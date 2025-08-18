Salud

Un hallazgo científico mostró el papel clave de la dieta para prevenir infartos y ACV

Cuando la microbiota intestinal se altera, por el consumo excesivo de ultraprocesados u otros productos, afecta la salud de las arterias. Qué alimentos elegir para cuidar el corazón

Dr. Daniel Lopez Rosetti

Por Dr. Daniel Lopez Rosetti

Guardar

Un reciente hallazgo científico ofrece una nueva perspectiva sobre la aterosclerosis y destaca el papel de la alimentación en la prevención de enfermedades cardiovasculares.

Qué es la aterosclerosis

La aterosclerosis consiste en la pérdida de flexibilidad de las arterias, ocurre cuando se van poniendo “duras”, debido a la acumulación de lípidos y colesterol en sus paredes.

Este proceso se relaciona con factores como el tabaquismo, la hipertensión arterial, el estrés, el sedentarismo y la predisposición genética.

Las consecuencias de la aterosclerosis son diversas. Entre las más frecuentes se encuentran el accidente cerebrovascular (ACV), el infarto agudo de miocardio y, en menor medida, el vínculo con el Alzheimer.

El nuevo hallazgo sobre la aterosclerosis

La aterosclerosis es la principal
La aterosclerosis es la principal causa de enfermedades cardiovasculares, como infarto y ACV, según la OMS (Imagen ilustrativa Infobae)

Recientemente, investigaciones han identificado un nuevo factor que influye en el desarrollo de esta afección: el estado de la microbiota intestinal.

La microbiota intestinal, compuesta por billones de microorganismos presentes en el intestino, cumple funciones clave en la salud general.

Cuando la dieta se aleja de lo natural y se basa en productos ultraprocesados, la microbiota se altera y comienza a producir una sustancia llamada propionato imidazol.

Esta molécula ha demostrado favorecer la inflamación de las arterias y contribuir a la formación de aterosclerosis, incluso en personas con niveles de colesterol normales.

Este descubrimiento refuerza las recomendaciones de mantener una alimentación basada en la dieta mediterránea, caracterizada por el consumo predominante de frutas, verduras, aceite de oliva, pescado, cereales integrales y legumbres. Adquirir estos alimentos frescos es fundamental para proteger el corazón y la salud vascular.

Adoptar hábitos alimentarios saludables es
Adoptar hábitos alimentarios saludables es clave para prevenir enfermedades cardiovasculares y cuidar la microbiota intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia científica abre, además, la posibilidad de que en el futuro se desarrollen medicamentos específicos para bloquear los efectos nocivos del propionato de imidazol.

Actualmente, la mejor estrategia consiste en adoptar hábitos alimentarios saludables que favorezcan el equilibrio de la microbiota intestinal.

¿Qué son las enfermedades cardiovasculares?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que “las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de defunción en el mundo. Según las estimaciones, se cobran cada año 17,9 millones de vidas”.

Las enfermedades cardiovasculares comprenden un conjunto de patologías que afectan tanto al corazón como al sistema arterial. Su origen principal es la aterosclerosis, que a medida que avanza, provoca la obstrucción del flujo sanguíneo y pone en riesgo la llegada de oxígeno a órganos esenciales como el corazón, el cerebro y los riñones.

La obstrucción arterial puede generar isquemias, que surgen cuando el órgano afectado deja de recibir sangre suficiente. En situaciones donde la arteria sufre una rotura, se produce una hemorragia. Entre las consecuencias más notorias de la aterosclerosis se encuentran el infarto agudo de miocardio, los accidentes cerebrovasculares y la aparición de aneurismas, que son dilataciones anormales y persistentes de las arterias.

* El doctor Daniel López Rosetti es médico (MN 62540) de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Presidente de la Sección de Estrés de la World Federation for Mental Health (WFMH). Y es autor de libros como: “Emoción y sentimientos” (Ed. Planeta, 2017), “Equilibrio. Cómo pensamos, cómo sentimos, cómo decidimos. Manual del usuario.” (Ed. Planeta, 2019), entre otros.

