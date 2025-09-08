Tendencias

Receta de torta de manzana sin TACC

Una versión libre de gluten del clásico postre, perfecta para quienes buscan opciones aptas para celíacos y fácil de preparar en casa

La receta de torta de
La receta de torta de manzana sin TACC permite disfrutar de un postre clásico apto para celíacos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La torta de manzana es uno de los postres más tradicionales tanto en Argentina como en el mundo. Su historia se remonta a las antiguas recetas europeas, especialmente las de origen alemán y británico, que se adaptaron rápidamente en los hogares argentinos.

En la versión sin TACC (sin trigo, avena, cebada ni centeno), se utilizan harinas alternativas aptas para celíacos, lo que permite disfrutar de esta torta sin preocupaciones. Es una opción ideal para agasajar a amigos y familiares con dieta libre de gluten y se puede acompañar con helado, una cucharada de dulce de leche o simplemente sola con una taza de té.

Receta de torta de manzana sin TACC

El secreto de la torta de manzana sin TACC está en seleccionar la harina apta para celíacos adecuada: puede ser premezcla libre de gluten o una combinación de harinas de arroz y almidón de maíz. La masa resulta esponjosa y suave, mientras que las manzanas le aportan humedad y dulzura natural. A menudo se espolvorea canela y, si se desea, azúcar impalpable para darle un toque especial.

Esta versión es perfecta tanto para quienes buscan un postre sin gluten como para los que quieren algo simple y delicioso. Además, la receta es fácil de preparar, ideal para quienes no tienen mucha experiencia en panadería o repostería sin TACC.

Tiempo de preparación

Hacer la torta de manzana sin TACC lleva aproximadamente 1 hora en total:

  • Preparar de ingredientes y manzanas: 15 minutos
  • Batir y armar la torta: 15 minutos
  • Calentar en horno: 30 minutos

Ingredientes

  • 3 manzanas medianas (verdes o rojas, a gusto)
  • 3 huevos
  • 150 g de azúcar
  • 150 ml de aceite neutro (girasol o maíz)
  • 200 g de premezcla sin gluten (o mezcla de 100 g de harina de arroz + 100 g de almidón de maíz)
  • 1 sobre de polvo de hornear sin TACC (10 g)
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 cucharadita de canela en polvo (opcional)
  • Ralladura de 1 limón (opcional)
La receta recomienda usar premezcla
La receta recomienda usar premezcla sin gluten o una combinación de harina de arroz y almidón de maíz (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer torta de manzana sin TACC, paso a paso

  1. Pelar y cortar las manzanas en láminas finas o cubos pequeños. Reservar.
  2. En un bol grande, batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté espumosa y de color claro.
  3. Incorporar el aceite y la esencia de vainilla, mezclando bien.
  4. Añadir la premezcla sin gluten tamizada junto con el polvo de hornear. Si se utiliza harinas y almidón, mezclar ambas antes de tamizar.
  5. Mezclar hasta lograr una masa homogénea. Agregar la ralladura de limón y la canela si se desea.
  6. Añadir la mitad de las manzanas a la masa y mezclar.
  7. Verter la mezcla en un molde previamente aceitado y enharinado con premezcla sin gluten.
  8. Distribuir el resto de las manzanas sobre la superficie de la masa.
  9. Llevar al horno precalentado a 180 °C y cocinar por 30 minutos o hasta que al insertar un palillo salga seco.
  10. Dejar enfriar, desmoldar y, si se desea, espolvorear con azúcar impalpable antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas cantidades, la torta de manzana sin TACC rinde entre 8 y 10 porciones, dependiendo del tamaño del corte.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción (1/10 del total) de esta torta contiene aproximadamente:

  • Calorías: 210
  • Grasas: 9 g
  • Grasas saturadas: 1 g
  • Carbohidratos: 32 g
  • Azúcares: 17 g
  • Proteínas: 3 g

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La torta de manzana sin TACC se puede conservar en la heladera hasta 4 días, siempre dentro de un recipiente hermético o bien cubierta. Puede perder un poco de humedad con el paso de los días, por lo que se recomienda consumirla fresca.

Una amenaza invisible: cómo los

Reconectar con viejos amigos, ¿por

De Bella Hadid a Rihanna,

Cómo un síntoma sutil y

