El Gobierno aplicará una suba del 90% a los pasajes de tren del AMBA de aquí a septiembre: a cuánto llegará el boleto

El boleto mínimo con SUBE registrada llegará a $530 en la primera sección en septiembre

El esquema tarifario de los trenes metropolitanos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pasó al centro de la escena luego de que la Secretaría de Transporte comunicara aplicará una suba acumulada de hasta un 91,39% en los pasajes entre mayo y septiembre de 2026, según el tramo y la modalidad de pago. La medida alcanza a las líneas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza, e involucra tanto a usuarios con beneficios sociales como a quienes pagan la tarifa general con tarjeta SUBE. Fue comunicada junto a aumentos de la tarifa de colectivos bajo jurisdicción nacional.

¿Cuánto cuesta el pasaje de tren?

Desde el 18 de mayo, cuando superado el período de audiencia pública llamado por el Gobierno se aplique el primer aumento del nuevo cuadro tarifario en el Boletín Oficial, habrá una suba del 18% en los pasajes de trenes del AMBA este mismo mes.

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Como consecuencia, así quedará el tarifario para viajes con SUBE nominalizada cuando se aplique el primer ajuste:

Sección 1: $ 330,00

Sección 2: $ 429,00

Sección 3: $ 528,00

Estos precios comparan con el siguiente nivel actual:

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Sección 1: $ 280,00

Sección 2: $ 360,00

Sección 3: $ 450,00

Luego de este ajuste, se continuará con incrementos del 15% en junio, 13% en julio, 12% en agosto y 10% en septiembre

Cómo siguen los aumentos del boleto

La actualización del cuadro tarifario se detalla en la Resolución 26/2026, publicada en el Boletín Oficial, que incluye un cronograma de aumentos mensuales. Según el texto oficial, el boleto mínimo con SUBE registrada en la primera sección (hasta 12 kilómetros) pasará de los $280 que valía al comienzo de mayo a costar $530 en septiembre, lo que representa un incremento del 89,29%.

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En la segunda sección (de 12 a 24 kilómetros), el valor subirá de $360 a $689, con un aumento del 91,39%. Para la tercera sección (más de 24 kilómetros), el pasaje pasará de $450 a $848, lo que implica una suba del 88,44%. Estas cifras surgen del Anexo 2 de la resolución, que detalla la propuesta de cuadro tarifario para los trenes metropolitanos, y se aplican específicamente a quienes cuenten con la SUBE nominalizada.

El esquema de aumentos contempla subas mensuales de diferente magnitud: un primer ajuste del 18% en mayo, seguido por incrementos del 15% en junio, 13% en julio, 12% en agosto y 10% en septiembre. Así, el Gobierno distribuye la carga del ajuste tarifario a lo largo de varios meses, en vez de aplicar una única suba abrupta.

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Los usuarios alcanzados por la Tarifa Social, entre los que se encuentran jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), también verán aumentos en sus boletos. El pasaje mínimo para este grupo pasó de $126 a $148,50 en la primera sección, lo que equivale a un incremento del 17,86%. En la segunda sección, la tarifa subió de $162 a $185,25 (14,35%), y en la tercera sección, de $202,50 a $227,25 (12,23%), manteniendo el descuento sobre la tarifa general, pero siguiendo la progresión de aumentos mensuales establecida en la resolución.

Para quienes no registren la SUBE, el impacto será mayor, ya que la tarifa será el doble de la correspondiente a la SUBE nominalizada. Así, el boleto mínimo para este grupo pasó de $560 a $1.060 en la primera sección (un aumento del 89,29%), de $720 a $1.378 en la segunda sección (91,39%) y de $900 a $1.696 en la tercera sección (88,44%). El pago en efectivo, por su parte, tendrá un valor de $1.100 para el pasaje mínimo, lo que representa un aumento del 22,22% respecto de los $900 iniciales.

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La Secretaría de Transporte fundamentó la medida en la necesidad de actualizar los valores tarifarios para garantizar la sustentabilidad del servicio ferroviario. Según el documento oficial, los incrementos buscan acompañar la evolución de los costos operativos y asegurar la continuidad de las prestaciones en el marco de las políticas públicas orientadas al transporte público masivo.

El cuadro tarifario se presentó de manera pública y la convocatoria a la audiencia fue comunicada oficialmente. Las autoridades pusieron a disposición de los usuarios un detalle del cronograma y los nuevos valores que regirán en cada etapa del aumento.

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El nuevo cuadro tarifario establece subas mensuales para los trenes urbanos del AMBA hasta septiembre

De acuerdo con el esquema oficial, el aumento porcentual varía según el tramo y la modalidad de pago: el mayor incremento se observa en la segunda sección para usuarios generales y quienes viajan sin registrar la SUBE, mientras que la Tarifa Social y el pago en efectivo muestran subas más moderadas. Esta característica fue confirmada tanto por la información de la Secretaría de Transporte como por los anexos oficiales publicados.

El impacto sobre los usuarios se manifiesta en los valores finales que deberán abonar a partir de septiembre. Quienes cuenten con la SUBE nominalizada pagarán $530 en la primera sección, $689 en la segunda y $848 en la tercera. Los beneficiarios de Tarifa Social mantendrán el descuento proporcional, aunque con los mismos ajustes mensuales. Para los usuarios sin SUBE registrada, el costo será el doble, mientras que el pago en efectivo se establece en $1.100.

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La medida forma parte de una política más amplia de actualización tarifaria en el sector del transporte público. El Gobierno nacional convocó a una audiencia pública para debatir los nuevos cuadros tarifarios de trenes y colectivos, difundiendo el esquema propuesto y habilitando la participación de las partes interesadas. El llamado a audiencia y la publicación de la resolución permiten un marco de transparencia y consulta previo a la aplicación definitiva de los aumentos.

El contexto en el que se anunció la medida incluye un proceso de revisión de subsidios y costos operativos en el sistema de transporte urbano. El Gobierno justificó la decisión en la necesidad de adecuar las tarifas a la estructura de costos y garantizar la viabilidad de los servicios, en un escenario de presión inflacionaria y actualización de insumos esenciales.

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La implementación de los nuevos cuadros tarifarios se hará efectiva en etapas, según el cronograma publicado por las autoridades. El esquema contempla subas automáticas en las fechas determinadas, con la posibilidad de revisión en caso de que el contexto lo requiera. Las empresas operadoras de trenes metropolitanos ya comunicaron a los usuarios los nuevos valores que regirán en los próximos meses.

El debate sobre el impacto de los aumentos involucra a diversos sectores sociales y políticos, que analizan la medida en función de sus efectos sobre los usuarios y la economía familiar. Las organizaciones de usuarios, sindicatos y autoridades locales siguen de cerca la evolución del proceso, atentos a las condiciones de aplicación y a eventuales modificaciones en el cronograma.

El acceso a la SUBE nominalizada se mantiene como requisito para acceder a la tarifa general, mientras que la Tarifa Social se otorga a través de mecanismos de registro y validación definidos por la Secretaría de Transporte. El pago en efectivo, por su parte, queda como opción para quienes no puedan acceder a la SUBE, aunque con un costo mucho más elevado.