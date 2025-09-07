Tendencias

Perdonar sin recibir disculpas: claves para avanzar hacia el bienestar emocional

Liberarse del resentimiento sin recibir reconocimiento permite avanzar hacia la salud mental, según reportó Psychology Today

Por Martina Cortés Moschetti

El perdón sin disculpas permite avanzar hacia el bienestar emocional y la libertad personal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Soltar la carga de la negatividad que deja una ofensa puede parecer una de las experiencias más difíciles de atravesar, especialmente cuando la persona responsable nunca pidió disculpas. Sin embargo, según un artículo publicado por Psychology Today, el perdón no depende de la actitud del ofensor: es un acto profundamente personal que libera a quien lo concede y favorece su bienestar emocional y físico.

Lejos de significar olvido o justificación, perdonar implica romper los lazos con las emociones negativas y abrir la puerta a la propia sanación.

Beneficios del perdón para la salud

Psychology Today subraya que la capacidad de perdonar se asocia con una mejor salud mental y física. Sostener resentimientos y emociones como ira, tristeza, vergüenza o ansiedad puede contribuir a problemas de salud, como depresión, enfermedades cardíacas y diabetes.

Perdonar no significa justificar la ofensa, sino romper el vínculo con el sufrimiento y recuperar la autonomía emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El artículo enfatiza que la falta de perdón afecta el estado de ánimo y puede tener consecuencias directas y reales en el cuerpo. Por el contrario, quienes logran perdonar experimentan mayor paz interior y mejor calidad de sueño, factores que influyen positivamente en el bienestar general.

Estudios científicos recientes confirman que el acto de perdonar puede reducir la presión arterial, equilibrar los niveles hormonales y fortalecer el sistema inmunológico. Soltar el resentimiento se traduce en una vida más saludable, ya que el perdón disminuye la producción de hormonas asociadas al estrés, como el cortisol.

Perdonar sin recibir una disculpa

A pesar de estos beneficios, muchas personas se resisten a perdonar cuando no obtienen una disculpa. Expresiones como “¿Por qué debería perdonarlo?” o “Nunca podré perdonarlo por eso” reflejan lo difícil que es soltar una herida, especialmente si el responsable no reconoce su error.

Psychology Today aclara que perdonar no es minimizar los hechos ni eximir de responsabilidad a quien causó el daño; es un gesto hacia uno mismo, para dejar de cargar con el peso de la hostilidad y avanzar hacia la recuperación personal.

Perdonar sin recibir una disculpa es un acto de autocuidado que permite avanzar hacia la libertad emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El artículo enfatiza que, en muchos casos, la disculpa jamás llega. Ya sea porque el ofensor es un desconocido, alguien que ha partido o una persona que decide ignorar el daño, esperar una respuesta puede convertirse en una prisión emocional indefinida. Como explica la publicación: “El instigador vive su vida, sin verse afectado por tu ira y dolor, así que ¿por qué deberías quedarte atrapado en un espacio oscuro?”

Perdonar para sanar es, en este sentido, una decisión de autocuidado. No se trata de liberar al otro de culpa, sino de romper el vínculo con el sufrimiento y recuperar la autonomía emocional.

Estrategias para practicar el perdón

Psychology Today comparte varias estrategias para quienes desean recorrer este camino:

  • Expresar y liberar emociones: escribir en un diario, conversar con alguien de confianza o acudir a un terapeuta ayuda a procesar la rabia y tristeza. Eliminar estos sentimientos de manera constructiva es esencial para el bienestar.
  • Buscar empatía: intentar comprender las motivaciones del otro no significa justificar su conducta, pero permite humanizar el error ajeno y reconocer la capacidad de equivocarse.
  • Tomar distancia saludable: en ciertas circunstancias, alejarse física o emocionalmente, incluso evitando el contacto en redes sociales, puede facilitar la recuperación emocional y favorecer el proceso de perdón.
  • Tener autocompasión: el perdón requiere tiempo y paciencia. Ser amable consigo mismo es crucial para transitar el proceso sin presiones externas.
  • Reconocer avances personales: celebrar los pequeños progresos, como pensar en la situación con menos malestar o disminuir la intensidad del enojo, ayuda a visualizar el crecimiento emocional y mantener la motivación.
La autocompasión y el reconocimiento de avances personales son claves en el proceso gradual de perdonar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas acciones no garantizan resultados inmediatos. El proceso de perdonar es gradual, único y personal, y exige una escucha constante de las propias necesidades.

El perdón como acto de liberación personal

En su reflexión final, Psychology Today destaca que la imperfección es inherente a la naturaleza humana: todos, en diferentes momentos de la vida, necesitamos tanto perdonar como ser perdonados. Negarse a perdonar puede sentirse justo o necesario, pero muchas veces actúa como un ancla emocional.

Brindar el perdón no borra el pasado ni obliga a restaurar vínculos dañinos; representa, sobre todo, el cierre de un ciclo emocional que permite seguir adelante.

El artículo invita a cada lector a reflexionar sobre a quién podría ofrecer ese regalo: el del perdón. Ofrecerlo es un paso hacia la libertad emocional y la paz interior. Así, según Psychology Today, perdonar —aunque la disculpa nunca llegue— es una decisión sabia: es dejar la sombra del resentimiento para caminar hacia una vida más plena, saludable y generosa.

