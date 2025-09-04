Tendencias

10 looks icónicos de Giorgio Armani en la alfombra roja, de Demi Moore a Cate Blanchet

Del Oscar a los Grammy, el diseñador italiano vistió a las mayores estrellas de Hollywood. Su muerte deja una huella imborrable en premiaciones internacionales con creaciones que definieron época

Valeria Chavez

Por Valeria Chavez

Guardar
El diseñador italiano que vistió
El diseñador italiano que vistió a las estrellas de Hollywood, falleció a los 91 años

La industria de la moda despide a Giorgio Armani, diseñador italiano considerado símbolo global de la elegancia y la innovación, quien falleció a los 91 años este jueves, según informó su empresa en un comunicado oficial.

La muerte de Armani representa el cierre de una era que marcó la historia del diseño y las alfombras rojas en todo el mundo.

A lo largo de 54 años de carrera, Armani consolidó su nombre como sinónimo de sofisticación, tanto en el trabajo de sastrería masculina como en la creación de vestidos de alta costura. Su marca, fundada en 1973, fue pionera en transformar la imagen del traje clásico y en estrechar la relación entre la moda y Hollywood; grandes figuras del cine mundial encontraron en su atelier una referencia obligada para la temporada de premios.

La estrecha colaboración entre el diseñador y los eventos cinematográficos produjo momentos emblemáticos en las principales galas de premiación. A continuación, una selección de los 10 looks más recordados de Giorgio Armani en las alfombras rojas que definen su legado:

1- Demi Moore, Globos de Oro 2025

Moore recibió su premio con
Moore recibió su premio con un vestido escultural sin tirantes y corpiño perlado, reflejo de la innovación constante en los diseños de la casa italiana (Reuters)

La protagonista de The Substance eligió un vestido escultural sin tirantes, realizado en tono perlado, para recibir su Globo de Oro. El corpiño, diseñado como abierto por la mitad, aludió al papel dual de su personaje, según explicó la actriz en la alfombra roja.

2- Cate Blanchett, Festival de Venecia 2018

Cate Blanchett llevó un vestido
Cate Blanchett llevó un vestido negro de Armani Privé con escote profundo, plumas blancas y sutiles lentejuelas, una combinación que resaltó la elegancia y el sello artesanal de la firma (AFP)

Cate Blanchett eligió un vestido negro de escote profundo, decorado con plumas blancas en la parte superior y la espalda. El diseño de Armani Privé incorporó además lentejuelas distribuidas de forma discreta alrededor del escote.

3- Isabelle Huppert, Oscars 2017

La actriz francesa eligió un
La actriz francesa eligió un vestido inspirado en el estilo "flapper" de los años 20, reafirmando la visión atemporal de Armani

La actriz francesa eligió una silueta sobria diseñada por Armani Privé, inspirada en el estilo “flapper” de los años 20. El vestido reinterpretó el glamour clásico y marcó una diferencia en la ceremonia de la Academia.

4- Rihanna, Grammy 2017

La cantante impactó con un
La cantante impactó con un conjunto de top naranja con diamantes de imitación y falda voluminosa de organza negra firmado por Armani

La artista barbadense seleccionó un conjunto de Armani Privé que incluyó un top naranja adornado con diamantes de imitación y una voluminosa falda de organza negra, creación que requirió un análisis minucioso para dimensionar todos sus detalles.

5- Nicole Kidman, Oscars 2018

La colaboración recurrente entre Armani
La colaboración recurrente entre Armani y Kidman se vio reflejada en este segundo vestido azul real de seda con lazo en la cintura (AP)

Nicole Kidman lució en los Premios de la Academia un vestido de seda azul real de Armani Privé, destacado por los detalles en la cintura que recuerdan la silueta de una cinta.

6- Zendaya, Oscars 2024

La actriz estadounidense vistió un modelo personalizado de la colección primavera/verano 2024, combinado en plateado y rosa flamenco, con palmeras metálicas bordadas como homenaje visual a Los Ángeles.

Zendaya deslumbró con un vestido
Zendaya deslumbró con un vestido a medida en tonos plateado y rosa flamenco, adornado con palmeras metálicas inspiradas en Los Ángeles (Reuters)

7- Lupita Nyong’o, Oscars 2024

La actriz keniana-mexicana eligió una pieza en azul pato, reminiscente del vestido de su consagración en la Academia, pero en esta ocasión, bordada con cristales y plumas de la firma italiana.

Nyong’o brilló en los Premios
Nyong’o brilló en los Premios de la Academia con una pieza azul pato, bordada con cristales y plumas, confeccionada especialmente para ella por Armani Privé (Reuters)

8-Julia Roberts, Fashion Awards 2019

Roberts deslumbró con un mono
Roberts deslumbró con un mono con cristales, escote profundo y hombros marcados, homenaje a la sastrería precisa de Armani (Reuters)

Luego de su histórica aparición con un traje extragrande de Armani en los Globos de Oro de 1990, Julia Roberts optó en 2019 por un mono de cristales con escote y hombros pronunciados, una pieza de la colección otoño/invierno 2019/20 que evidenció la pasión del diseñador por el corte.

