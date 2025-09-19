Tendencias

Selvática, el oasis gastronómico en Pilar donde se fusiona lo mejor de las cocinas asiática y latinoamericana

Un ambiente sofisticado, detalles cuidadosamente seleccionados y propuestas gourmet de excelencia distinguen a este restaurante que presentó nuevos platos para la temporada. Los detalles de una velada única sobre este templo del sabor que reúne a famosos, deportistas y figuras de todos los ámbitos

Cecilia Castro

Por Cecilia Castro

Guardar
Selvática propone una ambientación selvática
Selvática propone una ambientación selvática y una carta única de sushi, ceviches y cócteles de autor (Fotos: Gustavo Gavotti)

Desde el primer momento queda en evidencia: ir a Selvática no es solo deleitar el paladar. Al ingresar a este ecosistema de los sentidos, rodeado de plantas y luces verdes, el comensal siente que se adentra en una selva, donde lo que aparece ante sus ojos es mucho más que una simple experiencia gastronómica.

Como restaurante de cocina exótica asiática y latina, el lugar sobresale por sus platos peruanos, entre los que se encuentran el ceviche y los tiraditos. El sushi también ocupa un lugar destacado y suele recibir elogios de quienes lo prueban.

El increíble tartare de atún
El increíble tartare de atún rojo

La noche del jueves 18 de septiembre, Selvática ambientó una de sus sedes para celebrar el inicio de la temporada primavera-verano y presentar nuevos platos.

El evento tuvo lugar en Palmas del Pilar, un centro comercial situado en la zona norte del Gran Buenos Aires. Ubicado en el primer piso del shopping, el restaurante se preparó para recibir a más de 150 invitados en el encuentro Les Nuits de Baron B.

El concepto de Selvática propone “romper” con el entorno exterior. Al ingresar, los comensales dejan atrás la sensación de estar dentro de un centro comercial y se ven transportados a un espacio aislado y exclusivo. Una escalera propia del restaurante facilita el acceso y contribuye a crear la impresión de adentrarse en una auténtica selva.

Mercedes Román de Obrador Florida,
Mercedes Román de Obrador Florida, la chef de helados

Con un clima ideal como marco, los invitados ocuparon los tres sectores que ofrece el restaurante.

El ingreso, decorado con bambúes, reforzaba el carácter selvático que distingue al mejor restó de Pilar. La luz tenue creaba un ambiente de tranquilidad, acompañado por la música seleccionada por el DJ Alejo Berges. El salón se ambientó con velas que iluminaban las copas y los tradicionales recipientes para salsa de soja del sushi.

En la barra, los sushimen trabajaron desde el inicio preparando sus creaciones a la vista de los invitados. El champagne elegido para la noche fue Baron B, que también tuvo un papel destacado en la celebración. “La idea es presentar platos nuevos, recibir a clientes y amigos, y festejar junto al mejor DJ del país”, expresó al comenzar la noche Guillermo Bassignani, creador del restaurante, quien supervisó cada detalle durante la velada.

La experiencia se completa con
La experiencia se completa con coctelería de autor y champagne Baron B seleccionado para cada ocasión

El menú deslumbrante de Selvática

Entre las propuestas, el tartare de atún rojo llevó cubos de palta, aceite de trufa, chalaquita y una salsa acevichada, mientras que el Shiroi combinó pesca blanca fresca con salsa acevichada de coco, aceite de cilantro, remolacha, chalaquita y verdeo.

El Jangurú black ofreció una preparación con atún rojo, palta, leche de pantera negra, choclo braseado, camote crocante, esferas de cilantro y cebolla chalaquita.

El ceviche rocoto incluyó pesca blanca fresca, leche de tigre de rocoto, maíz canchita, cebolla morada, emulsión de cilantro y palta crocante.

El ceviche rocoto que destacó
El ceviche rocoto que destacó en la velada

El menú sumó rolls y niguiris al estilo omakase y, como cierre, el postre Magia de Obrador Florida, con tierra de chocolate, helado de jengibre, laja crocante de sésamo y cacao. Los maridajes elegidos fueron algunas de las etiquetas de Baron B.

La propuesta del mejor restaurante de Pilar

La propuesta de Selvática se centra en la fusión de la cocina peruana y japonesa, con platos que combinan ingredientes naturales. La atención es sobresaliente, se cuida cada uno de los detalles, todo pensado estratégicamente por su creador.

El establecimiento se destaca por una ambientación inspirada en la selva, con decoración abundante en vegetación, iluminación tenue y detalles de cerámica rústica que refuerzan la conexión con lo natural.

