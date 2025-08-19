Tendencias

El método inspirado en astronautas que fortalece las rodillas con solo un minuto de saltos a la semana

Estudios recientes demuestran que incorporar minutos de ejercicio semanal inspirado en la NASA puede marcar la diferencia en la prevención de enfermedades de las articulaciones

Por Faustino Cuomo

Guardar
Saltar un minuto varias veces
Saltar un minuto varias veces por semana fortalece el cartílago de las rodillas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nuevo enfoque de entrenamiento basado en la rutina de los astronautas podría transformar la salud de las rodillas sin la necesidad de equipos avanzados ni largas sesiones diarias. Investigaciones recientes han demostrado que incorporar saltos breves a la rutina semanal puede aportar beneficios sorprendentes para la fortaleza y el bienestar articular.

Este método, avalado por el astrofísico Marco Chiaberge e inspirado en la fisiología espacial, permite cuidar las rodillas con solo un minuto de ejercicio varias veces por semana.

La sencillez del ejercicio propuesto
La sencillez del ejercicio propuesto lo hace accesible para todas las edades (Imagen Ilustrativa Infobae)

La influencia del espacio en la musculatura y el cartílago

El cuerpo humano está adaptado a la vida en la Tierra, donde la gravedad mantiene activos los músculos y huesos. Sin embargo, la experiencia de los astronautas en el espacio ilustra lo contrario: la falta de gravedad ocasiona una pérdida acelerada de masa ósea y muscular, además de impactar directamente sobre las articulaciones. La degradación del cartílago en las rodillas, en particular, es uno de los retos más preocupantes en misiones de larga duración, como las expediciones a Marte.

Ante este desafío, los programas de entrenamiento implementados por agencias como la NASA buscan preservar la salud articular a través de ejercicios de alto impacto controlado. Inspirado en este modelo, Chiaberge desarrolló un experimento sobre la eficacia de los saltos para el mantenimiento del cartílago.

El experimento, basado en los
El experimento, basado en los astronautas de la NASA, evidencia grandes beneficios en las articulaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Saltos breves, grandes beneficios

El estudio se realizó en ratones y consistió en practicar ejercicios de salto tres veces por semana. Los resultados revelaron un mayor grosor y mejor calidad del cartílago en los animales que realizaron el entrenamiento, en comparación con aquellos que no lo hicieron.

“El efecto positivo que observamos fue enorme y totalmente inesperado. Básicamente, pueden hacer que su cartílago sea más grueso si saltan. Tal vez los astronautas podrían utilizar un entrenamiento similar antes de sus misiones como medida preventiva”, explicó Marco Chiaberge.

Aunque es necesario investigar más para extrapolar los beneficios a los humanos, el método se presenta como una opción valiosa y accesible para todos, especialmente para quienes llevan un estilo de vida sedentario o pasan muchas horas sentados. Añadir saltos breves varias veces a la semana puede convertirse en una herramienta simple para prevenir la osteoartritis y mantener la movilidad a lo largo de los años.

Un método simple inspirado en
Un método simple inspirado en la rutina de los astronautas protege las rodillas (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo incorporar los saltos en tu rutina diaria

La propuesta no exige grandes esfuerzos ni materiales especiales. Un minuto de saltos, tres veces por semana, puede hacer la diferencia. El objetivo es que los impactos generados en las articulaciones estimulen el cartílago, ayudando a su regeneración y reduciendo la fricción entre los huesos.

El cartílago es, además, un tejido que se regenera de manera muy lenta, por lo que su cuidado temprano es fundamental para evitar molestias y lesiones a largo plazo.

Según el excientífico jefe del Programa de Investigación Humana de la NASA, Mark Shelhamer, si este tipo de ejercicios se aprueba en humanos, podría sustituir parte del entrenamiento de dos horas diarias que hoy requieren los astronautas para mantener su forma física en el espacio.

Cada salto contribuye a mantener
Cada salto contribuye a mantener las rodillas sanas y funcionales a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas opciones de ejercicios incluyen:

  • Saltar la soga durante 1 minuto
  • Hacer pequeños saltos en el lugar
  • Realizar ejercicios de pliometría, como saltos en caja o sentadillas con salto

¿A quién beneficia este método?

