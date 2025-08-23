Tendencias

Vivir como nómade digital: cuáles son las 5 ciudades más atractivas

El último informe de Time Out colocó a los destinos preferidos por quienes trabajan de forma remota y buscan una buena calidad de vida en 2025

Pilar Alvarez

Por Pilar Alvarez

Guardar
Espacios de coworking y conectividad
Espacios de coworking y conectividad digital fomentan la productividad de nómadas digitales a nivel global (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir el destino ideal es fundamental para quienes optan por el estilo de vida nómada digital. A medida que más países se abren a esta modalidad de trabajo, ciudades de todo el mundo compiten por atraer a profesionales remotos con opciones de visados, infraestructuras modernas y una oferta cultural diversa.

Según informó Time Out, la consultora global Instant Offices evaluó distintas urbes al considerar conectividad, asequibilidad y clima, y presentar un ranking que refleja los lugares más propicios para quienes buscan combinar productividad laboral con calidad de vida y nuevas experiencias.

1- Dubai, Emiratos Árabes Unidos

Dubai se posiciona como líder
Dubai se posiciona como líder mundial en atracción de nómadas digitales gracias a su infraestructura y ventajas fiscales (REUTERS)

En lo más alto de la lista se encuentra Dubai, reconocida por su horizonte futurista y playas resplandecientes. La ciudad lidera el ranking con una puntuación total de 52,11 gracias a un entorno seguro, bajos niveles de criminalidad y una amplia oferta cultural que abarca desde la alta gastronomía hasta museos y festivales de música.

Dubai también ofrece un competitivo mercado de espacios de coworking, lo que facilita a los trabajadores remotos encontrar el lugar adecuado para concentrarse y socializar. Para quienes desean instalarse por un tiempo, el visado para nómadas digitales permite trabajar de manera remota para empleadores ubicados fuera de Emiratos Árabes Unidos durante un año, renovación incluida.

Un atractivo adicional para muchos es que los ingresos percibidos están exentos de impuestos locales, aunque el acceso requiere demostrar un contrato de trabajo y un ingreso mensual mínimo de 3.500 dólares.

2- Lisboa, Portugal

Lisboa consolida su reputación como
Lisboa consolida su reputación como destino europeo preferente para trabajadores remotos en 2025 (EFE)

Lisboa ocupa el segundo puesto, consolidándose como una de las ciudades europeas preferidas por la comunidad nómada. La capital portuguesa destaca por su ambiente moderno, arquitectura pintoresca en tonos pastel y una reconocida cultura de cafeterías.

El visado D8, diseñado específicamente para trabajadores remotos, facilita estancias de hasta un año y se dirige tanto a freelancers como a empleados de compañías extranjeras. Los candidatos a este visado deben presentar pruebas de trabajo remoto, alojamiento por un mínimo de 12 meses y disponer de un ingreso mensual de al menos 3.480 euros (3.799 dólares estadounidenses).

Una vez instalados, los residentes disfrutan de una gastronomía auténtica y sencilla, calles vibrantes y una acogida amable por parte de los habitantes.

3- Bangkok, Tailandia

Bangkok destaca entre las ciudades
Bangkok destaca entre las ciudades asiáticas por su bajo coste de vida y ambiente multicultural (Freepik)

En el tercer lugar se posiciona Bangkok, una ciudad que combina tradición y modernidad en igual medida. Si bien los detalles específicos de visados para nómadas digitales están en proceso de modernización en Tailandia, la capital se distingue por los bajos costos de vida, una escena gastronómica de renombre y una infraestructura digital en constante expansión.

Para quienes buscan un entorno urbano dinámico y multicultural, Bangkok ofrece innumerables opciones de entretenimiento y una red sólida de comunidad internacional, que fomenta la colaboración y el intercambio de ideas entre nómadas de diversos orígenes.

4- Rotterdam, Países Bajos

Rotterdam combina innovación urbana y
Rotterdam combina innovación urbana y sostenibilidad para atraer a profesionales internacionales (REUTERS)

Rotterdam figura como la cuarta mejor opción para los nómadas digitales en 2025. La ciudad neerlandesa se caracteriza por su arquitectura moderna y una amplia variedad de espacios coworking distribuidos por todo su territorio. Rotterdam sobresale también por su balance entre innovación urbana y respeto por el medio ambiente, elementos valorizados por quienes priorizan entornos sostenibles.

