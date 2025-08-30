Tendencias

De Andrew Garfield a Julia Roberts, los looks más destacados de la tercera red carpet del Festival de Cine de Venecia

Entre el 27 de agosto y el 6 de septiembre, la ciudad italiana se convierte en escenario del evento cinematográfico del año. Los estilos que sobresalieron en una nueva jornada

Por Cecilia Castro

Durante el tercer día de actividades, la atención global se enfoca en la alfombra roja y los outfits que imponen tendencia

El 82º Festival Internacional de Cine de Venecia vivió hoy su tercera jornada, marcada por la llegada de algunas de las personalidades más reconocidas del cine internacional y una serie de estrenos que ya despiertan expectativas de cara a la temporada de premios.

El certamen, que se desarrolla en la ciudad italiana desde el 27 de agosto hasta el 6 de septiembre, volvió a captar la atención global por la combinación de propuestas cinematográficas y despliegue de moda en la alfombra roja.

Julia Roberts: ícono de la pantalla grande con elegancia atemporal

Julia Roberts, ganadora del Óscar y estrella de grandes éxitos como Pretty Woman y Notting Hill encabezó la proyección de After the Hunt.

Julia Roberts REUTERS/Yara Nardi
Sobre la alfombra roja optó por un vestido largo negro de silueta ajustada y textura en rombos, con mangas largas y caída fluida. Una pulsera de diamantes y el cabello suelto con ondas suaves completaron el conjunto, subrayando su estilo clásico y refinado.

En el photocall eligió una camisa satinada dorada bajo un blazer oversize azul marino, pantalones a juego y tacones de punta fina. La combinación de prendas relajadas y detalles sofisticados dejó ver una versión contemporánea y cómoda de la actriz.

La actriz Julia Roberts posa
Andrew Garfield: superproducciones y toques retro urbanos

Andrew Garfield es conocido por su participación en sagas como The Amazing Spider-Man y el fenómeno mundial Spider-Man: No Way Home.

En la alfombra roja apostó por un traje azul celeste de corte amplio, solapas anchas y doble botonadura, junto a un pantalón ancho sobre botines de gamuza gris oscuro. Usó camisa de rayas claras, cuello abierto y una corbata desenfadada, logrando un look distendido con puntos retro.

Andrew Garfield REUTERS/Yara Nardi
Para el photocall eligió un suéter celeste de punto con textura trenzada, remangado sutilmente, acompañado de pantalón beige holgado y zapatillas deportivas en tonos crema, verde y rosa. Este conjunto reflejó comodidad, modernidad y juventud.

Lee Byung-hun: referencias clásicas y éxito surcoreano

El actor en el photocall
Lee Byung-hun el malvado líder en El juego del calamar participó en la proyección de No Other Choice, película coreana en competencia y lució un esmoquin negro clásico con solapas satinadas, camisa blanca almidonada, moño negro y zapatos de charol.

Un brazalete de cuentas marrones sumó un toque personal a la sobriedad del conjunto, mientras el peinado impecable reforzó una imagen pulida.

Lee Byung-hun REUTERS/Remo Casilli
Emanuela Fanelli: distinción italiana

Emanuela Fanelli ganó notoriedad en televisión con Call My Agent – Italia. En la alfombra roja de After the Hunt eligió un vestido largo sin tirantes en tono champagne con brillos y pedrería sutil, corset ajustado y falda amplia hasta el suelo.

Un peinado con ondas sueltas y maquillaje natural enfatizaron el aire clásico y luminoso del diseño.

Emanuela Fanelli REUTERS/Remo Casilli
Lady Eliza y Lady Amelia Spencer: moda real y vocación solidaria

Las gemelas Lady Eliza Spencer y Lady Amelia Spencer, sobrinas de la princesa Diana, se consolidaron como figuras de la moda y la vida pública británica.

Ambas deslumbraron con estilos inspirados en la Grecia clásica: Eliza con vestido largo azul hielo de gasa translúcida y capa asimétrica, cinturón drapeado y accesorios brillantes; Amelia con vestido tono melocotón de gasa liviana, capa vaporosa y llamativa joyería. Llevaban recogidos pulidos y maquillaje suave, logrando un efecto armonioso y etéreo.

Lady Eliza Spencer y Lady
Son Ye-jin: proyección surcoreana y sofisticación moderna

Son Ye-jin es referente de la industria asiática por Aterrizaje de emergencia en tu corazón. En la alfombra roja de No Other Choice apostó por un vestido de gala negro con cuerpo de encaje y transparencias, bordado floral en escote halter y falda de tul largo con detalles brillantes.

Peinado recogido en moño alto, accesorios discretos y manicura oscura completaron una presencia sobria y moderna.

Son Ye-jin REUTERS/Remo Casilli
Ayo Edebiri: nueva ola de talento y audacia en color

Ayo Edebiri es protagonista de la serie premiada The Bear y voz en animaciones como Big Mouth. En Venecia asistió con un impactante vestido rojo escarlata asimétrico, palabra de honor y drapeado estructurado.

Pendientes grandes, maquillaje neutro y ondas sueltas en el cabello aportaron equilibro entre presencia y estilo contemporáneo.

Ayo Edebiri REUTERS/Yara Nardi
Chloë Sevigny: culto independiente y estética experimental

Chloë Sevigny, figura del cine alternativo gracias a Zodiac, eligió un minivestido de encaje negro con mangas largas y silueta ajustada.

Destacó una voluminosa estructura globo en la cadera, sandalias de tiras y collar joya plateado, combinados con recogido pulido y actitud vanguardista.

Chloe Sevigny REUTERS/Remo Casilli
El tercer día del Festival de Venecia reunió talentos que han dejado huella en la pantalla y la cultura, presentando ante el público internacional una galería de estilos, trayectorias y éxitos taquilleros de diversas generaciones y geografías.

