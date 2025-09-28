Cócteles de primavera: ocho recetas frescas y frutales para disfrutar la temporada

La primavera transforma la coctelería y marca la preferencia por bebidas frescas, ligeras y con abundante presencia de frutas. Los bares y las reuniones sociales durante esta estación suelen sumar variedad de cócteles coloridos, con notas florales y un bajo contenido alcohólico.
El auge de los cócteles de primavera refleja una tendencia hacia el uso de ingredientes naturales y preparaciones sencillas, lo que facilita la elaboración en casa y potencia la creatividad.
1- Spritz de flor de saúco
El spritz de flor de saúco es una de las propuestas más buscadas cuando sube la temperatura. Combina sabores florales y burbujeantes, resultando adecuado para acompañar tardes soleadas.
Ingredientes:
- 60 ml de licor de flor de saúco.
- 90 ml de prosecco.
- 40 ml de agua con gas.
- Rodaja de pepino.
- Rama de menta.
Paso a paso:
- Colocar hielo en una copa amplia.
- Añadir el licor de flor de saúco.
- Sumar el prosecco y el agua con gas.
- Decorar con la rodaja de pepino y la rama de menta.
2- Mojito de fresa
El mojito de fresa renueva un clásico caribeño al sumar frutos rojos y dar protagonismo a la menta. Resulta refrescante y colorido, apropiado para reuniones en exteriores.
Ingredientes:
- 50 ml de ron blanco.
- 6 fresas pequeñas cortadas.
- 8 hojas de menta fresca.
- 2 cucharadas de azúcar.
- Jugo de medio limón.
- 90 ml de soda.
Paso a paso:
- Triturar suavemente las fresas, el azúcar y la menta en un vaso grande.
- Añadir el ron y el jugo de limón.
- Completar con hielo.
- Verter la soda y mezclar suavemente.
3- Gin tonic de pepino y albahaca
El gin tonic con pepino y albahaca incorpora notas vegetales y aromas frescos, adaptándose al clima templado de la primavera.
Ingredientes:
- 50 ml de gin.
- 120 ml de agua tónica.
- 3 rodajas de pepino.
- 2 hojas de albahaca.
- Hielo.
Paso a paso:
- Llenar un vaso balón con hielo.
- Agregar las rodajas de pepino y las hojas de albahaca.
- Añadir el gin y mezclar.
- Sumar el agua tónica despacio.
4- Caipiroska de maracuyá
La caipiroska de maracuyá fusiona vodka con frutas tropicales, logrando un sabor exótico y una preparación simple.
Ingredientes:
- 60 ml de vodka.
- 1 maracuyá (pulpa).
- 2 cucharadas de azúcar.
- Jugo de media lima.
- Hielo picado.
Paso a paso:
- Colocar la pulpa de maracuyá y el azúcar en un vaso bajo.
- Incorporar el jugo de lima y triturar para unir los ingredientes.
- Añadir hielo picado.
- Verter el vodka e integrar todo cuidadosamente.
5- Margarita de sandía
La clásica margarita se transforma en primavera con jugo de sandía natural, que aporta dulzor y frescura.
Ingredientes:
- 50 ml de tequila blanco.
- 30 ml de licor triple sec.
- 40 ml de jugo de sandía natural.
- Jugo de 1/2 lima.
- Sal y lima para el borde del vaso.
Paso a paso:
- Mojar el borde de una copa con lima y apoyarlo sobre sal.
- En una coctelera, mezclar el tequila, el triple sec, el jugo de sandía y el jugo de lima junto con hielo.
- Agitar enérgicamente.
- Colar y servir.
6- Bellini de durazno
El bellini de durazno es un cóctel italiano suave y aromático, apropiado para celebraciones durante el día.
Ingredientes:
- 60 ml de puré de durazno fresco.
- 90 ml de prosecco bien frío.
- 1 rodaja fina de durazno para decorar.
Paso a paso:
- Colocar el puré de durazno en el fondo de una copa tipo flauta.
- Añadir el prosecco lentamente, para mantener las burbujas.
- Decorar con una rodaja fina de durazno.
7- Clericó blanco
El clericó blanco es una opción clásica en el Cono Sur, conocida por su mezcla de frutas frescas y vino blanco.
Ingredientes:
- 500 ml de vino blanco seco.
- 200 ml de soda o agua con gas.
- 1 durazno en cubos.
- 1 manzana verde en cubos.
- ½ naranja en gajos.
- 8 uvas en mitades.
- Hielo.
Paso a paso:
- Cortar todas las frutas en cubos y gajos.
- Colocar las frutas y hielo en una jarra grande.
- Añadir el vino blanco y la soda.
- Mezclar y servir frío.
8- Caipirinha cítrica
La caipirinha cítrica suma distintas variedades de cítricos a la receta brasileña original, resaltando el equilibrio entre acidez y dulzor.
Ingredientes:
- 60 ml de cachaça.
- 1/4 de lima en trozos.
- 1/4 de limón amarillo en trozos.
- 1/4 de naranja sin piel en trozos.
- 2 cucharadas de azúcar.
- Hielo picado.
Paso a paso:
- Poner los cítricos y el azúcar en un vaso bajo.
- Triturar sin deshacer completamente la fruta.
- Agregar hielo picado y la cachaça.
- Mezclar antes de servir.