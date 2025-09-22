Cómo elegir y usar productos de estilismo: la guía esencial para cuidar tu cabello

Personalizar la rutina de estilismo según grosor y porosidad mejora significativamente los resultados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando dejé el colegio de estilismo, hace ya muchos años, aprendí algo que mantengo hasta hoy: cada producto capilar tiene un lugar, un momento y una forma correcta de uso. Si se usan sin criterio, no solo no se aprovechan sus beneficios sino que pueden dañar el cabello.

Aquí te explico las claves sobre seis productos de estilismo muy aclamados, para qué sirven, cómo usarlos correctamente y los errores comunes que debes evitar.

1. Sérum o suero capilar

La importancia de aplicar el serum únicamente en medios y puntas para evitar exceso de grasa en el cuero cabelludo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es y para qué sirve. Es una fórmula concentrada, muchas veces a base de siliconas ligeras, aceites o mezclas nutritivas, diseñada para sellar la cutícula, dar brillo, controlar frizz y proteger frente a agresores ambientales.

Uso correcto. Aplicar pocas gotas (una gota sirve mucho) sobre cabello húmedo o ya peinado, concentrándote en medios y puntas. Si lo usas demasiado cerca del cuero cabelludo puedes engrasarlo. También el sérum puede usarse como toque final para dar brillo y pulir el peinado.

Errores comunes:

Usar demasiado: cabello pesado, aspecto grasoso.

Aplicarlo sobre raíz: obstrucción de folículos, peso.

No elegir el sérum adecuado para tu tipo de cabello (cabello fino necesita fórmulas ligeras; cabello grueso o dañado puede tolerar fórmulas más nutritivas).

2. Leave‑in conditioner (acondicionador sin enjuague)

El leave-in conditioner ayuda a desenredar y protege frente al frizz después del lavado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es y para qué sirve. Es un acondicionador ligero que se deja en el cabello luego del lavado, no se enjuaga. Aporta hidratación continua, facilita desenredar, combate el frizz, puede proteger contra calor y rayos UV según la fórmula.

Uso correcto. Aplica sobre cabello húmedo (no empapado), principalmente medios y puntas. Usa un peine de dientes anchos o tus dedos para distribuirlo. No lo sustituyas por el acondicionador común, ya que cumple otra función. Si tu cabello lo permite, úsalo cada vez que laves tu pelo.

Errores comunes:

Aplicar demasiado cerca de la raíz: sensación de suciedad, caída del efecto volumétrico.

Usar fórmulas demasiado pesadas si tu cabello es fino: cabello plano.

No lavarlo de vez en cuando: acumulación de productos, opacidad.

3. Mousse

Los tipos de mousse recomendados según la densidad y textura del cabello (Freepik)

Qué es y para qué sirve. Espuma ligera para dar volumen, definición, textura. Ideal para rizos suaves, cabellos ondulados, para lograr fijación sin rigidez excesiva si la fórmula es flexible.

Uso correcto. Aplicar sobre cabello húmedo o secado al punto de estar muy húmedo (no empapado), distribuir uniformemente desde raíces hasta puntas si buscas volumen; o solo medios y puntas si solo buscas algo de fijación o definición. Usa la cantidad justa: si tu cabello es corto o fino, menos; si es largo o abundante, un poco más, pero sin exagerar. Si vas a usar calor, siempre combinar con protector térmico.

Errores comunes:

Usar demasiado: rigidez, efecto “plástico”, encrespamiento.

Aplicar en cabello muy mojado: producto se escurre o no se asienta bien.

No distribuir bien: zonas con exceso, otras sin efecto.

Ignorar protectores cuando se usan herramientas calientes.

4. Shampoo en seco

El shampoo en seco no sustituye al lavado tradicional y debe alternarse con shampoos limpiadores profundos (Imagen ilustrativa Infobae)

Qué es y para qué sirve. Polvos o sprays que absorben aceite y refrescan el cabello entre lavados. Dan volumen inmediato en raíces. No sustituyen el lavado tradicional.

Uso correcto. Aplica a distancia adecuada del cuero cabelludo (por ejemplo 15‑20 cm), enfocándote en las raíces donde más grasa se acumula. Dejar actuar unos minutos para que el producto absorba, luego cepillar o masajear suave con los dedos para repartir. No usar todos los días; alternarlo con lavados normales y, de vez en cuando, usar shampoo limpiador profundo si notas acumulación.

Errores comunes:

Usarlo demasiado seguido: acumulación, obstrucción de folículos, picazón.

Aplicarlo muy cerca: manchitas blancas visibles, producto concentrado.

Rociar sobre cabello muy húmedo: no funciona bien.

Pensar que limpia (no lo hace), solo disimula hasta el próximo lavado.

5. Protector térmico

Aplicar el protector térmico antes de herramientas calientes reduce la deshidratación y el daño capilar (Freepik)

Qué es y para qué sirve. Fórmulas que protegen el cabello del daño por herramientas calientes (secador, plancha, rizador). Forman una barrera que reduce la deshidratación, rotura, daño por calor extremo. Puede venir en spray, serum, crema.