Lo ideal es que estos ejercicios se incorporen como parte de una rutina semanal, tanto en personas sedentarias como en aquellas que desean mantener articulaciones saludables con mínimo esfuerzo y tiempo. El impacto positivo en la salud articular permite no solo prevenir problemas como la artrosis, sino también mejorar la calidad de vida a medida que pasan los años.

Los resultados iniciales son prometedores y sugieren que cualquier persona puede fortalecer sus rodillas en casa, replicando una estrategia utilizada para enfrentar los desafíos físicos de la vida fuera de la Tierra. Todo indica que, con disciplina y constancia, los saltos breves podrían convertirse en una práctica esencial para el bienestar articular cotidiano.

Temas Relacionados

Ejercicio para las rodillasOsteoartritisEntrenamiento de astronautasCartílago articularNASANewsroom BUE

Últimas Noticias

6 estrategias para prevenir lesiones al correr una maratón

Preparar el cuerpo adecuadamente para una prueba de larga distancia es esencial, ya que seguir pautas claras puede marcar la diferencia, según GQ

6 estrategias para prevenir lesiones

Entrenar como Anne Hathaway: cómo es la rutina que combina danza, pilates y fuerza

La actriz de 42 años sigue un programa diseñado por Monique Eastwood, bailarina profesional y coach de fitness, que integra movimientos corporales, estiramientos y resistencia para mejorar movilidad, estabilidad y conciencia física, según un informó The Independent

Entrenar como Anne Hathaway: cómo

Síndrome urémico hemolítico: los síntomas y 10 medidas de prevención para reducir el riesgo de contagio

En el Día Mundial del SUH, los especialistas coinciden en que medidas simples de higiene y manipulación de alimentos pueden marcar la diferencia ante la principal causa de insuficiencia renal aguda en la infancia

Síndrome urémico hemolítico: los síntomas

La dieta que ayuda a controlar la glucosa en adultos con diabetes tipo 2

Un estudio internacional mostró cómo una estrategia alimentaria es capaz de mejorar los registros de glucemia en mayores de 18 años con diagnóstico de la enfermedad metabólica, sin aumentar los episodios de bajas peligrosas en los valores

La dieta que ayuda a

Fentanilo contaminado: el desafío de reconstruir la confianza entre pacientes y profesionales

Preocupación, dudas y reacciones de rechazo emergieron, principalmente, entre quienes reciben atención médica. Cómo abordarlo

Fentanilo contaminado: el desafío de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dónde voto en La Matanza

Dónde voto en La Matanza en las elecciones Buenos Aires 2025

Prorrogaron el plazo para que el Gobierno finalice los contratos con empresas estatales

Cuáles son los 10 municipios bonaerenses con mayor cantidad de electores

Un hombre violó a su hija desde que era una niña y fue condenado a 16 años de prisión en Santa Fe

Cinco perros pitbull atacaron a un reconocido neurocirujano mientras corría en Mendoza

INFOBAE AMÉRICA
Cartel de los Soles, el

Cartel de los Soles, el grupo narco al que Maduro se volcó por completo para mantenerse en el poder

El régimen de Kim Jong-un amenazó con expandir su arsenal nuclear ante las maniobras conjuntas de EEUU y Corea del Sur

Rosario Murillo purga a Néstor Moncada, el operador más temido y siniestro del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua

Macron sugirió la ciudad de Ginebra como sede del posible encuentro entre Volodimir Zelensky y Vladimir Putin

Con la mediación de Trump y líderes europeos, se aceleran las negociaciones para una posible cumbre entre Zelensky y Putin

TELESHOW
Luck Ra sorprendió en La

Luck Ra sorprendió en La Voz Argentina contando cuál es su verdadero nombre y su conexión con un prócer de la patria

Tania González Ledesma, la supuesta amante de Martín Demichelis, contó cómo eran sus encuentros íntimos: “Muy buen cardio”

La China Suárez compartió la intimidad de Mauro Icardi en su nuevo hogar: “Hombre que resuelve”

Eliana Guercio habló del tratamiento estético que puso en riesgo su salud: “Lo vi en Instagram y fue un error garrafal”

Wanda Nara contra Mauro Icardi por su ausencia en el Día del Niño: “Te hacés cargo de nuevos nenes y a los tuyos, nada”