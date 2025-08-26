Tendencias

Diez pizzerías históricas de Buenos Aires fueron reconocidas como emblemas de la gastronomía porteña

Una selección de locales tradicionales recibió una distinción oficial por su aporte a la identidad culinaria de la ciudad. El reconocimiento destaca recetas, técnicas y costumbres transmitidas durante décadas

Las recetas originales y la fermentación natural distinguen la pizza porteña en sus locales emblemáticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gastronomía argentina se consolidó como una referencia internacional, y la pizza porteña es uno de sus íconos más reconocidos.

En este contexto, diez restaurantes históricos de la Ciudad de Buenos Aires recibieron el 26 de agosto la distinción de “Pizzería Emblemática Porteña”. Se trata de La Americana, El Fortín, Güerrin, El Cuartito, Las Cuartetas, Pin Pun, Casa Burgio, Angelin, La Mezzetta y Banchero (La Boca).

Para obtener el galardón, los lugares deben cumplir condiciones centrales como producción artesanal en el local, una trayectoria de más de cincuenta años y el uso de hornos tradicionales.

La iniciativa fue impulsada por la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (APYCE) junto al Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad.

La pizza al molde y el corte a cuchilla conforman la identidad de las mejores pizzerías de Buenos Aires (Freepik)

El reconocimiento exige que al menos el 80% de los requisitos adicionales se cumpla en cada establecimiento. Entre estos puntos figuran la elaboración de pizza al molde, con diámetros que oscilan entre 33 y 36 centímetros y un espesor de entre uno y medio y dos centímetros por porción.

También se valoran la oferta de empanadas, además de pizzas y fainá; el corte de porciones con cuchillo o cuchilla; la venta de vino moscato por vaso; la exhibición en mostrador de las pizzas por porción; la presencia de variedades como muzzarella, anchoas, jamón y morrones, fugazza, fugazza con queso y fugazzeta; el uso de ingredientes y recetas originales; la fermentación natural de la masa, sin premezclas ni harinas leudantes; y que el salón haya sido fundado específicamente para la venta de pizza y empanadas.

El objetivo principal de esta iniciativa es resguardar no solo una forma única de preparar y ofrecer pizza, sino también preservar las técnicas tradicionales que forman parte del patrimonio vivo de los barrios porteños y de la memoria colectiva.

Fugazza y fugazzeta destacan a nivel internacional como especialidades surgidas en la ciudad de Buenos Aires (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los organizadores, estos espacios representan también puntos de encuentro social y cultural para vecinos y visitantes, y proyectan a Buenos Aires como destino atractivo para quienes buscan experiencias auténticas ligadas a la historia y la identidad local.

Dos pizzas argentinas, entre las más famosas del mundo

En los últimos meses, la proyección de la pizza argentina ganó visibilidad gracias a rankings internacionales. Taste Atlas, una de las plataformas de referencia en gastronomía global, incluyó a la fugazza y la fugazzeta, estilos nacidos y perfeccionados en las pizzerías porteñas, entre las pizzas más populares del planeta.

La plataforma describió a la fugazza como una versión local de la focaccia genovesa, con masa madre, borde espeso y una cobertura generosa de cebolla caramelizada.

La fugazzeta, por su parte, fue destacada por su relleno de mozzarella, masa gruesa y cantidad abundante de cebolla, una combinación que según el portal cautiva tanto a expertos internacionales como a clientes locales: “La versión tradicional, que incluye solo cebolla caramelizada salteada y orégano, sigue siendo la favorita entre los argentinos”, precisa la publicación.

La elaboración artesanal y los toques de autor son dos preceptos fundamentales de la pizza porteña (Imagen Ilustrativa Infobae)

La valoración de Taste Atlas se suma a otros logros recientes de la cocina argentina, que ubicó también a sándwiches típicos como el de lomo y el choripán entre los más destacados a escala internacional. El reconocimiento recibido por las pizzerías históricas porteñas se da en este contexto de creciente prestigio mundial.

Un futuro para la tradición

La permanencia de estos locales, con recetas y costumbres que se transmiten entre generaciones, subraya el valor de la pizza como patrimonio vivo.

Los responsables de las pizzerías reconocidas coinciden en que el secreto reside tanto en la calidad de los ingredientes como en la dedicación en cada etapa del proceso, desde la preparación de la masa hasta la cocción.

Estos establecimientos no solo prolongan una costumbre, sino que configuran espacios de memoria y pertenencia.

El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, en la entrega de distinciones en Banchero de La Boca. Lo acompañó el ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi

Con decenas de locales históricos aún en pie, la pizza porteña sostiene su vigencia en las calles de Buenos Aires y extiende su influencia a nuevos públicos, marcando el pulso de la ciudad desde hace más de medio siglo.

“Estas pizzerías son emblemas de los barrios. Una linda excusa de reunión porque la pizza se comparte. Pero además hay historia, hay tradición, hay generaciones de laburantes que han pasado por cada una de estas pizzerías y también hay una construcción de una identidad gastronómica propia”, comentó el jefe de gobierno Jorge Macri en la entrega de distinciones en Banchero de La Boca.

