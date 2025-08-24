Tendencias

Diez bares en Nueva York que sorprenden por su propuesta y ambiente, según un ranking

La selección elaborada por una publicación especializada reúne espacios que combinan creatividad en la coctelería, diversidad de estilos arquitectónicos y experiencias que reflejan el pulso cultural de la ciudad

Camila Caruso

Por Camila Caruso

Guardar
Los bares seleccionados por Condé
Los bares seleccionados por Condé Nast Traveler reflejan la diversidad de propuestas y el pulso creativo propio de la vida nocturna neoyorquina

Nueva York destaca como uno de los epicentros mundiales de la vida nocturna. La ciudad despliega una oferta inagotable de bares capaces de atraer tanto a locales como a visitantes en busca de experiencias que combinan diseño, innovación y un ambiente vibrante. En sus barrios, conviven desde espacios que rinden homenaje a la tradición coctelera hasta propuestas que apuestan por la originalidad y el riesgo.

En este contexto, la revista Condé Nast Traveler seleccionó sus bares favoritos en la ciudad, un listado que refleja la diversidad y el pulso creativo neoyorquino. Cada uno aporta su sello propio, ya sea por su atmósfera, la creatividad en la barra o la calidad de su carta, y juntos conforman una guía imprescindible para quienes deseen explorar lo mejor de la coctelería y la cultura del buen beber en la emblemática urbe.

Schmuck.

Schmuck en East Village destaca
Schmuck en East Village destaca por un menú que desafía los cánones clásicos apostando por combinaciones poco vistas e ingredientes sorprendentes (@schmuck.ny)

Este bar en East Village propone una experiencia cercana y descontracturada, con dos ambientes, The Living Room y The Kitchen, Table que invitan tanto a la conversación espontánea como al cruce de desconocidos.

El menú desafía los cánones clásicos, ya que apuesta por combinaciones poco vistas como parmesano en tragos a base de fresa o bourbon con avena. El clima alegre se refleja en los tragos y en platos sencillos que acompañan sin eclipsar a la barra.

Midnight Blue

Midnight Blue fusiona jazz en
Midnight Blue fusiona jazz en vivo con hospitalidad japonesa reúne a públicos variados y promueve la técnica y el diálogo en la barra central (@midnightblue_nyc)

Midnight Blue combina jazz en vivo con la hospitalidad de los bares japoneses. Allí, los shows musicales reúnen a un público variado, desde fanáticos del jazz hasta comensales tras un día largo.

La barra es el corazón del lugar: permite apreciar de cerca a los bartenders mientras despliegan técnica y conversación en paralelo. La ausencia de reservas y el recibimiento a todos refuerzan el espíritu abierto de este rincón en Gramercy Park.

Paradise Lost

Paradise Lost propone una experiencia
Paradise Lost propone una experiencia teatral en torno a la temática tiki con cocteles que desafían expectativas y objetos extravagantes en el ambiente (@paradiselostnyc)

Paradise Lost traslada a los visitantes a un universo estético excesivo y casi teatral, donde la colorida temática tiki y los objetos extravagantes marcan el ritmo.

Los cocteles, tanto en versiones tradicionales como en invenciones propias, desafían las expectativas y aparecen acompañados de presentaciones inusuales, como frutas flameantes. Hasta los baños guardan bromas visuales, lo que afianza su reputación como lugar lúdico y provocador.

Lobby Bar en The Hotel Chelsea

Lobby Bar en The Hotel
Lobby Bar en The Hotel Chelsea recrea la bohemia del hotel con lámparas colgantes mosaicos mostaza y sofás mullidos que evocan otra época (@hotelchelsea)

El Lobby Bar recupera la bohemia del legendario Hotel Chelsea, vistiendo su espacio con detalles que remiten al glamour neoyorquino de otra época: mosaicos color mostaza, lámparas colgantes y sofás mullidos.

A la carta, la variedad de cocteles sorprende tanto por los guiños históricos como por el uso de ingredientes originales. Resulta habitual compartir barra con visitantes y vecinos atraídos por la autenticidad del ambiente y la excelencia en la preparación.

Sugar Monk

Sugar Monk en Harlem recrea
Sugar Monk en Harlem recrea la intimidad de los clubes de jazz y su carta apuesta por la experimentación con infusiones caseras y destilados propios (@sugarmonknyc)

En Sugar Monk, cada visita es casi un viaje al pasado, donde la iluminación tenue y mesas pequeñas recrean la intimidad de los clubes de jazz de Harlem. La carta de cocteles sigue una lógica de experimentación controlada: infusiones caseras, destilados propios y hierbas poco convencionales.

Se presenta como un refugio para quienes ansían una conversación pausada y una bebida desafiante, en un entorno que celebra lo artístico.

Portrait Bar

Portrait Bar se inspira en
Portrait Bar se inspira en el diseño de Martin Brudnizki y presenta cocteles con ingredientes de distintas latitudes desde el yuzu japonés a la calamansi (@theportraitbarnyc)

El diseño del arquitecto Martin Brudnizki le da al Portrait Bar un aire sofisticado sin caer en la rigidez. Los retratos en las paredes, fieles al nombre del establecimiento, marcan el pulso visual, mientras en las copas se suceden cocteles que traen renombres e ingredientes de distintas latitudes, del yuzu japonés a la calamansi filipina.

El ambiente reservado facilita desde encuentros relajados hasta ceremonias en pareja, conjugando precisa calidez y destellos cosmopolitas.

