refrescante y colorido, apropiado para reuniones en exteriores.

Ingredientes:

  • 50 ml de ron blanco.
  • 6 fresas pequeñas cortadas.
  • 8 hojas de menta fresca.
  • 2 cucharadas de azúcar.
  • Jugo de medio limón.
  • 90 ml de soda.

Paso a paso:

  1. Triturar suavemente las fresas, el azúcar y la menta en un vaso grande.
  2. Añadir el ron y el jugo de limón.
  3. Completar con hielo.
  4. Verter la soda y mezclar suavemente.

3- Gin tonic de pepino y albahaca

La combinación de gin, pepino
La combinación de gin, pepino y albahaca da como resultado una bebida refrescante, de aromas vegetales y sabor renovado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gin tonic con pepino y albahaca incorpora notas vegetales y aromas frescos, adaptándose al clima templado de la primavera.

Ingredientes:

  • 50 ml de gin.
  • 120 ml de agua tónica.
  • 3 rodajas de pepino.
  • 2 hojas de albahaca.
  • Hielo.

Paso a paso:

  1. Llenar un vaso balón con hielo.
  2. Agregar las rodajas de pepino y las hojas de albahaca.
  3. Añadir el gin y mezclar.
  4. Sumar el agua tónica despacio.

4- Caipiroska de maracuyá

El maracuyá y el vodka
El maracuyá y el vodka se mezclan en una opción tropical y simple, con acidez característica y textura fresca (Imagen Ilustrativa Infobae)

La caipiroska de maracuyá fusiona vodka con frutas tropicales, logrando un sabor exótico y una preparación simple.

Ingredientes:

  • 60 ml de vodka.
  • 1 maracuyá (pulpa).
  • 2 cucharadas de azúcar.
  • Jugo de media lima.
  • Hielo picado.

Paso a paso:

  1. Colocar la pulpa de maracuyá y el azúcar en un vaso bajo.
  2. Incorporar el jugo de lima y triturar para unir los ingredientes.
  3. Añadir hielo picado.
  4. Verter el vodka e integrar todo cuidadosamente.

5- Margarita de sandía

El jugo de sandía transforma
El jugo de sandía transforma la margarita tradicional en una versión primaveral, de color vibrante y sabor dulce (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clásica margarita se transforma en primavera con jugo de sandía natural, que aporta dulzor y frescura.

Ingredientes:

  • 50 ml de tequila blanco.
  • 30 ml de licor triple sec.
  • 40 ml de jugo de sandía natural.
  • Jugo de 1/2 lima.
  • Sal y lima para el borde del vaso.

Paso a paso:

  1. Mojar el borde de una copa con lima y apoyarlo sobre sal.
  2. En una coctelera, mezclar el tequila, el triple sec, el jugo de sandía y el jugo de lima junto con hielo.
  3. Agitar enérgicamente.
  4. Colar y servir.

6- Bellini de durazno

Durazno y prosecco forman un
Durazno y prosecco forman un cóctel italiano suave, espumoso y aromático, frecuente en celebraciones diurnas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bellini de durazno es un cóctel italiano suave y aromático, apropiado para celebraciones durante el día.

Ingredientes:

  • 60 ml de puré de durazno fresco.
  • 90 ml de prosecco bien frío.
  • 1 rodaja fina de durazno para decorar.

Paso a paso:

  1. Colocar el puré de durazno en el fondo de una copa tipo flauta.
  2. Añadir el prosecco lentamente, para mantener las burbujas.
  3. Decorar con una rodaja fina de durazno.

7- Clericó blanco

La combinación de vino blanco
La combinación de vino blanco y frutas frescas define este clásico sudamericano, preparado en jarras y servido bien frío (Imagen Ilustrativa Infobae)

El clericó blanco es una opción clásica en el Cono Sur, conocida por su mezcla de frutas frescas y vino blanco.

Ingredientes:

  • 500 ml de vino blanco seco.
  • 200 ml de soda o agua con gas.
  • 1 durazno en cubos.
  • 1 manzana verde en cubos.
  • ½ naranja en gajos.
  • 8 uvas en mitades.
  • Hielo.

Paso a paso:

  1. Cortar todas las frutas en cubos y gajos.
  2. Colocar las frutas y hielo en una jarra grande.
  3. Añadir el vino blanco y la soda.
  4. Mezclar y servir frío.

8- Caipirinha cítrica

Cachaça y cítricos variados aportan
Cachaça y cítricos variados aportan acidez y dulzura a una variación fresca del trago brasileño más tradicional

La caipirinha cítrica suma distintas variedades de cítricos a la receta brasileña original, resaltando el equilibrio entre acidez y dulzor.

Ingredientes:

  • 60 ml de cachaça.
  • 1/4 de lima en trozos.
  • 1/4 de limón amarillo en trozos.
  • 1/4 de naranja sin piel en trozos.
  • 2 cucharadas de azúcar.
  • Hielo picado.

Paso a paso:

  1. Poner los cítricos y el azúcar en un vaso bajo.
  2. Triturar sin deshacer completamente la fruta.
  3. Agregar hielo picado y la cachaça.
  4. Mezclar antes de servir.