Temas Relacionados

AterosclerosisMicrobiotaInfartoArteriasCorazónDaniel López Rosettiúltimas noticias

Últimas Noticias

Cómo reconocer los trastornos del aprendizaje infantil y cuándo consultar con un especialista

El bajo rendimiento constante en lectura, escritura o matemáticas puede ser una señal de alerta. Expertos de Mayo Clinic advirtieron que un abordaje temprano y el acompañamiento adecuado favorecen el desarrollo y previenen complicaciones emocionales

Cómo reconocer los trastornos del

Trastorno por atracón: cuáles son sus causas y cómo reconocerlo, según una experta

En una nueva edición del ciclo de entrevistas El Puente, la psicóloga Mara Fernández analizó los factores que influyen en estos episodios, detalló las señales que los diferencian de los excesos de comida ocasionales y explicó cómo se deben abordar

Trastorno por atracón: cuáles son

Qué es la simplicidad voluntaria, la nueva fórmula para potenciar el bienestar

Un estudio de la Universidad de Otago, citado por Verywell Health, reveló que poner en primer plano las experiencias y relaciones humanas impacta positivamente en la calidad de vida, sobre todo cuando se fomenta la colaboración social

Qué es la simplicidad voluntaria,

Por qué saltar la soga puede ser clave para una mejor salud cardiovascular

Especialistas y estudios recientes destacan cómo esta actividad accesible puede mejorar significativamente el funcionamiento del corazón al aumentar la resistencia física y protegerlo de riesgos asociados a la vida sedentaria

Por qué saltar la soga

Las enfermedades más comunes que pueden afectar a los pulmones

En América Latina, miles de personas conviven con dificultades respiratorias que suelen pasar desapercibidas. Entre los principales factores de riesgo se encuentran el consumo de tabaco, la contaminación y la falta de acceso a diagnósticos oportunos, lo que retrasa la adopción de tratamientos adecuados. El análisis de expertos a Infobae

Las enfermedades más comunes que
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Puro pragmatismo”: el Gobierno reajusta

“Puro pragmatismo”: el Gobierno reajusta el esquema monetario para absorber pesos y evitar tensiones con la inflación y el dólar

La suba las tasas de interés incrementó el costo del crédito: qué impacto se espera en la actividad económica

El PJ cerró la unidad en la mayoría del país pero las grietas internas amenazan el armado del nuevo Congreso

El tercio para bloquear y sin quorum propio hasta 2027: se conocieron los candidatos para el próximo Senado

Elegir el corte ideal según tu rostro: guía con los estilos protagonistas de 2025

INFOBAE AMÉRICA
¿El éxito de la IA

¿El éxito de la IA generativa de “El Eternauta” pone en riesgo a espectadores y creadores?

Las memorias del hombre que encontró la redención salvando palomas

Rodrigo Paz afirmó que “Bolivia no solo pide un cambio de gobierno, sino un cambio del sistema político”

La belleza de la semana: las raras formas del anonimato

A pocas horas de la reunión con Zelensky, Trump dijo que Ucrania “no recuperará Crimea” y “no podrá unirse a la OTAN”

TELESHOW
Luck Ra enfrentó los cuestionamientos

Luck Ra enfrentó los cuestionamientos de las redes en La Voz Argentina: “¿Puedo decir algo?”

Carolina Amoroso, embarazada de 8 meses, celebró sus 40 años: las fotos en la previa a convertirse en mamá

Charlotte Caniggia se posicionó en su pelea con su hermano Alex: “Yo soy ‘team Nannis’ porque ella siempre dice verdades”

El mensaje de Evangelina Anderson a sus hijos tras separarse de Martín Demichelis: “El dinero no es todo”

Rafael Ferro antes de su serie con Tini Stoessel manejaba un auto en una app: “Estaba sin laburo”