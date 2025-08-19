El método inspirado en astronautas que fortalece las rodillas con solo un minuto de saltos a la semana

Saltar un minuto varias veces por semana fortalece el cartílago de las rodillas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nuevo enfoque de entrenamiento basado en la rutina de los astronautas podría transformar la salud de las rodillas sin la necesidad de equipos avanzados ni largas sesiones diarias. Investigaciones recientes han demostrado que incorporar saltos breves a la rutina semanal puede aportar beneficios sorprendentes para la fortaleza y el bienestar articular.

Este método, avalado por el astrofísico Marco Chiaberge e inspirado en la fisiología espacial, permite cuidar las rodillas con solo un minuto de ejercicio varias veces por semana.

La sencillez del ejercicio propuesto lo hace accesible para todas las edades (Imagen Ilustrativa Infobae)

La influencia del espacio en la musculatura y el cartílago

El cuerpo humano está adaptado a la vida en la Tierra, donde la gravedad mantiene activos los músculos y huesos. Sin embargo, la experiencia de los astronautas en el espacio ilustra lo contrario: la falta de gravedad ocasiona una pérdida acelerada de masa ósea y muscular, además de impactar directamente sobre las articulaciones. La degradación del cartílago en las rodillas, en particular, es uno de los retos más preocupantes en misiones de larga duración, como las expediciones a Marte.

Ante este desafío, los programas de entrenamiento implementados por agencias como la NASA buscan preservar la salud articular a través de ejercicios de alto impacto controlado. Inspirado en este modelo, Chiaberge desarrolló un experimento sobre la eficacia de los saltos para el mantenimiento del cartílago.

El experimento, basado en los astronautas de la NASA, evidencia grandes beneficios en las articulaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Saltos breves, grandes beneficios

El estudio se realizó en ratones y consistió en practicar ejercicios de salto tres veces por semana. Los resultados revelaron un mayor grosor y mejor calidad del cartílago en los animales que realizaron el entrenamiento, en comparación con aquellos que no lo hicieron.

“El efecto positivo que observamos fue enorme y totalmente inesperado. Básicamente, pueden hacer que su cartílago sea más grueso si saltan. Tal vez los astronautas podrían utilizar un entrenamiento similar antes de sus misiones como medida preventiva”, explicó Marco Chiaberge.

Aunque es necesario investigar más para extrapolar los beneficios a los humanos, el método se presenta como una opción valiosa y accesible para todos, especialmente para quienes llevan un estilo de vida sedentario o pasan muchas horas sentados. Añadir saltos breves varias veces a la semana puede convertirse en una herramienta simple para prevenir la osteoartritis y mantener la movilidad a lo largo de los años.

Un método simple inspirado en la rutina de los astronautas protege las rodillas (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo incorporar los saltos en tu rutina diaria

La propuesta no exige grandes esfuerzos ni materiales especiales. Un minuto de saltos, tres veces por semana, puede hacer la diferencia. El objetivo es que los impactos generados en las articulaciones estimulen el cartílago, ayudando a su regeneración y reduciendo la fricción entre los huesos.

El cartílago es, además, un tejido que se regenera de manera muy lenta, por lo que su cuidado temprano es fundamental para evitar molestias y lesiones a largo plazo.

Según el excientífico jefe del Programa de Investigación Humana de la NASA, Mark Shelhamer, si este tipo de ejercicios se aprueba en humanos, podría sustituir parte del entrenamiento de dos horas diarias que hoy requieren los astronautas para mantener su forma física en el espacio.

Cada salto contribuye a mantener las rodillas sanas y funcionales a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas opciones de ejercicios incluyen:

Saltar la soga durante 1 minuto

Hacer pequeños saltos en el lugar

Realizar ejercicios de pliometría, como saltos en caja o sentadillas con salto

¿A quién beneficia este método?

Lo ideal es que estos ejercicios se incorporen como parte de una rutina semanal, tanto en personas sedentarias como en aquellas que desean mantener articulaciones saludables con mínimo esfuerzo y tiempo. El impacto positivo en la salud articular permite no solo prevenir problemas como la artrosis, sino también mejorar la calidad de vida a medida que pasan los años.

Los resultados iniciales son prometedores y sugieren que cualquier persona puede fortalecer sus rodillas en casa, replicando una estrategia utilizada para enfrentar los desafíos físicos de la vida fuera de la Tierra. Todo indica que, con disciplina y constancia, los saltos breves podrían convertirse en una práctica esencial para el bienestar articular cotidiano.