El eventó contó con exclusivas
El eventó contó con exclusivas presencias como Cande Ruggeri y Leo Mateu

El menú incluye ceviches, tiraditos, sushi, mariscos y productos frescos seleccionados a diario, además de una carta de cócteles exclusivos elaborados por bartenders especializados.

La barra de coctelería se destaca con tragos de autor y clásica. Desde septiembre, según contaron a Infobae, inauguraron nuevas recetas para esta temporada.

El restaurante cuenta con dos barras exclusivas, una para coctelería y otra para sushi, y la carta de vinos suma etiquetas prestigiosas.

El equipo de Selvática cuida
El equipo de Selvática cuida cada detalle para ofrecer una experiencia personalizada

Selvática ha logrado posicionarse como un referente gastronómico en la zona, elegido por deportistas, celebrities y figuras del polo, atraídos tanto por la calidad de los platos como por la privacidad del entorno.

Generar una experiencia holística e integradora, tanto por la propuesta culinaria como por su ambiente exclusivo, donde cada detalle está pensado para ofrecer un microclima único, es sin dudas la máxima que se cumple en Selvática.

Por otro lado, quienes no tengan la oportunidad de ir hasta la zona norte de Buenos Aires y no quieran perderse la elegancia de cada plato, pueden acercarse hasta el Shopping Alcorta, en la Ciudad de Buenos Aires, en donde Selvática también abrió paso como el mejor restaurante de cocina exótica asiática y latina.

*Fotos: Gustavo Gavotti

Temas Relacionados

SelváticaPilarPalmas del PilarGastronomíaúltimas noticias

Últimas Noticias

20 fotos: la presentación de la espectacular carta de Selvática para la nueva temporada

La propuesta culinaria se dio a conocer en un evento en la sede de Pilar. Hubo degustaciones, maridajes y recetas inéditas. Las mejores imágenes

20 fotos: la presentación de

Cuáles son las tres flores ideales para lograr un jardín colorido en el inicio de la primavera

Son especies que permiten disfrutar de tonos vibrantes antes y durante el cambio de estación, con cuidados mínimos y adaptabilidad a diferentes condiciones de luz y clima

Cuáles son las tres flores

Día Mundial del Colesterol: hábitos clave para mejorar los niveles y proteger la salud cardiovascular

Expertos enfatizan la importancia del estilo de vida para prevenir enfermedades y promover el bienestar

Día Mundial del Colesterol: hábitos

Ideas de decoración para celebraciones al aire libre: cómo crear ambientes memorables

Pequeños detalles pueden convertir cualquier encuentro en una experiencia visualmente impactante durante la primavera

Ideas de decoración para celebraciones

Trucos fáciles y económicos para dar nueva vida a paredes, muebles y rincones

Soluciones prácticas y sin obras, como cortinas improvisadas y efectos de pintura, ofrecen alternativas para modernizar cualquier ambiente

Trucos fáciles y económicos para
ÚLTIMAS NOTICIAS
Del nombre más popular a

Del nombre más popular a uno único: la madre quería ponerle “Benjamín” a su primer hijo y un abuelo propuso una denominación inédita

En agosto, la balanza comercial registró un saldo a favor de USD 1.402 millones

Schiaretti se afianza en Córdoba como el principal opositor a Milei y apuesta a empujar a Provincias Unidas

La tasa de desocupación se mantuvo en 7,6% en el segundo trimestre y creció la informalidad

Gonzalo Roca, la apuesta de Milei en Córdoba: “La provincia puede volver a salvar al país del kirchnerismo”

INFOBAE AMÉRICA
Alerta en Occidente: Kim Jong-un

Alerta en Occidente: Kim Jong-un acelera los ensayos con drones suicidas y ordena modernizar el arsenal norcoreano con IA

Huelga sindical en Francia: más de 300 detenidos y choques con la Policía en rechazo al ajuste fiscal del Gobierno

El nuevo álbum de The Divine Comedy sublima memoria y dolor en tono de pop orquestal

Trump y Xi Jinping intentarán cerrar un acuerdo sobre TikTok en una charla decisiva para el futuro de la app en EEUU

Qué leer esta semana: Elísabet Benavent, un misterio de Dan Brown y los amores de Borges

TELESHOW
Los Pericos adelantan la primavera

Los Pericos adelantan la primavera con un concierto íntimo en el Sheraton Pilar: “Será un show hitero”

Gastón Pauls y su infierno detrás del éxito: “Iba a rodar Nueve Reinas sin dormir por mi consumo”

Unidos en el amor y el trabajo: las famosas argentinas que eligieron a sus maridos como socios de vida

El reencuentro de Érica Rivas y Dario Lopilato luego de la polémica vuelta de Casados con hijos

Peligra Maxi López en MasterChef Celebrity por un inesperado conflicto con Wanda Nara: “La plata no aparece”