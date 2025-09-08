Tendencias

Las principales claves para restaurar el equilibrio corporal y mental tras viajes continuos, y prolongados

Viajeros frecuentes y pilotos destacaron prácticas de hidratación, descanso, movimiento físico, infusiones relajantes y estrategias nutricionales como herramientas esenciales para recuperar energía y ajustar el ritmo biológico tras desplazamientos extensos

Por Dante Martignoni

El desgaste físico y mental
El desgaste físico y mental afecta a quienes viajan con frecuencia, según expertos en bienestar y viajes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Viajar con frecuencia puede parecer un privilegio, pero implica un gran desgaste físico y mental. Según Forbes, quienes pasan cientos de días al año en aviones, trenes o barcos enfrentan jet lag, cansancio extremo, rigidez y desorientación que no se resuelven solo con dormir más.

El periodista especializado en viajes Daniel Scheffler, que pasó más de 250 días al año en vuelos, trenes y barcos, compartió los rituales y hábitos que utiliza para recuperar energía tras cada trayecto.

Su enfoque combina prácticas de bienestar, hidratación, movimiento físico, técnicas de relajación y algunos apoyos nutricionales, con el objetivo de minimizar el impacto del estilo de vida nómada.

Recuperar desde adentro

Uno de los primeros pasos está relacionado con la alimentación. El especialista señaló que su recurso principal es una limpieza antiinflamatoria, que ayuda a reducir la hinchazón y a recuperar vitalidad tras largas horas de aire acondicionado en cabinas o asientos estrechos.

La alimentación antiinflamatoria y la
La alimentación antiinflamatoria y la hidratación con agua de coco son claves para minimizar el impacto del jet lag (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hidratación es otro de los pilares. “El agua de coco es mi arma preferida: ligeramente dulce, ligeramente mágica y me hace sentir humano de nuevo”, afirmó Scheffler. A esto suma la práctica de abandonar la cafeína durante 24 horas para facilitar el reajuste de los ritmos circadianos, sustituyéndola por infusiones relajantes.

Además, para vuelos nocturnos, la piloto de vuelos comerciales, Savina Paül, recomendó practicar un ayuno intermitente, estrategia que permite respetar el ciclo natural de descanso y evitar digestiones pesadas que dificulten conciliar el sueño, ayudando al cuerpo a adaptarse más rápidamente al horario habitual al volver a casa.

El poder de los rituales de descanso

El sueño reparador ocupa un lugar destacado en la rutina de recuperación. Preparaciones como la Moon Milk (leche de luna), elaborada con hierbas relajantes, avena, jengibre, leche de avena y miel, se convierten en un ritual indispensable tras vuelos o traslados prolongados.

Tés personalizados con valeriana, manzanilla
Tés personalizados con valeriana, manzanilla y avena en rama favorecen la relajación y la adaptación a nuevos husos horarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el periodista recurre a tés personalizados que incluyen ingredientes como valeriana, manzanilla o avena en rama, elaborados según las necesidades de su sistema nervioso.

Conectar con el entorno y el cuerpo

Establecer contacto con la naturaleza también es parte fundamental. Caminar descalzo en el césped, realizar paseos por el parque o practicar paseos inmersivos en la naturaleza ayudan a restablecer el equilibrio después de varios días de desplazamientos. La exposición a la luz solar matinal es otra herramienta clave para sincronizar el reloj biológico.

Conectar con la naturaleza y
Conectar con la naturaleza y la exposición a la luz solar ayudan a restablecer el equilibrio tras desplazamientos (Crédito: Freepik)

Los suplementos naturales como el magnesio o adaptógenos como la rodiola complementan esta estrategia. Según relató Scheffler, caminar descalzo por Central Park con una amiga y sus perros representa un ritual que lo devuelve a la presencia y a la energía renovada.

Movimiento y técnicas físicas de recuperación

El ejercicio suave al llegar a destino es prioritario. Una caminata, independientemente de la duración, permite liberar tensiones. Los baños de vapor funcionan como espacios donde el calor disipa el estrés del viaje.

El yoga y el pilates son prácticas habituales para restaurar la movilidad de la columna tras largas horas de sedentarismo. También recomendó las inmersiones en aguas frías, por ejemplo en el mar, que generan una sensación de activación y claridad, ayudando a revitalizar el cuerpo después de extensos desplazamientos.

Espacios de descanso durante los trayectos

Según detalló Scheffler, las aerolíneas y algunos servicios de tren y barco incorporan cada vez más comodidades que favorecen la recuperación durante los viajes. Algunas salas de espera y suites de día ofrecen camas, duchas privadas y productos de cuidado personal, transformando trayectos largos en espacios de descanso privado.

Las comodidades en aerolíneas y
Las comodidades en aerolíneas y alojamientos mejoran la recuperación y el bienestar durante los trayectos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección de alojamientos y transportes con sábanas de calidad, buena iluminación y servicios básicos, como un hervidor de agua, también forma parte de la estrategia para mantenerse revitalizado durante los desplazamientos.

Apoyo nutricional y mental

Los suplementos personalizados son otra herramienta para favorecer la recuperación, combinando GABA, melatonina de liberación lenta, magnesio, L-teanina, triptófano y extractos vegetales como valeriana, pasiflora, melisa y lavanda. Su objetivo es promover un descanso profundo y natural tras viajes que cruzan múltiples zonas horarias.

Finalmente, el aspecto mental se trabaja mediante meditación, respiración consciente y la escritura en un diario personal. Según el especialista en viajes, un gurú en India enseñó que “incluso diez respiraciones conscientes, manteniendo la concentración completamente en la inhalación y la exhalación, pueden restablecer el sistema nervioso después de un viaje largo”.

