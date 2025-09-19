Selvática, el oasis gastronómico en Pilar donde se fusiona lo mejor de las cocinas asiática y latinoamericana

Selvática propone una ambientación selvática y una carta única de sushi, ceviches y cócteles de autor (Fotos: Gustavo Gavotti)

Desde el primer momento queda en evidencia: ir a Selvática no es solo deleitar el paladar. Al ingresar a este ecosistema de los sentidos, rodeado de plantas y luces verdes, el comensal siente que se adentra en una selva, donde lo que aparece ante sus ojos es mucho más que una simple experiencia gastronómica.

Como restaurante de cocina exótica asiática y latina, el lugar sobresale por sus platos peruanos, entre los que se encuentran el ceviche y los tiraditos. El sushi también ocupa un lugar destacado y suele recibir elogios de quienes lo prueban.

El increíble tartare de atún rojo

La noche del jueves 18 de septiembre, Selvática ambientó una de sus sedes para celebrar el inicio de la temporada primavera-verano y presentar nuevos platos.

El evento tuvo lugar en Palmas del Pilar, un centro comercial situado en la zona norte del Gran Buenos Aires. Ubicado en el primer piso del shopping, el restaurante se preparó para recibir a más de 150 invitados en el encuentro Les Nuits de Baron B.

El concepto de Selvática propone “romper” con el entorno exterior. Al ingresar, los comensales dejan atrás la sensación de estar dentro de un centro comercial y se ven transportados a un espacio aislado y exclusivo. Una escalera propia del restaurante facilita el acceso y contribuye a crear la impresión de adentrarse en una auténtica selva.

Mercedes Román de Obrador Florida, la chef de helados

Con un clima ideal como marco, los invitados ocuparon los tres sectores que ofrece el restaurante.

El ingreso, decorado con bambúes, reforzaba el carácter selvático que distingue al mejor restó de Pilar. La luz tenue creaba un ambiente de tranquilidad, acompañado por la música seleccionada por el DJ Alejo Berges. El salón se ambientó con velas que iluminaban las copas y los tradicionales recipientes para salsa de soja del sushi.

En la barra, los sushimen trabajaron desde el inicio preparando sus creaciones a la vista de los invitados. El champagne elegido para la noche fue Baron B, que también tuvo un papel destacado en la celebración. “La idea es presentar platos nuevos, recibir a clientes y amigos, y festejar junto al mejor DJ del país”, expresó al comenzar la noche Guillermo Bassignani, creador del restaurante, quien supervisó cada detalle durante la velada.

La experiencia se completa con coctelería de autor y champagne Baron B seleccionado para cada ocasión

El menú deslumbrante de Selvática

Entre las propuestas, el tartare de atún rojo llevó cubos de palta, aceite de trufa, chalaquita y una salsa acevichada, mientras que el Shiroi combinó pesca blanca fresca con salsa acevichada de coco, aceite de cilantro, remolacha, chalaquita y verdeo.

El Jangurú black ofreció una preparación con atún rojo, palta, leche de pantera negra, choclo braseado, camote crocante, esferas de cilantro y cebolla chalaquita.

El ceviche rocoto incluyó pesca blanca fresca, leche de tigre de rocoto, maíz canchita, cebolla morada, emulsión de cilantro y palta crocante.

El ceviche rocoto que destacó en la velada

El menú sumó rolls y niguiris al estilo omakase y, como cierre, el postre Magia de Obrador Florida, con tierra de chocolate, helado de jengibre, laja crocante de sésamo y cacao. Los maridajes elegidos fueron algunas de las etiquetas de Baron B.

La propuesta del mejor restaurante de Pilar

La propuesta de Selvática se centra en la fusión de la cocina peruana y japonesa, con platos que combinan ingredientes naturales. La atención es sobresaliente, se cuida cada uno de los detalles, todo pensado estratégicamente por su creador.

El establecimiento se destaca por una ambientación inspirada en la selva, con decoración abundante en vegetación, iluminación tenue y detalles de cerámica rústica que refuerzan la conexión con lo natural.

El eventó contó con exclusivas presencias como Cande Ruggeri y Leo Mateu

El menú incluye ceviches, tiraditos, sushi, mariscos y productos frescos seleccionados a diario, además de una carta de cócteles exclusivos elaborados por bartenders especializados.

La barra de coctelería se destaca con tragos de autor y clásica. Desde septiembre, según contaron a Infobae, inauguraron nuevas recetas para esta temporada.

El restaurante cuenta con dos barras exclusivas, una para coctelería y otra para sushi, y la carta de vinos suma etiquetas prestigiosas.

El equipo de Selvática cuida cada detalle para ofrecer una experiencia personalizada

Selvática ha logrado posicionarse como un referente gastronómico en la zona, elegido por deportistas, celebrities y figuras del polo, atraídos tanto por la calidad de los platos como por la privacidad del entorno.

Generar una experiencia holística e integradora, tanto por la propuesta culinaria como por su ambiente exclusivo, donde cada detalle está pensado para ofrecer un microclima único, es sin dudas la máxima que se cumple en Selvática.

Por otro lado, quienes no tengan la oportunidad de ir hasta la zona norte de Buenos Aires y no quieran perderse la elegancia de cada plato, pueden acercarse hasta el Shopping Alcorta, en la Ciudad de Buenos Aires, en donde Selvática también abrió paso como el mejor restaurante de cocina exótica asiática y latina.

*Fotos: Gustavo Gavotti