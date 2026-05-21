Economía

La balanza energética explicó el 52% del saldo positivo en el intercambio comercial de abril

El sector continúa aportando divisas, a la vez que cae el peso de las importaciones del rubro

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En el primer cuatrimestre, el saldo de la balanza energética evidenció una mejora de USD 1.175 millones respecto al mismo periodo de 2025. EFE/EPA/RONALD WITTEK
En el primer cuatrimestre, el saldo de la balanza energética evidenció una mejora de USD 1.175 millones respecto al mismo periodo de 2025. EFE/EPA/RONALD WITTEK

En medio del boom del sector y de la suba de los precios internacionales, la balanza energética representó el 52% del saldo positivo en el intercambio comercial de abril. Este desempeño estuvo impulsado principalmente por el crecimiento de las exportaciones y la reducción de las importaciones.

De acuerdo con el análisis del economista Nadin Argañaraz, la balanza de dólares de la energía registró un resultado favorable de USD 1.402 millones en abril, sustentado en exportaciones por USD 1.554 millones e importaciones por USD 152 millones.

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En el primer cuatrimestre, el saldo evidenció una mejora de USD 1.175 millones respecto al mismo periodo de 2025, debido tanto a un incremento en las ventas externas por USD 802 millones como a una disminución de las compras al exterior por USD 372 millones.

Gráfico de líneas sobre Balanza Energética en millones de dólares, con tres líneas que representan exportaciones, importaciones y saldo de energía de dic-04 a ene-26
Evolución de la balanza energética (Nadin Argañaraz)

El informe detalla que el efecto cantidad generó un aporte extra de USD 1.155 millones, mientras que el efecto precio sumó USD 20 millones al saldo del sector energético durante el primer cuatrimestre del año. La combinación de ambos factores resultó en el saldo neto positivo registrado.

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En el desglose de los datos, Argañaraz precisó que por el menor precio de la energía importada se logró un ahorro de USD 84 millones, y por la reducción en el volumen de importaciones, un ahorro adicional de USD 288 millones.

Respecto a las exportaciones, el efecto precio generó una pérdida de USD 65 millones frente al mismo periodo del año anterior, mientras que el efecto cantidad aportó USD 867 millones adicionales.

Vale recordar que el mes pasado las exportaciones de bienes de sumaron USD 8.914 millones, marcando el valor más alto registrado para ese mes y un aumento del 33,6% en comparación interanual.

Este resultado impulsó la balanza comercial, que finalizó abril con un superávit de USD 2.711 millones, el mayor registrado para ese período, según el informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA) difundido por el Indec. El saldo a favor se mantuvo por vigésimo noveno mes seguido.

El intercambio comercial total, que incluye exportaciones e importaciones, alcanzó en abril los USD 15.118 millones, lo que implicó un aumento del 15,1% respecto al mismo mes del año anterior. Las importaciones registraron un monto de USD 6.204 millones, mostrando una disminución del 4% frente a abril de 2025.

Por el menor precio de la energía importada se logró un ahorro de USD 84 millones. REUTERS/Agustin Marcarian
Por el menor precio de la energía importada se logró un ahorro de USD 84 millones. REUTERS/Agustin Marcarian

En tanto, la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) proyectó que, bajo un escenario de crecimiento en la producción de crudo y gas, Argentina podría alcanzar exportaciones por USD 41.758 millones para 2035.

“Históricamente el aumento de precios internacionales se transformaba en un déficit creciente para la Argentina. Hoy, sin embargo, potencia el superávit de la balanza comercial”, dijo Carlos Ormachea, presidente de CEPH, ex CEO y actual chairman de Tecpetrol, la petrolera del Grupo Techint.

De acuerdo con la entidad, Argentina enfrenta una ventana de oportunidad marcada por los cambios en la demanda global. Las proyecciones internacionales indican que la demanda de petróleo crecerá hasta mediados de la próxima década y luego comenzará a descender de manera gradual, aunque la magnitud de esa baja sigue siendo motivo de discusión.

Para el gas natural, los distintos escenarios prevén un aumento del consumo hasta 2050, impulsado por la sustitución del carbón en la matriz energética mundial.

Argentina podría alcanzar exportaciones petroleras por USD 41.758 millones para 2035
Argentina podría alcanzar exportaciones petroleras por USD 41.758 millones para 2035

“Por primera vez en la historia disponemos de recursos para abastecer la demanda local y, a la vez, conformar una plataforma de exportación a gran escala destinada a abastecer la demanda mundial”, sostiene el estudio.

En paralelo, las inversiones en el sector siguen escalando. Por caso, recientemente YPF presentó la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para avanzar con LLL Oil, uno de los proyectos de exportación de petróleo más importantes de la historia argentina.

Según estimaciones de la petrolera, la inversión alcanzará los USD 25.000 millones en los próximos 15 años, lo que lo convierte en la iniciativa de mayor magnitud presentada hasta ahora en el marco del RIGI.

La iniciativa prevé la perforación de 1.152 pozos, con la expectativa de alcanzar un plateau de producción de 240.000 barriles diarios de petróleo a partir de 2032. La totalidad del petróleo extraído será destinado al exterior: “La producción de crudo estará destinada 100% al mercado de exportación y será evacuada a través de VMOS”, aseguró la compañía.

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