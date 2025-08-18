Receta de glaseado de chocolate, rápida y fácil

El glaseado de chocolate aporta un acabado brillante y profesional a tortas, cupcakes y budines caseros (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la repostería, el glaseado de chocolate es como el toque final de una preparación dulce. Es esa capa brillante o cremosa que transforma un bizcochuelo simple en una tentación irresistible. Ya sea una torta de cumpleaños, unos cupcakes decorados para una fiesta o un budín casero de merienda, este glaseado tiene el poder de convertir lo cotidiano en celebración.

Su textura suave, su sabor intenso y su facilidad de preparación lo hacen ideal para quienes buscan un resultado profesional sin complicaciones.

Este tipo de glaseado tiene sus raíces en las recetas clásicas de la pastelería europea, pero se ha adaptado con el tiempo a los gustos y necesidades de la cocina casera moderna. Puede elaborarse con cacao en polvo —más accesible y de sabor más directo— o con chocolate en barra para una versión más rica y sedosa.

En esta receta, se utiliza cacao en polvo para asegurar practicidad y economía, sin renunciar al sabor. Su versatilidad permite modificarlo fácilsa y manejable. Su versatilidad permite modificarlo facilmente: se puede espesar, aclarar, o aromatizar según el uso final. Es perfecto tanto para verter sobre una torta tibia como para batirlo y usarlo con manga pastelera.

La receta utiliza cacao en polvo para lograr un glaseado de chocolate práctico, económico y de sabor intenso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de glaseado de chocolate versátil

Este glaseado de chocolate se prepara en pocos minutos y no requiere batidora. Tiene una textura cremosa que al enfriar se solidifica ligeramente sin volverse dura, lo que lo hace ideal para cubrir, rellenar o decorar.

El cacao en polvo brinda un sabor profundo y se equilibra con la manteca y el azúcar impalpable para lograr una mezcla sedosa. Además, se puede adaptar fácilmente: si se quiere más fluido, se agrega leche; si se prefiere más espeso, se suma azúcar impalpable. También se puede usar leche vegetal o manteca vegetal para una versión sin lácteos.

Tiempo de preparación

Este glaseado de chocolate lleva aproximadamente 15 minutos en total.

5 minutos para tamizar los ingredientes y preparar la mezcla.

5 minutos para integrar todos los ingredientes en calor suave.

5 minutos de reposo para que tome cuerpo y se pueda usar con facilidad.

Cada porción de glaseado de chocolate aporta aproximadamente 180 calorías y 25 gramos de carbohidratos (Freepik)

Ingredientes

100 gramos de manteca (puede ser con sal o sin sal).

60 gramos de cacao en polvo amargo (sin azúcar).

250 gramos de azúcar impalpable (glass o glasé).

4 a 6 cucharadas de leche (ajustar según la textura deseada).

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

Cómo hacer glaseado de chocolate versátil, paso a paso

La preparación del glaseado de chocolate solo requiere 15 minutos y no necesita batidora eléctrica (Freepik)

En un bol, tamizar juntos el cacao en polvo y el azúcar impalpable para evitar grumos. En una cacerola pequeña, derretir la manteca a fuego muy bajo. Retirar del fuego e incorporar la mezcla tamizada de cacao y azúcar, batiendo con cuchara de madera o batidor de mano. Agregar 4 cucharadas de leche y seguir batiendo hasta obtener una mezcla suave, brillante y sin grumos. Ajustar la textura agregando más leche (si se desea más fluido) o más azúcar impalpable (si se prefiere más firme). Agregar la esencia de vainilla, si se desea, y mezclar bien. Dejar reposar a temperatura ambiente unos minutos antes de usar para que espese un poco. Aplicar sobre la torta o pastel deseado aún tibio o frío. También se puede batir para lograr más cuerpo si se va a aplicar con manga.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta de glaseado rinde aproximadamente para cubrir una torta redonda de 22 a 24 cm de diámetro o unos 12 cupcakes medianos.

El glaseado de chocolate rinde para cubrir una torta de 22 a 24 cm o 12 cupcakes medianos (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de este glaseado (aproximadamente 2 cucharadas) contiene en promedio:

Calorías: 180

Grasas: 9 g

Grasas saturadas: 5 g

Carbohidratos: 25 g

Azúcares: 24 g

Proteínas: 1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Este glaseado se puede conservar en la heladera hasta 5 días en un recipiente hermético. Al enfriarse se vuelve más firme, pero puede ablandarse ligeramente calentándolo unos segundos a baño maría o microondas.