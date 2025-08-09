Ciencia

Astronautas de la Crew-10 de SpaceX completaron su misión y regresaron a la Tierra tras cinco meses en la Estación Espacial Internacional

La cápsula Dragon amerizó en el Pacífico frente a la costa de California, en el primer retorno de astronautas de la NASA a esas aguas en casi 50 años

Guardar
En esta imagen proporcionada por
En esta imagen proporcionada por la NASA, la cápsula SpaceX con cuatro astronautas a bordo ameriza en paracaídas en el océano Pacífico, frente a la costa sur de California, este sábado 9 de agosto de 2025 (Keegan Barber/NASA vía AP)

Cuatro astronautas regresaron este sábado a la Tierra tras casi cinco meses en la Estación Espacial Internacional (EEI), según informó el Centro Espacial Kennedy de la NASA. La tripulación, conformada por Anne McClain y Nichole Ayers de la NASA, Takuya Onishi de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) y Kirill Peskov de Roscosmos, amerizó a las 8:33 horas del Pacífico estadounidense (15:33 GMT) frente a la costa de California, después de desacoplarse de la estación el viernes.

La cápsula Dragon, desarrollada por SpaceX, descendió en el océano Pacífico guiada por paracaídas, completando así la expedición tras 148 días en el laboratorio orbital. El amerizaje marcó la primera vez en casi 50 años que astronautas de NASA retornaron al Pacífico, la última ocasión había sido durante la histórica misión Apollo-Soyuz en 1975, cuando astronautas estadounidenses y soviéticos se encontraron en órbita.

Además, es la primera vez que una misión del programa de vuelos tripulados comerciales aterriza frente a las costas de California, desde que SpaceX decidió cambiar el punto de retorno de Florida a la costa oeste del país para reducir el riesgo de caída de escombros sobre áreas pobladas.

Durante su estancia en la EEI, la tripulación de la Crew-10 realizó una serie de investigaciones científicas destinadas a facilitar futuras misiones fuera de la órbita baja terrestre, según informó la NASA. Parte de esos experimentos estuvo compuesto por estudios biomédicos y tecnológicos, así como investigaciones sensibles al tiempo, tantas de ellas transportadas de regreso a la Tierra para su análisis inmediato.

Esta imagen proporcionada por la
Esta imagen proporcionada por la NASA muestra, de izquierda a derecha, a los miembros de la tripulación SpaceX Crew-10 de la NASA: el astronauta Takuya Onishi de la JAXA (Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón), las astronautas de la NASA Anne McClain y Nichole Ayers, y el cosmonauta Kirill Peskov de Roscosmos, posando para una foto dentro de la nave espacial SpaceX Dragon que los llevó a la Estación Espacial Internacional y los trajo de vuelta a la Tierra (NASA vía AP)

La misión Crew-10 tiene una relevancia especial debido a su papel en la rotación de tripulaciones en la EEI. Según la fuente, los astronautas llegaron a la estación espacial el pasado 16 de marzo tras despegar desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, con el objetivo de reemplazar a los tripulantes asignados previamente al fallido vuelo de demostración de la cápsula Starliner de Boeing. El prolongado fallo en el sistema del nuevo vehículo mantuvo a los astronautas Butch Wilmore y Suni Williams en la estación espacial más de nueve meses, muy por encima de la semana originalmente planeada, lo que llevó a NASA a ordenar el regreso del Starliner vacío y cambiar a la pareja a un vuelo de SpaceX.

Durante su retorno, McClain hizo referencia a “tiempos tumultuosos en la Tierra”, subrayando el valor de la cooperación internacional en la exploración espacial y la capacidad de la humanidad de trabajar unida ante desafíos globales. La comandante señaló que, tras el regreso, esperaba descansar unos días en Houston, mientras que el resto de la tripulación expresó entusiasmo por disfrutar de comodidades como duchas calientes y hamburguesas frescas, tras varios meses en el ambiente cerrado de la EEI.

La cápsula SpaceX amerizó frente
La cápsula SpaceX amerizó frente a la costa sur de California este sábado (Keegan Barber/NASA vía AP)

Este décimo viaje operativo de SpaceX a la EEI destaca por el uso continuado de la cápsula Dragon como medio seguro de traslado entre la órbita y la superficie terrestre. La elección del Pacífico como zona de amerizaje responde a criterios de seguridad, asegurando tanto la integridad de la tripulación como la protección de las muestras científicas, muchas de ellas sumamente sensibles al tiempo y requeridas para experimentos en la Tierra apenas horas después del aterrizaje.