Eavesdrop

Eavesdrop en Greenpoint es un
Eavesdrop en Greenpoint es un listening bar donde los vinilos y los tragos con inspiración nipona marcan la atmósfera y la propuesta al público (@eavesdrop.nyc)

En este listening bar de Greenpoint, el ambiente se regula al compás de vinilos y tragos con inspiración nipona. La selección musical importa tanto como la precisión detrás de la barra; el público alterna audiófilos y curiosos que buscan algo lejos del bullicio habitual de Nueva York.

Los tragos, con gin japonés, licor de ciruela o especias orientales, acompañan bocados que huyen de la pretensión y abrazan la coherencia con la propuesta sonora.

Overstory

Overstory combina vistas de postal
Overstory combina vistas de postal a más de 60 pisos con cocteles que incorporan clarificados infusiones inusuales y propuestas experimentales (@overstory)

A más de 60 pisos sobre el nivel de la calle, Overstory fusiona vistas de postal con una coctelería que cruza escuela clásica y destellos de experimentación.

Detalles como el uso de clarificados, infusiones inusuales y nombres sugerentes distinguen la carta de bebidas. La atmósfera extiende la sensación de exclusividad: cada visita se convierte en una celebración suspendida en lo alto de Manhattan.

Le Rock

Le Rock revitaliza Rockefeller Center
Le Rock revitaliza Rockefeller Center con estética Art Deco una barra para amantes del vino y una selección de 200 etiquetas reconocidas (@lerocknyc)

Con estética Art Deco y entorno vibrante, Le Rock introduce un aire renovador en Rockefeller Center. La barra convoca a devotos de la mixología y amantes del vino, quienes encuentran una selección de 200 etiquetas y tragos que reinterpretan los clásicos franceses con guiños contemporáneos.

La clientela se mezcla en un clima animado que invita tanto al brindis casual como a cenas prolongadas en plena Midtown.

Aldo Sohm Wine Bar

Aldo Sohm Wine Bar apuesta
Aldo Sohm Wine Bar apuesta por la informalidad y la amplitud de su carta con etiquetas raras y atención personalizada para una experiencia social (@sohmbar)

Aldo Sohm Wine Bar esquiva la solemnidad de las cavas formales para proponer un espacio relajado, moderno y generoso en opciones. El eje pasa por la amplitud de la carta y la posibilidad de degustar etiquetas raras y joyas emergentes en un marco sin pretensiones. La atención personalizada ayuda a descifrar la carta y convierte el descubrimiento de nuevos vinos en una experiencia dinámica y social.

Temas Relacionados

BaresCocteleríaTragosCóctelesBebidasViajesDestinosTurismoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Dopamina y endorfina: cómo influyen en el bienestar y qué hacer para estimularlas de forma natural, según expertos

Estas sustancias químicas pueden trabajar juntas. Especialistas consultados por Infobae analizaron cómo se producen y las advertencias a tener en cuenta

Dopamina y endorfina: cómo influyen

Caballo Mustang: el equino que se convirtió en leyenda norteamericana

Con un linaje que se remonta al siglo XVI y una historia ligada a la libertad en los llanos de EEUU, el Mustang sigue siendo una de las razas más reconocidas por su fuerza, inteligencia y resistencia

Caballo Mustang: el equino que

Media Maratón de Buenos Aires 2025: las mejores fotos del 21K que hizo vibrar las calles porteñas

Más de 27 mil corredores llenaron de color y emoción la la capital y sus sitios más emblemáticos en una jornada inolvidable

Media Maratón de Buenos Aires

Por qué los estantes vacíos en el supermercado generan ansiedad aunque no falte nada esencial

El fenómeno revela cómo el entorno físico, la memoria colectiva y las señales visuales impactan silenciosamente en las emociones y decisiones

Por qué los estantes vacíos

Con récord de inscriptos, la marea runner copó Buenos Aires: así se vivió la Media Maratón 21K

Desde la madrugada, miles de atletas y aficionados confluyeron en Palermo y recorrieron avenidas emblemáticas bajo una mañana fría y soleada. El encuentro dejó imágenes de festejo y esfuerzo, con participantes de más de 30 países y un ánimo colectivo que transformó la ciudad en un escenario vibrante del atletismo internacional

Con récord de inscriptos, la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dos detenidos tras una pelea

Dos detenidos tras una pelea a la salida de un bar de Monserrat

El call center de las extorsiones que funcionaba desde la cárcel de Junín

Dopamina y endorfina: cómo influyen en el bienestar y qué hacer para estimularlas de forma natural, según expertos

El Hospital Fernández finalizó la remodelación total de su planta de diez quirófanos

Media Maratón de Buenos Aires 2025: las mejores fotos del 21K que hizo vibrar las calles porteñas

INFOBAE AMÉRICA
Israel destruyó el palacio presidencial

Israel destruyó el palacio presidencial de los rebeldes hutíes en Yemen

El lado desconocido de Borges: amores, desengaños y pasiones secretas

El renovado apoyo incondicional de Occidente a Ucrania frente al sangriento accionar de Rusia

Explosión en un centro comercial de Moscú: al menos un muerto y tres

El papa León XIV pidió que “el clamor de las armas enmudezca y dé paso al diálogo” para alcanzar la paz en Ucrania

TELESHOW
Las divertidas vacaciones de Ángel

Las divertidas vacaciones de Ángel de Brito en España rodeado del amor de sus fans

Peluches gigantes, ositos y juegos: así fue el baby shower que organizó Mica Viciconte para su hermana Lara

El tenso momento de Gimena Accardi y Andrés Gil entre fans y autógrafos a la salida del teatro: el video

Jimena Barón compartió la emoción por la primera salida nocturna de Momo: “Mi corazón se hizo una piñata de felicidad”

La China Suárez mostró su llamativo tour dulce en Turquía: entre postres exóticos y cascadas de chocolate