9- Caterina Murino, Festival de Venecia 2023

La actriz italiana apostó al
La actriz italiana apostó al rojo emblemático de Armani con un vestido personalizado cubierto de cristales en el festival veneciano (Reuters)

La actriz italiana apostó por el color rojo, sello característico de la casa, luciendo un vestido personalizado de Armani Privé recubierto de cristales en la alfombra del Festival de Cine de Venecia.

10- Lady Gaga, Grammy 2010

Lady Gaga lució un diseño
Lady Gaga lució un diseño de Armani Privé que combinó la audacia estilística de la artista con la sofisticación de la casa italiana, dando inicio a una colaboración que se consolidaría en sus proyectos posteriores

Lady Gaga sorprendió en 2010 al elegir un vestido de Armani Privé en un momento en que su imagen se asociaba con la experimentación y la ruptura de normas en la moda. La colaboración con Giorgio Armani, reconocido por su estilo clásico y elegante, resaltó la versatilidad creativa tanto de la artista como de la firma italiana. Este encuentro marcó el comienzo de una relación más estrecha entre Gaga y Armani, quien más tarde se encargó del vestuario para la gira Monster Ball.

La permanencia de Giorgio Armani en lo más alto de la industria y su impacto transversal en la cultura pop se refleja en la diversidad y la influencia de estos looks, que ya forman parte de la historia visual del último medio siglo.

Temas Relacionados

Giorgio ArmaniModaAlfombra rojaLooksúltimas noticias

Últimas Noticias

10 minutos que pueden cambian el cerebro: la regla de Steve Jobs para potenciar la mente y la creatividad

A veces, la clave para superar bloqueos no está en trabajar más, sino en alterar la rutina. Un pequeño gesto diario puede abrir nuevas perspectivas y transformar la manera de enfrentar problemas complejos

10 minutos que pueden cambian

Cuáles son las frutas que pueden conservarse en el congelador y aquellas que es mejor mantenerlas naturales

Una nutricionista explicó a The Telegraph cómo preparar correctamente alimentos de temporada de distintas variedades para prolongar su frescura, y qué productos rinden óptimamente al frío frente a aquellos que conviene consumirlos naturales

Cuáles son las frutas que

Receta de galletitas de naranja sin harina, rápida y fácil

Una opción ideal para quienes buscan bocados sin gluten, con ingredientes simples y un toque cítrico irresistible

Receta de galletitas de naranja

Adiós a Giorgio Armani: cuál es la impronta del diseñador que conquistó Hollywood y cambió la moda global

El diseñador italiano redefinió la elegancia y la funcionalidad en la indumentaria y estableció un nuevo paradigma que influyó tanto en la alta costura como en la moda urbana contemporánea

Adiós a Giorgio Armani: cuál

Qué es la ‘cárcel de los osos polares’ en Canadá, un lugar donde estos mamíferos permanecen 30 días sin comida

Con 28 celdas individuales, la instalación busca preservar su instinto natural para garantizar la seguridad y la conservación de la especie

Qué es la ‘cárcel de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Alerta por los casos de

Alerta por los casos de grooming en Roblox: el “no converses con extraños” no es suficiente

Condenaron a la mamá y el padrastro de León Aquino, el bebé de 18 meses torturado y asesinado en Berazategui

Broda analizó la volatilidad del dólar: “Después de las elecciones hay que recalibrar el programa”

Quién es el empresario que le ganó una dura batalla en la Corte al Sindicato de Camioneros por un bloqueo a su pyme

El Gobierno expulsó a José Noriega, el agente del régimen de Nicolás Maduro que ingresó al país

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Quién es Arturo Murillo, el ex ministro boliviano que enfrenta la cárcel tras ser deportado de EEUU

10 minutos que pueden cambian el cerebro: la regla de Steve Jobs para potenciar la mente y la creatividad

De opositor a chavista: la traición de José Gregorio Noriega, el agente del régimen de Nicolás Maduro expulsado de la Argentina

La dictadura de Cuba culpa a la falta de divisas por los apagones, que este jueves alcanzarán a casi la mitad de la isla

El Gobierno de Francia aseguró que luchará para mejorar las salvaguardas del acuerdo con el Mercosur que apoya el resto de la UE

TELESHOW
Noche solidaria en lo de

Noche solidaria en lo de Guido Kaczka: el mago que recaudó una cifra millonaria para un niño con parálisis cerebral

Así fue el reencuentro de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa después de dos meses y en medio de rumores de separación

La boda de Valeria Mazza y Alejandro Gravier según Giorgio Armani: musa, arte, estilo y una galera desobediente

La primera salida de soltero de Nico Vázquez después de su divorcio de Gimena Accardi: a dónde fue y con quién

Bautista Vicuña mandó al frente a Pampita y expuso su debilidad en Los 8 Escalones: “Media floja”