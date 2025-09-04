Tendencias

Adiós a Giorgio Armani: la impronta que deja el diseñador que conquistó Hollywood y cambió la moda global

El diseñador italiano redefinió la elegancia y la funcionalidad en la indumentaria y estableció un nuevo paradigma que influyó tanto en la alta costura como en la moda urbana contemporánea

Myrna Leal

Por Myrna Leal

Guardar
Giorgio Armani revolucionó la moda
Giorgio Armani revolucionó la moda con su visión de elegancia sobria y comodidad funcional (REUTERS/Alessandro Garofalo)

La impronta de Giorgio Armani en la moda contemporánea se percibe en cada prenda que privilegia la comodidad, la elegancia sobria y la funcionalidad. El diseñador italiano, quien falleció este jueves a los 91 años, según confirmó su casa de moda, deja un legado que redefinió la sastrería y el concepto de “lujo silencioso”, una estética que ha marcado tanto la alta costura como la moda urbana global.

Nacido en Piacenza el 11 de julio de 1934, Armani inició su trayectoria lejos de los reflectores de la moda. Tras estudiar Medicina en la Universidad de Milán y cumplir el servicio militar, se incorporó como escaparatista y vendedor en los grandes almacenes La Rinascente. Su carrera en el diseño comenzó en 1961, cuando fue contratado por Nino Cerruti para trabajar en la marca Hitman, experiencia que resultó fundamental para su formación. En 1974, presentó su primera colección independiente en la Sala Bianca del Palazzo Pitti en Florencia y, al año siguiente, fundó la firma Giorgio Armani junto a su socio Sergio Galeotti, inicialmente dedicada a la moda masculina y, desde 1976, también a la femenina con la incorporación de su hermana Rosanna.

La revolución de Armani en la sastrería se consolidó con la introducción del traje desestructurado. Eliminó hombreras rígidas, forros internos y cortes severos, reemplazándolos por líneas suaves y materiales livianos que acompañan el cuerpo sin imponer rigidez. Esta innovación respondió a una época que demandaba menos jerarquía y mayor comodidad, y se convirtió en el sello distintivo de la marca. La imagen de Richard Gere en “American Gigolo” (1980) y la estética de “Miami Vice” popularizaron este estilo, que se mantuvo como base de múltiples versiones del traje contemporáneo, desde el “power suit” ejecutivo hasta las interpretaciones actuales del “lujo silencioso”.

La actriz italiana Sophia Loren
La actriz italiana Sophia Loren asiste a un desfile de moda exclusivo de Giorgio Armani en Milán, Italia, el jueves 30 de abril de 2015 (Foto AP/Luca Bruno)

En el ámbito femenino, Armani propuso una alternativa a la indumentaria tradicional, evitando tanto la feminización forzada como la masculinización rígida. Creó una sastrería pensada para el cuerpo femenino, con líneas limpias y cortes precisos, donde el pantalón dejó de ser transgresor para convertirse en pieza central del guardarropa profesional. El blazer se transformó en símbolo de autoridad y fluidez para mujeres que buscaban presencia sin sacrificar movimiento. Actrices como Diane Keaton, Michelle Pfeiffer y Cate Blanchett adoptaron este estilo, consolidando la estética Armani en la cultura visual y en las alfombras rojas.

Durante los años 90, según el archivo de Vogue Runway, la expansión global del estilo Armani se manifestó en trajes monocromos, faldas rectas y vestidos sobrios, siempre diseñados con materiales nobles y una estructura que prioriza la caída natural. El enfoque no era imponer formas, sino respetar el movimiento del cuerpo y su relación con el entorno. En palabras del propio diseñador: “La elegancia no es ser notado, sino ser recordado”.

El vínculo de Armani con el cine ha sido constante. Ha vestido a figuras como Sophia Loren, Julia Roberts, Anne Hathaway, Zendaya, Robert De Niro, Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet en festivales como Cannes, Venecia y los premios Oscar. La línea Armani Privé, dedicada a la alta costura, reforzó esta permanencia con colecciones que integran técnica artesanal y sobriedad, mientras que Emporio Armani y Giorgio Armani Ready-to-Wear adaptaron ese lenguaje para públicos más jóvenes, con piezas de sastrería relajada y siluetas sin definición binaria.

Giorgio Armani, el creador del
Giorgio Armani, el creador del “lujo silencioso” y referente global de la moda (REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo)

La influencia de Armani se extiende más allá de la moda. Su empresa diversificó su producción hacia accesorios, cosméticos, diseño de interiores y hoteles. En 2000, lanzó la colección Armani Casa, inspirada en el Art Deco y el modernismo, y abrió restaurantes como Armani/Nobu en Milán, donde fusionó la cocina japonesa y europea. La marca cuenta con más de 300 tiendas propias en todo el mundo y ha fortalecido su presencia digital en los últimos años.

