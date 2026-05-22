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El ataque de furia de un tenista alemán: pateó una raqueta a la tribuna y estuvo al borde de la descalificación

Daniel Altmaier perdió el control tras un quiebre decisivo de Tommy Paul en el ATP 500 de Hamburgo. Recibió una advertencia y luego del encuentro se disculpó públicamente por su reacción

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El tenista alemán Daniel Altmaier generó controversia en el ATP 500 de Hamburgo al protagonizar un incidente que pudo costarle la descalificación, durante su partido frente al estadounidense Tommy Paul. El episodio ocurrió este jueves, cuando el jugador local, ubicado en el puesto 65 del ranking mundial, perdió el control y pateó su raqueta hacia la tribuna tras ser quebrado en el segundo set, en una escena que encendió la discusión sobre los límites de la conducta en el tenis profesional.

La situación se produjo mientras Paul, sexto cabeza de serie y ex número 8 del mundo, concretaba un quiebre decisivo para colocarse 5-4 y así servir para partido. En ese momento, Altmaier reaccionó con frustración: primero arrojó su raqueta al polvo de ladrillo y luego la impulsó con el pie, enviándola volando hacia el público, que debió esquivar el objeto. Un espectador logró interceptar el impacto y devolvió rápidamente la raqueta, evitando consecuencias físicas.

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Pedido de disculpas de Daniel Altmaier
El pedido de disculpas de Daniel Altmaier

El umpire del encuentro, Fergus Murphy, optó por sancionar al jugador alemán con una advertencia (warning) y permitió que el partido continuara. Tanto Tommy Paul como su equipo expresaron su descontento ante la decisión, considerando la peligrosidad del acto.

Daniel Altmaier, conocido por su temperamento en cancha, pidió disculpas a los espectadores con un gesto inmediato tras el incidente. Su reacción se produjo en un contexto de alta tensión: acababa de perder el servicio por tercera vez en ese set y veía alejarse la posibilidad de avanzar en el certamen. El alemán intentó recomponerse y llegó a quebrar el saque de Paul cuando el estadounidense sacaba para partido, pero sufrió un nuevo quiebre y finalmente cayó por 6-2 y 7-5.

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En la jornada, el ATP 500 de Hamburgo también definió a sus otros semifinalistas, en una fecha marcada por la eliminación del argentino Camilo Ugo Carabelli, quien cayó en un duelo ajustado ante el estadounidense Aleksandar Kovacevic. El foco, sin embargo, quedó puesto en la polémica del partido entre Altmaier y Paul, cuyo desenlace pudo haber cambiado de forma drástica si la organización hubiese aplicado una sanción mayor.

El momento de furia de Daniel Altmaier

Horas después del encuentro, Daniel Altmaier utilizó su cuenta de Instagram para ofrecer una disculpa pública. “Quiero agradecer a todos en Hamburgo por su apoyo, pero sobre todo, pido disculpas por mi mal comportamiento después del descanso en el segundo set. Perdí el control de mis emociones y eso no debería haber pasado. ¡Lo siento mucho!”, publicó el tenista alemán.

El triunfo permitió a Tommy Paul acceder a las semifinales del torneo, donde enfrentará al australiano Alex De Miñaur (9º), que viene de dejar en el camino por 6-0 y 6-3 al italo-argentino Luciano Darderi (16º del ranking). Paul venía de eliminar al argentino Tomás Etcheverry en octavos de final, en un partido memorable en el que salvó siete bolas de partido.

La escena protagonizada por Altmaier reavivó el debate sobre los límites del comportamiento permitido en el circuito ATP, especialmente cuando la seguridad del público se ve involucrada. Pese a la tensión y el riesgo de una sanción mayor, el jugador alemán pudo terminar el partido en cancha, aunque su reacción deja abierta la discusión sobre futuras decisiones disciplinarias en el tenis profesional.

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