Uso correcto. Aplica sobre cabello húmedo o semi-seco antes de cualquier fuente de calor. Asegúrate de cubrir medios y puntas. Espera que el producto se seque un poco antes de aplicar calor intenso. Reaplica si vas a someter el cabello al calor muchas veces o si ya lo peinaste varias veces.

Errores comunes:

Usarlo sobre cabello empapado sin secar un poco: el calor puede generar vapor que queme el cabello.

Usarlo muy poca cantidad o solo sobre la superficie: protección incompleta.

Elegir productos pesados con siliconas muy densas si tienes cabello fino, lo que provoca opacidad o caída del peinado.

No reemplazar (productos vencidos, fórmulas que ya no funcionan).

6. Spray fijador

Los errores comunes al usar el spray fijador pueden causar rigidez y opacidad en el cabello (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es y para qué sirve. Spray que define y mantiene estilos. Puede ofrecer fijación flexible o fuerte, resistencia a la humedad, control de frizz final.

Uso correcto. Usar al final del peinado, manteniendo cierta distancia (unos 20‑30 cm) y rociando de forma uniforme. No saturar de una sola vez; puede hacerse en capas ligeras hasta lograr la fijación deseada. Elegir el tipo de fijación según lo que deseas: flexible para movimiento, fuerte si requiere durabilidad (por ejemplo, peinados elaborados).

Errores comunes:

Rociar demasiado cerca: efecto rígido, “cascara dura” visible.

Aplicar en exceso: acumulación, encrespamiento, resequedad.

No cepillar o remover residuos después de varios usos: cabello opaco y sensación de suciedad.

Usar fijador fuerte cuando no es necesario: limita el movimiento natural del cabello, puede dañarlo si hay calor.

Por mi parte, uso los productos que creamos en Rocco Donna Professional acordes al tipo de cabello de cada cliente. Por ejemplo:

Con clientes de cabello fino u ondulado , utilizo sérum ligero y leave‑in crema que no pese; mousse ligero si quieren volumen, y siempre protector térmico antes de usar secador.

Con cabello grueso, muy ondulado o rizado, apuesto por leave‑in más nutritivo, sérum o aceite sólido en las puntas, mousse que no sea alcohol‑intenso, y fijador flexible para definir sin endurecer.

Una rutina de estilismo simple contribuye a mantener el cabello manejable y saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejo que te puede servir si tienes cabello muy dañado o con quiebre: fortalece previamente (mascarillas, tratamientos proteicos), reduce el uso de calor, elige mousses y protectores térmicos con ingredientes reparadores, no solo fijadores.

Consejos finales

1. Menos es más

Uno de los errores más comunes, tanto entre colegas como en clientes, es la sobrecarga de producto. Aplicar más no significa que el cabello quedará más bonito, sino que probablemente lo estarás saturando y haciendo más difícil de manejar.

2. Cada tipo de cabello es un mundo

No todos los productos funcionan igual en todos los cabellos. Es importante personalizar el uso según la textura, porosidad, densidad y estado del cabello.

3. El orden importa

El orden de aplicación afecta el resultado final. Por ejemplo, aplicar sérum antes que el protector térmico puede interferir con la protección. O aplicar mousse después del leave-in puede neutralizar su volumen. Aprende el orden correcto para optimizar cada producto.

El exceso de productos puede saturar el cabello, dificultando el peinado y la limpieza (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Revisar la fórmula y los ingredientes

Algunos productos están formulados con alcoholes secantes o siliconas no solubles que pueden perjudicar ciertos tipos de cabello. Lee las etiquetas y conoce las necesidades específicas de cada cliente.

5. Educar al cliente es parte de nuestro trabajo

Como estilistas, debemos enseñar a nuestros clientes a cuidar su cabello en casa. Una buena rutina casera complementa el trabajo del salón y prolonga los resultados.

Creo firmemente que conocer tu cabello, grosor, porosidad, nivel de daño, qué tanto calor utilizas, y cuántos lavados semanales haces, es más importante que gastar mucho en productos.

Para mí, lo ideal es tener una rutina simple pero consciente: lavado suave, hidratación, protección antes del calor y estilismo, usando solo lo que necesitas. Y recordar que menos a menudo es mejor que demasiadas capas de cosméticos.

*Leonardo Rocco es un reconocido artista del cabello de las celebridades, vocero, artista de plataforma, educador, personalidad de televisión, propietario de salones de belleza y creador de una línea de productos para el cuidado del cabello. Nacido en Argentina, con raíces italianas, ha vivido en Miami durante los últimos 21 años, donde desarrolló su carrera profesional internacional. Es dueño de Rocco Donna Hair and Beauty Art, dos súper exclusivos salones de belleza y creador de productos de belleza Rocco Donna Professional.