El sistema de transporte eficiente y la conectividad tecnológica posicionan a la ciudad como un punto de encuentro atractivo para profesionales en búsqueda de inspiración y crecimiento laboral, sin dejar de lado la calidad de vida que ofrecen sus zonas verdes y su vibrante programación cultural.

5- Madrid, España

Madrid fusiona su patrimonio artístico
Madrid fusiona su patrimonio artístico con tecnología moderna e impulsa su comunidad de nómadas digitales (Europa Press)

La capital española cierra la selección como uno de los destinos más destacados en Europa para los nómadas digitales. Madrid conjuga su abundante herencia artística con un estilo de vida cosmopolita y una infraestructura tecnológica a la altura de las grandes ciudades globales.

Para los trabajadores remotos, la ciudad ofrece múltiples espacios coworking y una comunidad creciente de profesionales internacionales. A esto se suma la oferta cultural, los parques urbanos y la legendaria vida nocturna madrileña, factores que contribuyen a crear un ambiente donde el trabajo y el ocio se combinan de manera natural.

Temas Relacionados

Calidad de vidaTrabajo remotoNómada digitalPaísesViajesDestinosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Murió Norma Nolan, la única argentina que fue coronada Miss Universo

Desde Venado Tuerto al escenario internacional, su figura se transformó en motivo de orgullo local y nacional a lo largo de décadas. Tenía 87 años

Murió Norma Nolan, la única

La verdad detrás de los huracanes: cómo se forman y qué zonas de América Latina están en riesgo

Estos sistemas tormentosos desafían cada año a diversos países de la región. Qué factores determinan su formación y cuál es el verdadero peligro que enfrenta Argentina ante estos eventos

La verdad detrás de los

El secreto de Helen Mirren a los 80: dieta flexible y 12 minutos de ejercicios de la Fuerza Aérea Canadiense

La actriz inglesa cuenta cómo se toma el envejecimiento, sus “permitidos” al comer y el entrenamiento militar que hace a diario. “No seas demasiado educado ni te disculpes todo el tiempo”, recomienda

El secreto de Helen Mirren

El Silla Francés: la raza de caballo que conquistó el salto ecuestre

Reconocido por su físico imponente y su porte refinado, este caballo ha brillado en Juegos Olímpicos y Campeonatos Mundiales

El Silla Francés: la raza

Cómo es el truco de la cebolla para limpiar la parrilla

Una técnica casera aprovecha sus propiedades naturales para eliminar residuos y desinfectar superficies calientes, evitando riesgos y mejorando el sabor de los alimentos asados

Cómo es el truco de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un auto chocó con un

Un auto chocó con un camión en Pehuajó: murieron un padre y sus dos hijos

Un docente universitario se descompensó y murió durante una asamblea gremial en La Plata

El gobierno bonaerense realizó el simulacro final de las elecciones provinciales: resultados estarán a partir de las 21 horas

La paradoja del cobre: copa los más grandes proyectos del RIGI en medio de un colapso del precio internacional

Una ONG aseguró que el Gobierno recortó hasta el 80% de fondos en áreas de política ambiental

INFOBAE AMÉRICA
Kathryn Bigelow elige un thriller

Kathryn Bigelow elige un thriller político sobre amenaza nuclear para su esperado regreso a la dirección

Protestas en varias ciudades del Reino Unido por el alojamiento de solicitantes de asilo en hoteles

Los servicios postales europeos suspendieron el envío de paquetes a EEUU por los aranceles de importación

Guillermo del Toro, Lucrecia Martel y Bud Bunny encabezan la ola latina en el Festival de Venecia

El jefe del Comando Sur de EEUU destacó en Paraguay la alianza bilateral para defender la democracia

TELESHOW
La China Ansa mostró cómo

La China Ansa mostró cómo vive sus últimas vacaciones antes de ser mamá por segunda vez: “Un momento a solas con Rafael”

Albana Fuentes, la protagonista de La Sirenita, contó por qué no será parte de Patito Feo en el teatro

Araceli González mostró la intimidad del cumpleaños de Florencia Torrente: fiesta al aire libre, besos y una torta de flores

La reflexión de Sabrina Rojas luego de los dichos de Flor Vigna contra Luciano Castro

Erika De Sautu Riestra de En el barro confirmó que su personaje está inspirado en Giselle Rímolo: “Fue el disparador”