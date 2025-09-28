Cócteles de primavera: ocho recetas frescas y frutales para disfrutar la temporada

Los cócteles de primavera priorizan ingredientes frescos, acidez equilibrada y bajo grado alcohólico, con recetas sencillas para disfrutar en casa o al aire libre (Freepik)

La primavera transforma la coctelería y marca la preferencia por bebidas frescas, ligeras y con abundante presencia de frutas. Los bares y las reuniones sociales durante esta estación suelen sumar variedad de cócteles coloridos, con notas florales y un bajo contenido alcohólico.

El auge de los cócteles de primavera refleja una tendencia hacia el uso de ingredientes naturales y preparaciones sencillas, lo que facilita la elaboración en casa y potencia la creatividad.

1- Spritz de flor de saúco

La flor de saúco aporta notas sutiles y frescura a un cóctel ligero, con burbujas y aromas herbales, preparado para tardes soleadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El spritz de flor de saúco es una de las propuestas más buscadas cuando sube la temperatura. Combina sabores florales y burbujeantes, resultando adecuado para acompañar tardes soleadas.

Ingredientes:

60 ml de licor de flor de saúco.

90 ml de prosecco.

40 ml de agua con gas.

Rodaja de pepino.

Rama de menta.

Paso a paso:

Colocar hielo en una copa amplia. Añadir el licor de flor de saúco. Sumar el prosecco y el agua con gas. Decorar con la rodaja de pepino y la rama de menta.

2- Mojito de fresa

Las fresas y la menta actualizan el clásico mojito, ofreciendo un perfil frutal y colorido, ideal para encuentros al aire libre (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mojito de fresa renueva un clásico caribeño al sumar frutos rojos y dar protagonismo a la menta. Resulta refrescante y colorido, apropiado para reuniones en exteriores.

Ingredientes:

50 ml de ron blanco.

6 fresas pequeñas cortadas.

8 hojas de menta fresca.

2 cucharadas de azúcar.

Jugo de medio limón.

90 ml de soda.

Paso a paso:

Triturar suavemente las fresas, el azúcar y la menta en un vaso grande. Añadir el ron y el jugo de limón. Completar con hielo. Verter la soda y mezclar suavemente.

3- Gin tonic de pepino y albahaca

La combinación de gin, pepino y albahaca da como resultado una bebida refrescante, de aromas vegetales y sabor renovado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gin tonic con pepino y albahaca incorpora notas vegetales y aromas frescos, adaptándose al clima templado de la primavera.

Ingredientes:

50 ml de gin.

120 ml de agua tónica.

3 rodajas de pepino.

2 hojas de albahaca.

Hielo.

Paso a paso:

Llenar un vaso balón con hielo. Agregar las rodajas de pepino y las hojas de albahaca. Añadir el gin y mezclar. Sumar el agua tónica despacio.

4- Caipiroska de maracuyá

El maracuyá y el vodka se mezclan en una opción tropical y simple, con acidez característica y textura fresca (Imagen Ilustrativa Infobae)

La caipiroska de maracuyá fusiona vodka con frutas tropicales, logrando un sabor exótico y una preparación simple.

Ingredientes:

60 ml de vodka.

1 maracuyá (pulpa).

2 cucharadas de azúcar.

Jugo de media lima.

Hielo picado.

Paso a paso:

Colocar la pulpa de maracuyá y el azúcar en un vaso bajo. Incorporar el jugo de lima y triturar para unir los ingredientes. Añadir hielo picado. Verter el vodka e integrar todo cuidadosamente.

5- Margarita de sandía

El jugo de sandía transforma la margarita tradicional en una versión primaveral, de color vibrante y sabor dulce (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clásica margarita se transforma en primavera con jugo de sandía natural, que aporta dulzor y frescura.

Ingredientes:

50 ml de tequila blanco.

30 ml de licor triple sec.

40 ml de jugo de sandía natural.

Jugo de 1/2 lima.

Sal y lima para el borde del vaso.

Paso a paso:

Mojar el borde de una copa con lima y apoyarlo sobre sal. En una coctelera, mezclar el tequila, el triple sec, el jugo de sandía y el jugo de lima junto con hielo. Agitar enérgicamente. Colar y servir.

6- Bellini de durazno

Durazno y prosecco forman un cóctel italiano suave, espumoso y aromático, frecuente en celebraciones diurnas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bellini de durazno es un cóctel italiano suave y aromático, apropiado para celebraciones durante el día.

Ingredientes:

60 ml de puré de durazno fresco.

90 ml de prosecco bien frío.

1 rodaja fina de durazno para decorar.

Paso a paso:

Colocar el puré de durazno en el fondo de una copa tipo flauta. Añadir el prosecco lentamente, para mantener las burbujas. Decorar con una rodaja fina de durazno.

7- Clericó blanco

La combinación de vino blanco y frutas frescas define este clásico sudamericano, preparado en jarras y servido bien frío (Imagen Ilustrativa Infobae)

El clericó blanco es una opción clásica en el Cono Sur, conocida por su mezcla de frutas frescas y vino blanco.

Ingredientes:

500 ml de vino blanco seco.

200 ml de soda o agua con gas.

1 durazno en cubos.

1 manzana verde en cubos.

½ naranja en gajos.

8 uvas en mitades.

Hielo.

Paso a paso:

Cortar todas las frutas en cubos y gajos. Colocar las frutas y hielo en una jarra grande. Añadir el vino blanco y la soda. Mezclar y servir frío.

8- Caipirinha cítrica

Cachaça y cítricos variados aportan acidez y dulzura a una variación fresca del trago brasileño más tradicional

La caipirinha cítrica suma distintas variedades de cítricos a la receta brasileña original, resaltando el equilibrio entre acidez y dulzor.

Ingredientes:

60 ml de cachaça.

1/4 de lima en trozos.

1/4 de limón amarillo en trozos.

1/4 de naranja sin piel en trozos.

2 cucharadas de azúcar.

Hielo picado.

Paso a paso:

Poner los cítricos y el azúcar en un vaso bajo. Triturar sin deshacer completamente la fruta. Agregar hielo picado y la cachaça. Mezclar antes de servir.