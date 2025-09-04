10 looks icónicos de Giorgio Armani en la alfombra roja, de Demi Moore a Cate Blanchet

El diseñador italiano que vistió a las estrellas de Hollywood, falleció a los 91 años

La industria de la moda despide a Giorgio Armani, diseñador italiano considerado símbolo global de la elegancia y la innovación, quien falleció a los 91 años este jueves, según informó su empresa en un comunicado oficial.

La muerte de Armani representa el cierre de una era que marcó la historia del diseño y las alfombras rojas en todo el mundo.

A lo largo de 54 años de carrera, Armani consolidó su nombre como sinónimo de sofisticación, tanto en el trabajo de sastrería masculina como en la creación de vestidos de alta costura. Su marca, fundada en 1973, fue pionera en transformar la imagen del traje clásico y en estrechar la relación entre la moda y Hollywood; grandes figuras del cine mundial encontraron en su atelier una referencia obligada para la temporada de premios.

La estrecha colaboración entre el diseñador y los eventos cinematográficos produjo momentos emblemáticos en las principales galas de premiación. A continuación, una selección de los 10 looks más recordados de Giorgio Armani en las alfombras rojas que definen su legado:

1- Demi Moore, Globos de Oro 2025

Moore recibió su premio con un vestido escultural sin tirantes y corpiño perlado, reflejo de la innovación constante en los diseños de la casa italiana (Reuters)

La protagonista de The Substance eligió un vestido escultural sin tirantes, realizado en tono perlado, para recibir su Globo de Oro. El corpiño, diseñado como abierto por la mitad, aludió al papel dual de su personaje, según explicó la actriz en la alfombra roja.

2- Cate Blanchett, Festival de Venecia 2018

Cate Blanchett llevó un vestido negro de Armani Privé con escote profundo, plumas blancas y sutiles lentejuelas, una combinación que resaltó la elegancia y el sello artesanal de la firma (AFP)

Cate Blanchett eligió un vestido negro de escote profundo, decorado con plumas blancas en la parte superior y la espalda. El diseño de Armani Privé incorporó además lentejuelas distribuidas de forma discreta alrededor del escote.

3- Isabelle Huppert, Oscars 2017

La actriz francesa eligió un vestido inspirado en el estilo "flapper" de los años 20, reafirmando la visión atemporal de Armani

La actriz francesa eligió una silueta sobria diseñada por Armani Privé, inspirada en el estilo “flapper” de los años 20. El vestido reinterpretó el glamour clásico y marcó una diferencia en la ceremonia de la Academia.

4- Rihanna, Grammy 2017

La cantante impactó con un conjunto de top naranja con diamantes de imitación y falda voluminosa de organza negra firmado por Armani

La artista barbadense seleccionó un conjunto de Armani Privé que incluyó un top naranja adornado con diamantes de imitación y una voluminosa falda de organza negra, creación que requirió un análisis minucioso para dimensionar todos sus detalles.

5- Nicole Kidman, Oscars 2018

La colaboración recurrente entre Armani y Kidman se vio reflejada en este segundo vestido azul real de seda con lazo en la cintura (AP)

Nicole Kidman lució en los Premios de la Academia un vestido de seda azul real de Armani Privé, destacado por los detalles en la cintura que recuerdan la silueta de una cinta.

6- Zendaya, Oscars 2024

La actriz estadounidense vistió un modelo personalizado de la colección primavera/verano 2024, combinado en plateado y rosa flamenco, con palmeras metálicas bordadas como homenaje visual a Los Ángeles.

Zendaya deslumbró con un vestido a medida en tonos plateado y rosa flamenco, adornado con palmeras metálicas inspiradas en Los Ángeles (Reuters)

7- Lupita Nyong’o, Oscars 2024

La actriz keniana-mexicana eligió una pieza en azul pato, reminiscente del vestido de su consagración en la Academia, pero en esta ocasión, bordada con cristales y plumas de la firma italiana.

Nyong’o brilló en los Premios de la Academia con una pieza azul pato, bordada con cristales y plumas, confeccionada especialmente para ella por Armani Privé (Reuters)

8-Julia Roberts, Fashion Awards 2019

Roberts deslumbró con un mono con cristales, escote profundo y hombros marcados, homenaje a la sastrería precisa de Armani (Reuters)

Luego de su histórica aparición con un traje extragrande de Armani en los Globos de Oro de 1990, Julia Roberts optó en 2019 por un mono de cristales con escote y hombros pronunciados, una pieza de la colección otoño/invierno 2019/20 que evidenció la pasión del diseñador por el corte.

9- Caterina Murino, Festival de Venecia 2023

La actriz italiana apostó al rojo emblemático de Armani con un vestido personalizado cubierto de cristales en el festival veneciano (Reuters)

La actriz italiana apostó por el color rojo, sello característico de la casa, luciendo un vestido personalizado de Armani Privé recubierto de cristales en la alfombra del Festival de Cine de Venecia.

10- Lady Gaga, Grammy 2010

Lady Gaga lució un diseño de Armani Privé que combinó la audacia estilística de la artista con la sofisticación de la casa italiana, dando inicio a una colaboración que se consolidaría en sus proyectos posteriores

Lady Gaga sorprendió en 2010 al elegir un vestido de Armani Privé en un momento en que su imagen se asociaba con la experimentación y la ruptura de normas en la moda. La colaboración con Giorgio Armani, reconocido por su estilo clásico y elegante, resaltó la versatilidad creativa tanto de la artista como de la firma italiana. Este encuentro marcó el comienzo de una relación más estrecha entre Gaga y Armani, quien más tarde se encargó del vestuario para la gira Monster Ball.

La permanencia de Giorgio Armani en lo más alto de la industria y su impacto transversal en la cultura pop se refleja en la diversidad y la influencia de estos looks, que ya forman parte de la historia visual del último medio siglo.