A esta tripulación la ha reemplazado ya la misión Crew-11, que permanecerá durante los próximos meses a bordo del laboratorio orbital, continuando con el programa de investigación de la NASA y sus socios internacionales.

(Con información de AP y EFE)

Temas Relacionados

SpaceXNASAEstación Espacial Internacionalúltimas noticias américaTierra

Últimas Noticias

La langosta guerrera que defendió a sus crías y atacó al robot de la expedición científica submarina en Mar del Plata

El artefacto robótico que explora el Mar Argentino se acercó demasiado a la roca donde se escondían sus pequeñas crías y el ejemplar adulto utilizó sus pinzas para alejarlo. El video de la secuencia que sorprendió a los investigadores

La langosta guerrera que defendió

Qué razas de perro corren mayor riesgo de tener sobrepeso, según un estudio

Una investigación en Estados Unidos reveló que la combinación de factores genéticos, urbanos y el control alimentario de los tutores aumenta la motivación canina por la comida

Qué razas de perro corren

La Tierra se derrite: una misión científica al Ártico fue a buscar nieve y se encontró con flores

Una expedición científica al archipiélago Svalbard, situado en el mar Glacial Ártico, al norte de Noruega, alarmó a los expertos en pleno invierno boreal por hallar tundra y lagos en lugar de un paisaje congelado y temperaturas bajo cero. Expertos explican los efectos del calentamiento global

La Tierra se derrite: una

De la ciencia ficción a la vida real: cómo son los nuevos algoritmos que los investigadores tienen en la mira

Investigadores del Instituto Weizmann de Ciencias de Israel diseñaron herramientas que permiten colaborar a modelos diferentes de inteligencia artificial

De la ciencia ficción a

Finaliza la misión submarina: qué buscarán las próximas cuatro exploraciones que se transmitirán en vivo desde el océano

La investigación en el buque Falkor (too) del Instituto Schmidt Ocean junto a científicos del Conicet en el cañón Mar del Plata se cierra este fin de semana. Cómo trabajarán los nuevos equipos de expertos hasta enero para aportar hallazgos y compartirlos con el público

Finaliza la misión submarina: qué
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Banco de la República prende

Banco de la República prende alarmas: inflación más lenta de lo previsto y alimentos seguirían golpeando el bolsillo en 2026

Juan Pablo Raba le dedicó romántico mensaje a su esposa, Mónica Fonseca, por su 14° aniversario de casados

La salida de Mario Alberto Yepes de ‘MasterChef Celebrity’ dejó divertidos memes que ‘inundaron’ las redes sociales

La langosta guerrera que defendió a sus crías y atacó al robot de la expedición científica submarina en Mar del Plata

Hasta 12 horas de fila bajo sol y lluvia para comprar boletos a Machu Picchu: gremios exigen eliminar venta presencial y Mincul aclara

INFOBAE AMÉRICA
Albares impulsa el uso del

Albares impulsa el uso del español en la diplomacia multilateral

Sánchez reivindica a Zelenski como actor imprescindible en las conversaciones de paz: "Nada sobre Ucrania sin Ucrania"

Una multitudinaria protesta contra la ilegalización de Palestine Action deja 365 detenidos en Londres

Bomberos del CEIS Rioja trabajan en la extinción de un incendio en el vertedero de Nájera

Willy Hernangómez vuelve a aferrarse a la "felicidad" de La Familia para ser importante

ENTRETENIMIENTO

Brooklyn Beckham habló tras renovar

Brooklyn Beckham habló tras renovar sus votos con Nicola Peltz en medio de la tensión familiar

El director de ‘¿Y dónde está el policía?’ habló sobre la conexión especial entre Liam Neeson y Pamela Anderson durante el rodaje de la película

Lily Collins lleva a “Emily en París” de paseo por Roma y Venecia en la quinta temporada

El estreno de ‘Outlander: Blood of my Blood’, la serie precuela sobre los padres de Jamie y Claire

La reacción de Jamie Lee Curtis al ver a la actriz Allison Janney “sin pantalones” en una alfombra roja