La independencia creativa ha sido una constante en la trayectoria de Armani. En un entorno dominado por conglomerados, su decisión de mantener la propiedad y dirección creativa de la compañía le permitió sostener una coherencia estética y avanzar en políticas sostenibles. Desde 2019, la empresa implementó un programa de reducción de emisiones, utilización de fibras certificadas y trazabilidad de la cadena de valor.

El impacto de Armani en la moda urbana se refleja en las colecciones de Emporio Armani, que incorporan pantalones amplios, blazers sin género y géneros ligeros que priorizan la versatilidad. El diseño acompaña los cambios culturales que privilegian la comodidad, la individualidad y el respeto por los cuerpos diversos.

La impronta de Giorgio Armani:
La impronta de Giorgio Armani: adiós al diseñador que cambió la forma de vestir (REUTERS/Alessandro Garofalo)

En una entrevista publicada por el canal de Youtube ‘The Business of Fashion’ en mayo de 2015, Armani expresó: “Nunca pensé introducirme en el mundo de la moda, pero accidentalmente traté con personas de la moda en diferentes áreas, desde la publicidad hasta la distribución. Me di cuenta que podía ofrecer algo creativo. Acepté entrar al negocio de la ropa y encargarme de la moda masculina, aprendiendo todo desde cero, desde el diseño y las telas. Nunca fui a una escuela de modas tampoco”.

El legado de Giorgio Armani trasciende generaciones y fronteras, consolidando una visión de la moda como lenguaje silencioso, preciso y funcional, capaz de adaptarse a los tiempos sin perder su esencia.

Temas Relacionados

Giorgio ArmaniModaúltimas noticiaslegado de Giorgio Armani

Últimas Noticias

Qué es la ‘cárcel de los osos polares’ en Canadá, un lugar donde estos mamíferos permanecen 30 días sin comida

Con 28 celdas individuales, la instalación busca preservar su instinto natural para garantizar la seguridad y la conservación de la especie

Qué es la ‘cárcel de

Los expertos destacan los pros y contras de entrenar sin calzado

La práctica de entrenar sin zapatos se expande en gimnasios y redes sociales, impulsando nuevas formas de fortalecer el cuerpo, aunque requiere atención a la seguridad, la transición gradual y la protección ante posibles lesiones o infecciones

Los expertos destacan los pros

Las tiras nasales magnéticas podrían mejorar la respiración pero no garantizan mejor sueño

El uso de este dispositivo por un experto en rinología evidenció mejoras subjetivas en la respiración. Aunque en una columna para Science Focus explicó que la calidad y duración del sueño no cambiaron significativamente durante su experiencia

Las tiras nasales magnéticas podrían

Por qué la almohada podría estar arruinando el sueño y cómo elegir la opción correcta según expertos

Para fisioterapeutas y especialistas en posturas citados por The Telegraph, la posición, el tamaño y el material del soporte son determinantes para mantener la columna alineada y evitar molestias durante la noche

Por qué la almohada podría

Para qué sirve licuar cáscara de banana y vinagre

Una mezcla sencilla y económica puede marcar la diferencia en la salud de las plantas y la reducción de desechos en casa

Para qué sirve licuar cáscara
ÚLTIMAS NOTICIAS
Qué reveló la autopsia al

Qué reveló la autopsia al hombre asesinado a golpes por motochorros en La Plata

Rosario: detuvieron a una mujer sospechada de haber organizado una balacera contra su propia casa

Dólar hoy en vivo: a cuánto abre este jueves 4 de septiembre y cuál es el precio minuto a minuto

Cuáles son los tipos de edulcorantes asociados al envejecimiento cerebral

La Matanza: un policía de la Bonaerense hirió a uno de los dos motochorros que intentaron robarle cuando iba a trabajar

INFOBAE AMÉRICA
Una prestigiosa historiadora francesa polemiza

Una prestigiosa historiadora francesa polemiza con el Louvre por la restitución de obras a África

Rusia castiga a Armenia por su acercamiento a Europa: redujo a la mitad los intercambios comerciales

Subastarán casi un centenar de obras de Lichtenstein, con valor de USD 15 millones

Líderes europeos hablaron con Trump y garantizaron la seguridad de Ucrania ante los ataques de Putin

“Holofiction”, el experimento visual que impacta en Venecia con su particular relectura del Holocausto

TELESHOW
La primera salida de soltero

La primera salida de soltero de Nico Vázquez después de su divorcio de Gimena Accardi: a dónde fue y con quién

Bautista Vicuña mandó al frente a Pampita y expuso su debilidad en Los 8 Escalones: “Media floja”

El desgarrador recuerdo de Cecilia Milone a Chico Novarro en el día que hubiera cumplido años: “Yo soy tuya, renacé”

Soledad Silveyra recordó la insólita propuesta que le hizo Osvaldo Laport en una telenovela: “Vamos a hacerlo”

De los lujos al anonimato: Mariana Nannis niega su nueva realidad tras ser vista trabajando en Marbella