20 fotos: la presentación de la espectacular carta de Selvática para la nueva temporada

La propuesta culinaria se dio a conocer en un evento en la sede de Pilar. Hubo degustaciones, maridajes y recetas inéditas. Las mejores imágenes

Cecilia Castro

Cecilia Castro

La propuesta integró ambientación inspirada
La propuesta integró ambientación inspirada en la naturaleza, selección musical y maridajes de primer nivel

El encuentro en torno a la mesa puede convertirse en un viaje sensorial donde los sabores, las texturas y los aromas se entrelazan con la memoria y la celebración.

Otra de las figuras de
Otra de las figuras de la noche, Cande Ruggeri

En este contexto, la presentación de la nueva carta de Selvática propuso una experiencia que fue mucho más allá de la degustación.

Platos peruanos, opciones de sushi
Platos peruanos, opciones de sushi y coctelería exclusiva forman parte de la propuesta de Selvática

Se trató de una velada en la que la creatividad culinaria, la ambientación inspirada en la naturaleza y la selección de bebidas premium se conjugaron para reafirmar la posición del restaurante como un referente en la zona norte del Gran Buenos Aires.

Mercedes Román de Obrador
Mercedes Román de Obrador Florida

Más de 150 invitados participaron en este evento llamado Les Nuits de Baron B, donde la cocina de autor y la atmósfera cuidadosamente diseñada ofrecieron una vivencia integral.

Guillermo Stanley y Matías Patanian
Guillermo Stanley y Matías Patanian

El restaurante, situado en el primer piso del centro comercial Palmas del Pilar, ha logrado diferenciarse de la oferta tradicional gracias a una propuesta que fusiona la gastronomía peruana y japonesa, con un énfasis en ingredientes frescos y naturales seleccionados diariamente.

Rocío Vivas y Fabián Medina
Rocío Vivas y Fabián Medina Flores

La carta de Selvática abarca desde ceviches y tiraditos hasta sushi y mariscos, acompañados por una barra de coctelería que, desde septiembre, presenta nuevos tragos de autor pensados para la temporada.

Juan Manuel López
Juan Manuel López

Esta oferta se complementa con una selección de vinos de etiquetas reconocidas y una barra exclusiva para sushi, elementos que refuerzan la identidad distintiva del lugar.

El acceso al restaurante está concebido para aislar a los comensales del entorno comercial.

Un staff seleccionado se encarga
Un staff seleccionado se encarga de garantizar la calidad en cada servicio

El ingreso, flanqueado por bambúes y luces verdes, introduce a los visitantes en un ambiente que evoca una selva, reforzado por una decoración abundante en vegetación, iluminación tenue y detalles de cerámica rústica.

Uno de los platos exclusivos
Uno de los platos exclusivos de Selvática

Durante la celebración, la atmósfera se vio potenciada por la música seleccionada por el DJ Alejo Berges, responsable de la ambientación sonora de la noche.

Pablo “Polito” Pieres y Victoria
Pablo "Polito" Pieres y Victoria Aldanondo

La disposición del espacio permitió a los asistentes recorrer los tres sectores del restaurante, todos decorados con velas y los tradicionales recipientes para salsa de soja, elementos que acentuaron la identidad del lugar.

El odontólogo Santiago Braverman
El odontólogo Santiago Braverman

En la barra, los sushimen prepararon piezas en tiempo real ante la vista de los invitados, generando una dinámica interactiva que se transformó en uno de los principales atractivos de la velada.

El polista Juan Martín Nero
El polista Juan Martín Nero y su mujer Josefina Aldanondo

Entre las propuestas gastronómicas más destacadas, el tartare de atún rojo se presentó con cubos de palta, aceite de trufa, chalaquita y salsa acevichada.

Nacho Munafo y su mujer
Nacho Munafo y su mujer Natalia

El Shiroi combinó pesca blanca fresca con salsa acevichada de coco, aceite de cilantro, remolacha, chalaquita y verdeo.

Rocío Vivas
Rocío Vivas

El Jangurú black ofreció una preparación con atún rojo, palta, leche de pantera negra, choclo braseado, camote crocante, esferas de cilantro y cebolla chalaquita.

Selvática fusiona ingredientes frescos con
Selvática fusiona ingredientes frescos con una ambientación selvática en el epicentro gastronómico de Pilar

El ceviche rocoto integró pesca blanca fresca, leche de tigre de rocoto, maíz canchita, cebolla morada, emulsión de cilantro y palta crocante.

Los invitados pudieron disfrutar elaboraciones
Los invitados pudieron disfrutar elaboraciones originales en la sección dulce

El menú incluyó también rolls y niguiris al estilo omakase y, como cierre, el postre Magia de Obrador Florida, con tierra de chocolate, helado de jengibre y laja crocante de sésamo y cacao. Los maridajes seleccionados incluyeron distintas etiquetas de Baron B.

José Donoso y Elina Blaquier
José Donoso y Elina Blaquier

En tanto, la supervisión de cada aspecto de la velada estuvo a cargo del creador de Selvática, Guillermo, quien se ocupó de que la experiencia de los invitados respondiera a la premisa de ofrecer un microclima único.

El polista Facundo Pieres junto
El polista Facundo Pieres junto a Leo Mateu

Según contó Guillermo, la idea fue no solo celebrar la presentación de nuevos platos sino, sobre todo, agasajar a clientes y a amigos en un marco festivo con la música de uno de los mejores DJ del país.

Rocío Vivas y Natalia Ceccinato
Rocío Vivas y Natalia Ceccinato

Así las cosas, la reputación de Selvática como referente gastronómico en la zona se ha consolidado gracias a una propuesta integral que atrae a empresarios, deportistas, celebridades y figuras del polo.

Camila Gómez junto a Pilar
Camila Gómez junto a Pilar Gómez y su madre Susana Yahia

Todos valoran tanto la calidad de los platos como la privacidad y el ambiente exclusivo que ofrece el establecimiento.

*Fotos: Gustavo Gavotti

