El impresionante cambio físico de Post Malone: así perdió 27 kilos y dejó atrás los excesos

El cambio de hábitos de Post Malone es reconocido como un ejemplo de transformación saludable en la cultura pop actual (REUTERS)

En la última década, el cantante y compositor estadounidense Post Malone pasó de ser el emblema de una estética musical rebelde a protagonista de un fenómeno más amplio: la metamorfosis integral de una figura pública que aprendió a equilibrar salud, autenticidad y creatividad.

Lo que comenzó como un giro personal e introspectivo, impulsado por la necesidad de bienestar, adquirió dimensiones que alcanzan la industria de la moda más exigente y redefinen el rol del artista contemporáneo.

El punto de partida de esta transformación física, según Men’s Health, fue una suma de decisiones sencillas pero implacables. El propio Post Malone relató en distintas entrevistas cómo, al dejar las gaseosas, reducir la presencia de alimentos ultraprocesados y adaptar ejercicios a su exigente agenda de conciertos, consiguió no solo un cambio visible en su apariencia sino, sobre todo, un renovado sentido de confianza e impulso vital.

El artista vivió largas giras, horarios caóticos, exigencias constantes y, como efecto colateral, malos hábitos alimenticios. En su punto más alto de peso, llegó a registrar 108 kilos, un incremento asociado principalmente al consumo constante de bebidas azucaradas y al desorden en la alimentación durante las giras.

La decisión de modificar la alimentación y el ejercicio diario condujo a una pérdida significativa de peso en Post Malone (REUTERS)

El nacimiento de su hija en mayo de 2022 supuso un punto de inflexión vital que lo impulsó a romper con esta inercia.

Aquellas modificaciones, lejos de tratarse de un sacrificio pasajero, se consolidaron como un nuevo estilo de vida. Para Malone, el ejercicio de la disciplina no surgió únicamente del deseo de verse bien.

Abandonar viejos hábitos le permitió acercarse a la paternidad desde otra perspectiva, desarrollar mayor constancia y descubrir placer en las pequeñas victorias diarias.

Entre sus consejos se destaca uno de los más sencillos, mantener a mano opciones prácticas, como la salsa picante sin caloría, que ilustra el espíritu de su transformación: accesibilidad y perseverancia. Con ello, logró perder 27 kilos, pero más allá de la cifra, adquirió una percepción renovada de sí mismo y del mundo que lo rodea.

La metamorfosis física abrió inevitablemente un nuevo capítulo en su trayectoria pública.

La exposición mediática no solo reflejó cambios externos, sino que evidenció un proceso genuino de cuidado personal y búsqueda de equilibrio. Esta evolución fue recibida positivamente, especialmente entre quienes encuentran inspiración en figuras públicas que priorizan bienestar y salud mental.

El salto internacional: debut de Austin Post Apparel en París

El bienestar físico y mental se convierte en sello personal de Post Malone y fuente de inspiración para sus seguidores

La consolidación de una mentalidad renovada encontró eco rápidamente en los proyectos creativos del artista. Según Vogue, el escenario de la moda internacional, históricamente reservado para nombres de larga tradición, abrió sus puertas a Austin Post Apparel, la marca personal de Post Malone, que debutó el 1 de septiembre de 2025 en París con la colección “Season One: At First Light”.

La elección de la antigua mansión de Karl Lagerfeld como locación aportó un simbolismo especial, situando la propuesta en el corazón de la alta costura mundial.

Lo más notable de esta colección fue la manera en que logró expresar la identidad de Malone a través de la indumentaria. La mezcla entre la rudeza y practicidad del oeste estadounidense —denim, camperas con flecos, botas de cuero— y las líneas minimalistas del lujo europeo creó un lenguaje propio.

El desfile, marcado por la aparición de un vaquero genuino en la pasarela y la selección de total looks que dialogaban entre tradición y futuro, se viralizó rápidamente, posicionando a la marca como una de las revelaciones del año en los circuitos de la moda.

La repercusión en redes sociales, potenciada por la puesta en escena y la participación de nombres influyentes de la moda, consolidó la imagen de Post Malone como una de las figuras más intrigantes y completas del año.